Inaugurata la ciclovia più panoramica d’Italia a strapiombo sul lago di Garda

Una buona notizia per gli amanti della bicicletta e del lago arriva dalla provincia di Brescia. Il 14 luglio 2018 è stata infatti inaugurata una spettacolare pista ciclabile a strapiombo sul lago di Garda. Un’opera unica nel suo genere destinata diventare una vera e propria attrazione turistica.









La cerimonia di inaugurazione tenutasi in località Capo Reamol ha presentato a cittadini e turisti i primi due chilometri di precorso. La ciclovia, che parte dal paese di Limone sul Garda, percorre a strapiombo il perimetro del lago fino al confine con la Provincia di Trento.

Il progetto, come detto, è all’avanguardia. La ciclovia, che percorre parallela la Strada Statale 45 bis, è costituita da una struttura metallica a sbalzo sul lago; il piano calpestabile di cemento imita l’effetto del legno e alla sera viene illuminata da un sistema di illuminazione a led segna passo.

I tempi di realizzazione hanno richiesto quasi due anni e un investimento iniziale di 7 milioni di euro. I lavori sono iniziati il 26 settembre 2016 con la messa in sicurezza del versante e sono poi proseguiti il 24 agosto 2017 con la costruzione vera e propria del percorso.









Un progetto “ad anello”

Il breve tratto che si è inaugurato si inserisce però in un progetto molto più ambizioso. L’idea è infatti quella di costruire una ciclovia “”ad anello” che percorra l’intero perimetro del lago di Garda. Per tale progetto sono stati stanziati anche fondi statali pari a 65 milioni di euro, oltre agli accordi delle quattro province interessate (Brescia, Verona, Trento e Mantova).

L’obiettivo è anche quello di intercettare un flusso turistico che travalichi la classica stagione estiva. La ciclovia può dunque rappresentare una fonte di attrazione anche per quella larga fetta di cicloturisti che tanto amano pedalare circondati da paesaggi mozzafiato.

Un’impresa non certo facile quella di “destagionalizzare” le presenze sul lago di Garda, ma la nuova ciclovia può davvero rappresentare la direzione giusta. Con l’intento di concludere i lavori entro il 2021.









Nel frattempo, per chi volesse percorrere la pista ciclabile, è possibile intraprendere un breve itinerario con partenza dal centro di Limone sul Garda. È possibile lasciare l’auto nei parcheggi del paese e intraprendere il percorso a piedi o in bici. Qualora si desiderasse optare per la bicicletta, è possibile sia noleggiarne una normale oppure sceglierne una più moderna, una e-bike da utilizzare esclusivamente per percorrere la ciclovia.

Nicolò Canazza