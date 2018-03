A sorpresa, ieri, un port di Chrono Trigger è apparso nello store di Steam. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale ha presto lasciato il posto al disappunto, una volta realizzato che si tratta del port della versione per smartphone, uscita nel 2011. Questo è solo l’ultimo dei casi in cui Square-Enix ha dimostrato la sua incapacità nel portare su PC i titoli più gloriosi del suo passato.

Infatti, è già successo ad alcuni dei vecchi Final Fantasy di ritrovarsi su PC con degli sprite sfocati e dai bordi accentuati. Basti pensare a Final Fantasy VI, uscito poco più di due anni fa su Steam con un aspetto talmente ridicolo da incentivare alcuni utenti a creare una mod che lo rendesse più simile all’originale.

Quantomeno, non è questo il destino che Square-Enix ha scelto per il port di Chrono Trigger. Eppure, anche in questo caso, il risultato finale è quasi inguardabile. Infatti, la casa di sviluppo giapponese ha optato per un port diretto della versione smartphone, con nessuna opzione riguardante la grafica né l’interfaccia.

Ne risulta una versione di Chrono Trigger rovinata da filtri grafici non disattivabili, bug e soprattutto un’interfaccia sproporzionata e pensata evidentemente per uno smartphone. Non a caso, su poco meno di duecento recensioni su Steam, la maggior parte sono negative e pochi utenti sono riusciti ad andare oltre questa lunga serie di difetti.

Square-Enix non sfrutta come potrebbe il retrogaming.

Un peccato, se si considera l’ottimo lavoro fatto nel recente passato, ad esempio, per il port di Final Fantasy IX. In quel caso, effettivamente, non solo i modelli poligonali ma persino i filmati in computer grafica sono stati aumentati di risoluzione fino a 1440; con risultati a dir poco stupefacenti, nonostante invece i fondali di gioco siano rimasti invariati, con un evidente contrasto tra personaggi e sfondi.

Peccato ancora di più, visto e considerato che sicuramente tanti gamer odierni vorrebbero affacciarsi al mondo del retrogaming provando alcuni di questi grandi classici, e nella maggior parte dei casi le versioni a loro disposizione sono di pessima qualità. Spesso, sembra che Square-Enix non ci provi neanche, e come successo per Chrono Trigger si limiti a mettere sul mercato questi prodotti così come sono.









Un fenomeno tutt’altro che limitato ai creatori di Final Fantasy. A soffrire una sorte simile su PC sono stati titoli leggendari di Capcom come Street Fighter II e Resident Evil 4: il primo penalizzato da un comparto audio non all’altezza, oltre che da animazioni malfunzionanti; il secondo reso praticamente ingiocabile da un sistema di controlli tutto tranne che intuititvo. Per non parlare di giochi più recenti, come Dark Souls, anch’esso salvato dall’intervento di un modder o Batman: Arkham Knight, fatto talmente male da essere stato ritirato dallo store di Steam.

Questa scarsa cura non solo danneggia il mercato dei nuovi titoli, ma mostra un generale disinteresse dell’industria verso il sempre più diffuso fenomeno del retrogaming. Sembra ormai chiaro quanto sia controproducente per le case di sviluppo ignorare questa importante fetta di mercato. Ancora di più in una situazione come quella odierna, in cui le alternative per i giocatori sono sempre più varie, ora che agli emulatori vanno ad aggiungersi anche le retroconsole.

Vista la situazione, sarebbe il caso di evitare l’acquisto di Chrono Trigger su Steam, dato il poco sforzo mostrato da Square-Enix. Tuttavia, non si può negare che, anche se l’estetica del gioco ne ha risentito, il cuore del gameplay è rimasto intatto. E, in fondo, non può che essere positivo l’aver dato ai possessori di PC la possibilità di affacciarsi ad un capolavoro della storia videoludica come Chrono Trigger senza dover ricorrere all’emulazione.

