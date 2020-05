Ciclone Amphan: 4 milioni di persone in Bangladesh senza casa

Il governo del Bangladesh era riuscito ad evacuare preventivamente circa due milioni di persone prima che la violentissima tempesta devastasse l’area, già provata dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19.

Contagi che prima del ciclone erano oltre i 30.000 casi, a cui sia aggiungevano circa 432 morti.

Secondo Jens Laerke, portavoce per l’Ufficio Affari Umanitari dell’ONU, il Bangladesh è stato dotato di oltre 12.000 rifugi di fortuna, attrezzati seguendo le regole per la prevenzione e il contenimento della pandemia, oltre che dotate di saponi, igienizzanti e mascherine.

“This is a double whammy. We’re dealing with the cyclone and we’re also dealing with the lockdown and exposure to COVID-19″ – @rraganwfp, WFP Representative and Country Director for Bangladesh

