Gli alimenti etnici stanno acquisendo un ruolo crescente nella dieta quotidiana di milioni di persone. Tuttavia, non sempre ciò che arriva sulle nostre tavole corrisponde a quanto dichiarato in etichetta. Una recente e approfondita indagine condotta dal FishLab del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Food Control, ha constatato che molti cibi etnici contengono ingredienti non segnalati, gettando una luce inquietante sulla qualità e la tracciabilità di questi prodotti.

I risultati dello studio hanno rivelato che una parte considerevole degli alimenti etnici presenti sul mercato italiano è caratterizzata da gravi carenze in termini di trasparenza e correttezza informativa. Il dato che più colpisce riguarda la presenza di ingredienti non dichiarati: ben il 78% dei campioni analizzati contiene componenti non menzionati in etichetta.

DNA animale in prodotti vegetali

Ancora più sconcertante è quanto emerso dai test effettuati su prodotti dichiaratamente vegetali. In tutti i casi analizzati, infatti, i ricercatori hanno riscontrato la presenza di tracce di DNA animale.

Il professor Andrea Armani, docente dell’Università di Pisa e responsabile scientifico del laboratorio FishLab, ha ricordato l’importanza di questi risultati. Secondo il docente, si tratta di una situazione che richiede un rafforzamento dei controlli e una revisione delle attuali modalità di verifica della filiera alimentare, in particolare per quei prodotti che attraversano confini internazionali e vengono venduti in negozi specializzati o distribuiti attraverso canali non sempre tracciabili.

Il metodo scientifico alla base dello studio

Lo studio si è basato su una metodologia avanzata di analisi molecolare, capace di rilevare anche minime tracce di DNA presenti nei campioni alimentari. I ricercatori del FishLab hanno esaminato una vasta gamma di prodotti etnici provenienti da differenti aree geografiche, acquistati sia presso punti vendita specializzati che in canali della grande distribuzione. Ogni campione è stato sottoposto a una serie di test per verificare la corrispondenza tra gli ingredienti dichiarati in etichetta e quelli effettivamente contenuti nel prodotto.

Grazie all’utilizzo di tecniche come il DNA barcoding e la PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), è stato possibile identificare la presenza di specie animali non dichiarate, tra cui pollame, suino, bovino e pesce, in alimenti che avrebbero dovuto essere interamente di origine vegetale o che non specificavano chiaramente la presenza di derivati animali.

Un problema di legalità, trasparenza e fiducia

In Europa, la normativa sull’etichettatura alimentare — regolamentata principalmente dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 — impone l’obbligo di fornire informazioni corrette, chiare e dettagliate ai consumatori. La presenza di ingredienti non dichiarati costituisce una violazione di tale normativa e può configurare reati gravi, soprattutto quando si tratta di ingredienti potenzialmente allergenici o culturalmente sensibili.

La vulnerabilità del mercato etnico

Una delle criticità emerse riguarda la maggiore esposizione del comparto etnico a pratiche scorrette o poco trasparenti. I prodotti importati da Paesi extraeuropei spesso sfuggono ai controlli standardizzati applicati nel territorio dell’Unione, e possono entrare nel mercato attraverso canali distributivi più frammentati. A ciò si aggiunge una certa complessità linguistica e culturale, che può rendere più difficile per il consumatore italiano comprendere appieno le informazioni riportate sulle etichette.

Molti alimenti analizzati, ad esempio, riportavano descrizioni generiche o incomplete, talvolta in lingue non ufficiali dell’UE, rendendo ardua la comprensione del contenuto e delle eventuali sostanze allergeniche presenti. In altri casi, l’etichetta appariva formalmente corretta, ma l’analisi molecolare smentiva quanto dichiarato.

L’urgenza di nuovi strumenti di controllo

Diventa così evidente la necessità di rafforzare gli strumenti di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera, in particolare per i prodotti a rischio. Il laboratorio FishLab auspica una maggiore collaborazione tra enti di ricerca, autorità sanitarie e doganali, affinché il monitoraggio non sia limitato a controlli sporadici, ma diventi una pratica sistematica. L’uso delle tecniche molecolari già adottate nello studio potrebbe rappresentare un importante alleato in questo processo.

Un’altra proposta avanzata dai ricercatori riguarda la creazione di una banca dati internazionale che raccolga profili genetici di alimenti e specie animali, al fine di facilitare il confronto e l’identificazione di eventuali contaminazioni o frodi. Questo strumento potrebbe inoltre favorire l’armonizzazione dei controlli tra diversi Paesi, contribuendo a costruire una rete globale di sicurezza alimentare.

Impatti su salute, religione e scelte etiche

Per i consumatori appartenenti a confessioni religiose che prevedono regole alimentari precise — come l’Islam o l’Ebraismo — l’introduzione inconsapevole di ingredienti di origine suina, ad esempio, rappresenta una violazione inaccettabile. Allo stesso modo, per chi ha scelto di seguire una dieta vegetariana o vegana per motivi ideologici, la contaminazione con DNA animale è vissuta come un tradimento della propria libertà di scelta.