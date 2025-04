In questa settimana si terranno le udienze presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia circa il blocco degli aiuti umanitari a Gaza da parte dello Stato d’Israele. Mentre la CIG procede, Israele accusa la Corte di delegittimare la sua esistenza.

L’uso degli aiuti umanitari come arma di guerra

Le udienze avranno luogo nel corso della settimana dopo una richiesta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite circa la conferma di una responsabilità israeliana nel blocco dell’entrata degli aiuti umanitari e per sollecitare la garanzia del loro ingresso nella Striscia di Gaza, nella quale la crisi umanitaria sta dilaniando la popolazione. Esse rispondono a una risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiedeva una pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia in merito.

A Gaza sono stati mesi di continua denuncia di mancanza di cibo, acqua, medicinali, aggravato dalla distruzione delle infrastrutture nel territorio palestinese, rase al suolo dai continui bombardamenti da parte dello Stato d’Israele.

L’accusa arriva dalle Nazioni Unite e dai rappresentanti palestinesi: il processo mira a rendere concreti gli obblighi israeliani di effettivo ingresso degli aiuti umanitari e a confermare la responsabilità israeliana circa il targeting dell’UNRWA – agenzia per i rifugiati palestinesi attiva dal 1949 -. Gli aiuti umanitari sono bloccati dall’inizio del mese di marzo.







L’utilizzo della privazione di aiuti umanitari costituisce un crimine di guerra ed è l’ennesima accusa che viene mossa a Israele, la quale si somma al procedimento avviato dal Sudafrica per l’accusa di genocidio e al mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per Bibi Netanyahu, il quale negli ultimi mesi, per le sue visite di Stato all’estero, ha cercato di evitare i territori che avendo siglato lo Statuto di Roma, sono nella condizione – o meglio, hanno l’obbligo – di eseguire l’arresto del primo ministro israeliano.

Il tentativo di aggiramento delle accuse da parte di Tel Aviv

Con la “scusante” di un utilizzo improprio da parte di Hamas degli aiuti che entrano a Gaza, Israele, che detiene il controllo dell’entrata e dell’uscita di qualsiasi materiale nella Striscia di Gaza, ha fatto sì che la popolazione rimanesse sprovvista di quanto necessario alla sopravvivenza di 2 milioni di persone.

Le testimonianze che arrivano sui social da parte di giornalisti, giornaliste, operatrici e operatori di agenzie internazionali attive nella Striscia, non fa altro che mostrare a quanto sono sottoposti quotidianamente uomini, donne, bambini e bambine a Gaza, da malnutrizione, alle amputazioni e la continua difficoltà nel quale il personale medico nella Striscia si trova ad operare in mancanza del necessario al pronto intervento, che è necessario continuamente nel territorio palestinese, dati i continui bombardamenti israeliani che colpiscono indiscriminatamente campi di profughi, quartieri e ospedali.

I tempi della CIG e il rifiuto della responsabilità da parte di Israele

Da quanto emergerà in questi giorni non ci si aspetta, chiaramente, una pronuncia immediata da parte della CIG che possa confermare sul piano giuridico le responsabilità israeliane nel blocco degli aiuti umanitari; il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia – che non è vincolante – sarà emesso dopo le udienze e potrebbe richiedere mesi. A queste contribuiranno 40 Paesi oltre ad altre a organizzazioni internazionali, tra cui la Lega Araba, ma alcun rappresentante israeliano.

Nonostante le azioni intraprese, lo Stato d’Israele continua a ignorare le sollecitazioni fatte all’interno e all’esterno circa le continue violazioni del diritto internazionale e sul rispetto del cessate il fuoco, rimasto inattuato e rotto definitivamente nel mese di marzo.

Le continue invettive degli esponenti di governo israeliani – e non solo – contro le Nazioni Unite, l’UNRWA, la CIG stessa, accusata di “complicità” con Hamas, non fa altro che rendere remota una presa di responsabilità da parte di Israele: qualsiasi richiamo verso l’entrata dei rifornimenti alla popolazione palestinese, da qualsiasi parte del mondo venga, rimane inascoltata e la condotta israeliana continua a delegittimare completamente qualsiasi vincolo posto delle norme internazionali.

Bibi Netanyahu è spaventato dalla sua morte politica e tenta in ogni modo di aggirare la possibilità di perdere il ruolo di primo ministro, giocando sulla pelle dei palestinesi a un gioco di morte e sofferenza che ha causato la morte di 50.000 palestinesi.