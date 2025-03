Il ciclone tropicale Alfred si sta dirigendo verso il sud-est del Queensland, con un impatto previsto tra venerdì e sabato. L’arrivo della tempesta porterà con sé forti venti, intense precipitazioni e pericolose mareggiate che metteranno a rischio milioni di persone, in particolare nelle aree di Brisbane, Gold Coast e nel nord del Nuovo Galles del Sud.

In un contesto globale in cui il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato e le temperature degli oceani australiani hanno raggiunto livelli record, molti esperti si interrogano sul possibile ruolo del cambiamento climatico nell’intensificarsi dei cicloni tropicali.







L’impatto del cambiamento climatico sui cicloni tropicali

I cicloni tropicali si sviluppano in un ambiente sempre più caldo, un fenomeno attribuito principalmente all’aumento dei gas serra nell’atmosfera, conseguenza dell’uso massiccio di combustibili fossili. Questa situazione porta gli oceani e l’atmosfera a trattenere una maggiore quantità di energia solare, creando condizioni più favorevoli alla formazione di tempeste potenti.

Per generare un ciclone tropicale, sono necessarie temperature oceaniche di almeno 26,5°C, unite a specifiche condizioni atmosferiche, tra cui una bassa variazione dei venti con l’altitudine. Negli ultimi anni, diversi studi hanno evidenziato che il riscaldamento globale sta ampliando la fascia tropicale del pianeta, modificando le aree in cui si formano i cicloni e spostando progressivamente verso i poli il punto in cui raggiungono la loro massima intensità.

Secondo il professor Savin Chand, esperto in cambiamenti climatici e cicloni tropicali presso la Federation University, il cambiamento climatico non è la causa diretta della formazione di questi fenomeni, che esistono da millenni. Tuttavia, il contesto in cui si sviluppano sta mutando profondamente. In particolare, la temperatura superficiale del mare, che rappresenta la principale fonte di energia per i cicloni, è oggi più alta rispetto al passato.

Uno studio condotto dallo stesso Chand ha rivelato che, nel corso del XX secolo, il numero totale di cicloni tropicali è diminuito del 13%. Questo dato è coerente con le previsioni di molti climatologi, secondo cui il riscaldamento globale potrebbe ridurre la frequenza complessiva dei cicloni, ma aumentare la probabilità che quelli che si formano siano di intensità maggiore.

Il ciclone tropicale Alfred e il riscaldamento globale

Il ciclone tropicale Alfred ha avuto origine nel Mar dei Coralli alla fine di febbraio, in un’area in cui la temperatura dell’acqua era di circa 1°C superiore alla media storica. La sua formazione è avvenuta all’interno di una vasta zona di bassa pressione, nota come monsoon trough, che ha generato anche altri due cicloni: Rae e Seru. Mentre questi ultimi si sono spostati verso est, Alfred ha preso una traiettoria sud-orientale, avvicinandosi alla costa del Queensland.

Quest’anno, il Mar dei Coralli ha registrato l’estate più calda mai documentata. Secondo il Bureau of Meteorology, le temperature oceaniche al largo di Brisbane sono state recentemente tra 0,5°C e 1°C più alte del normale, un fattore che potrebbe aver contribuito a rafforzare il ciclone.

Martedì, Alfred è entrato in contatto con un’area di alta pressione a latitudini più basse, un fenomeno che ne ha influenzato il percorso, spingendolo verso la costa del Queensland. Entro venerdì mattina, si prevede che raggiunga la terraferma come un ciclone di categoria 2, con venti distruttivi e abbondanti precipitazioni.

Gli effetti dei cicloni in un clima che cambia

L’impatto del ciclone tropicale Alfred potrebbe essere aggravato da diversi fattori legati al cambiamento climatico. Tra le principali preoccupazioni degli scienziati ci sono i venti estremi e danni alle infrastrutture, le inondazioni causate da piogge intense, le mareggiate e l’erosione costiera.

Un’atmosfera più calda è in grado di trattenere una maggiore quantità di umidità, che poi si trasforma in precipitazioni più abbondanti. Gli studi dimostrano che, per ogni aumento di 1°C della temperatura atmosferica, la capacità di trattenere umidità aumenta del 7%, con un possibile incremento ancora più marcato dell’intensità delle piogge.

Il professor Andrew Dowdy, esperto dell’Università di Melbourne, sottolinea che le autorità australiane dovrebbero considerare che ogni grado di riscaldamento potrebbe aumentare le precipitazioni estreme fino al 15%, con un conseguente aumento del rischio di alluvioni.

Un altro fattore da considerare è l’innalzamento del livello del mare. Gli oceani più caldi tendono ad espandersi e lo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai contribuisce ulteriormente all’aumento del livello delle acque. Secondo Dowdy, il livello del mare è già salito di circa 20 cm a causa del cambiamento climatico, il che può aggravare le inondazioni nelle zone costiere e aumentare l’erosione delle spiagge.

Temperature oceaniche più alte, precipitazioni più violente e livelli del mare in aumento sono tutti fattori che contribuiscono a rendere queste tempeste sempre più devastanti. L’evento in corso nel Queensland rappresenta un monito sulle sfide che il pianeta dovrà affrontare nei prossimi anni. Per ridurre i rischi legati a fenomeni meteorologici estremi, sarà fondamentale ridurre le emissioni di gas serra e investire in infrastrutture più resilienti.

Elena Caccioppoli