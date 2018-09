CICAP Fest 2018: “Scienza, verità e bugie della vita quotidiana” a Padova

“Scienza, verità e bugie della vita quotidiana” questo il tema del CICAP Fest 2018. A seguito dell’ottimo riscontro ricevuto dall’edizione numero zero del 2017, tenutasi a Cesena, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (meglio conosciuto con l’acronimo di CICAP) ha deciso di organizzare una prima edizione proprio nella città in cui ha sede, ovvero Padova.

Dal 14 al 16 settembre 2018, la cittadina sarà la capitale del “Festival della scienza e della curiosità”, preceduto da una serata di benvenuto il 13 settembre presso il Teatro Ruzante. A promuovere la manifestazione è il CICAP, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, il patrocinio dell’Istituto Superiore della Sanità. A fare da Partner Istituzionali Fondazione Umberto Veronesi, Istituto Mario Negri, Orto botanico di Padova, Fondazione Città della speranza e il MUSME, Museo di storia della medicina. Un altro Partner sarà la Fondazione Antonveneta, mentre a sponsorizzare il CICAP Fest 2018 sono Coop Alleanza 3.0 e I.N.D.I.A. e la Media partnership è stata affidata a Focus, IlBoLive, Il mattino e PLaNCK!.









CICAP Fest 2018: scopo e dettagli

Lo scopo di questo “Festival della scienza e della curiosità” è quello di aiutare gli appassionati di materie scientifiche e di cultura a districarsi nel mare magnum dell’informazione nell’epoca 2.0. Internet e i social network sono difatti un’arma a doppio taglio: hanno contribuito a diffondere notizie ad una velocità impensabile per l’editoria a stampa. Ma il web è pieno di insidie, di fake news e di teorie complottistiche e pseudoscientifiche. Come fare a distinguere il vero dal falso? Come stabilire se uno studio ha solide basi scientifiche o meno? A questi complessi e più che mai attuali quesiti proveranno a dare risposte quanto più possibile esaustive gli ospiti italiani ed internazionali del CICAP Fest 2018, tra cui figurano: Piero Angela, giornalista e fondatore del CICAP; Silvio Garattini, farmacologo; Samantha Cristoforetti, astronauta; Richard Wiseman, psicologo ed esperto di “quirkologia” (la scienza che si occupa dell’insolito quotidiano); Francesco Cavalli Sforza, genetista; Silvana Condemi, paleoantropologa. Ma oltre a studiosi ed esperti ad intrattenere il pubblico ci saranno anche personaggi dello spettacolo come : Moreno Morello; Pif; Enrica Bonaccorti e Raul Cremona.

Durante la tre giorni del CICAP Fest 2018 avranno luogo: dibattiti, conferenze, workshop, mostre e spettacoli. I vari eventi in programma si terranno in simultanea in più luoghi di Padova: Orto botanico, MUSME, Palazzo Bo, Teatro Verdi, Galleria Cavour, Palazzo Moroni, Caffè Pedrocchi, Teatro Ruzante.

Per partecipare è necessario aderire al CICAP, il costo cambia in base al tipo di iscrizione effettuata, vi sono infatti quattro opzioni tra cui scegliere, ovvero:

SOCIO CICAP Junior, SOCIO CICAP, NON SOCIO, Eventi EXTRA.

Il programma completo del Festival è disponibile al seguente link.

Tutti gli eventi che ricadono all’interno delle testatine di colore blu sono compresi nell’iscrizione al CICAP Fest, tutti quelli con la testatina di colore rosso, invece, sono gratuiti e fino a esaurimento posti. Più sotto troverai le diverse quote di iscrizione: una volta scelta quella adatta a te, nella scheda potrai scegliere gli eventi a cui desideri partecipare. Poiché ciascuno di quegli eventi ha posti limitati è necessario prenotarsi da subito per non rischiare di non trovare posto. Al termine della registrazione troverai un riepilogo degli appuntamenti da te scelti.

Carmen Morello