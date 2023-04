Ciclo mestruale e sport: la nazionale inglese vestirà pantaloncini blu

Posted on

Indossare abiti bianchi durante il ciclo mestruale è da sempre un problema per le atlete di tutto il mondo. La nazionale inglese di calcio sta affrontando questa questione in vista della prossima Coppa del mondo femminile e già nella Finalissima di stasera contro il Brasile farà esordire una nuova tenuta con pantaloncini blu.

Parlare di ciclo mestruale è stato per tantissimi anni un tabù che ha portato a trascurare le esigenze delle atlete. Il fatto che molte atlete abbiano iniziato a trattare la questione sta permettendo loro di ottenere un cambiamento in favore di tutte le sportive.

Non si sta muovendo solo il calcio

Lo scorso anno si è parlato molto del dress code bianco in diverse occasioni sportive come, ad esempio, durante il torneo di tennis di Wimbledon, dove il bianco è sempre stato obbligatorio per tutti.

Fino al 2022, nessuna giocatrice aveva pubblicamente messo in discussione la praticità del bianco durante il torneo. Il discorso è improvvisamente emerso dagli spogliatoi lo scorso anno ed è così che si è avviato un processo di cambiamento.









Le tenniste chiedevano un’evoluzione della politica sull’abbigliamento total white portando l’attenzione proprio sulla tematica del ciclo mestruale. La campionessa portoricana Monica Puig, per esempio, parlava dello stress mentale di vestirsi in bianco durante il torneo:

Pregavo di non avere il ciclo durante quelle due settimane.

A partire da quest’anno, nessuna tennista dovrà più assicurarsi che sia “tutto a posto”. Le giocatrici, per la prima volta nella storia, potranno indossare pantaloncini di colore scuro sotto le gonne bianche.

La possibilità di esprimersi al massimo delle proprie capacità durante lo sport è stata ottenuta dalle donne in diverse discipline. Anche la nazionale di rugby femminile irlandese ha annunciato lo scorso mese un passaggio ai pantaloncini di colore blu scuro per andare incontro alle esigenze delle atlete.

La decisione della nazionale inglese di calcio

Anche le giocatrici di calcio avevano fatto dichiarazioni legate allo stress causato dall’utilizzo di pantaloncini bianchi durante il ciclo mestruale. Per aiutare le giocatrici a “sentirsi a proprio agio e ad esibirsi al massimo livello” vari club hanno cambiato la propria divisa come, ad esempio, il Manchester City Women.

Durante l’estate del 2022, le calciatrici dell’Inghilterra avevano discusso con Nike la possibilità di poter indossare altri colori. Beth Mead, capocannoniere degli Europei della scorsa estate, aveva dichiarato:

Speriamo che lo cambino [il colore]. È molto bello avere un completo tutto bianco, ma a volte non è pratico quando è quel periodo del mese.

Il completo classico maglia e pantaloncino bianco è comunque rimasto per tutta la durata degli Europei. La squadra dell’Inghilterra indosserà la nuova divisa con i pantaloncini “gym blue” oggi alla Finalissima femminile 2023.

Nazlican Cebeci

