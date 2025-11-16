Il Cile si prepara al primo turno delle elezioni presidenziali in un clima politico profondamente mutato rispetto al 2019: la sinistra tenta di difendere le proprie posizioni puntando su Jeannette Jara, erede politica dell’amministrazione Boric ma costretta a riposizionarsi per parlare a un elettorato sempre più diffidente. Intanto, tre candidati di destra sono favoriti per accedere al ballottaggio. L’epoca delle grandi proteste sociali sembra lontana, sostituita da un dibattito dominato da criminalità, immigrazione e sicurezza pubblica. Queste elezioni, le prime con voto obbligatorio, potrebbero ridefinire l’orientamento del paese e consegnare alla destra la guida della presidenza e del parlamento.

Il Cile dalle elezioni inedite, il peso del voto obbligatorio

Se nel 2019 la spinta delle piazze aveva riportato al centro la lotta alle diseguaglianze, oggi l’agenda si è ristretta a immigrazione, sicurezza e criminalità. L’aumento degli omicidi – ora sei ogni centomila abitanti – e l’arrivo di organizzazioni criminali transnazionali come il gruppo venezuelano Tren de Aragua hanno alimentato un sentimento diffuso di paura.

Jeannette Jara, ex ministra del Lavoro ed erede designata della coalizione che sostiene Boric, rappresenta l’unica possibilità per la sinistra di accedere al ballottaggio. La sua storia personale – origini popolari, lunghi anni di militanza sindacale – l’ha resa un volto credibile per comunicare vicinanza ai ceti più esposti alle difficoltà economiche.

Per la prima volta nella storia recente del Cile, il voto alle presidenziali diventa obbligatorio per tutti i cittadini maggiorenni. Le autorità prevedono quasi sedici milioni di partecipanti, più del doppio rispetto ai sette milioni che elessero Gabriel Boric. Una parte consistente degli elettori – circa novecentomila – è composta da stranieri residenti da almeno cinque anni, un fattore capace di alterare equilibri e previsioni.

L’impatto di questa trasformazione è incerto: molti dei nuovi votanti appartengono ai settori più popolari e ai giovani, un gruppo politicamente meno prevedibile e meno fedele ai partiti tradizionali. In un quadro già complesso, questo allargamento del corpo elettorale aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità.

Pur restando uno dei paesi più sicuri del continente, il Cile percepisce se stesso come fragile e vulnerabile. Secondo un sondaggio Ipsos, i cileni risultano più preoccupati per la criminalità persino di messicani e colombiani. Questa percezione, indipendentemente dai dati assoluti, ha spinto gran parte dell’elettorato verso posizioni conservatrici.

La sinistra tra continuità e rinnovameno: il caso Jeannette Jara

Jeannette Jara, ex ministra del Lavoro ed erede designata della coalizione che sostiene Boric, rappresenta l’unica possibilità per la sinistra di accedere al ballottaggio. La sua storia personale – origini popolari, lunghi anni di militanza sindacale – l’ha resa un volto credibile per comunicare vicinanza ai ceti più esposti alle difficoltà economiche.

Nonostante l’appartenenza al Partito Comunista, Jeannette Jara ha adottato toni più moderati per espandere il proprio consenso: ha accantonato l’idea di nazionalizzare il rame e ha espresso posizioni più sfumate su Venezuela e Cuba, ribadendo la necessità di politiche migratorie chiare e controllate. Rivendica i risultati ottenuti come ministra, tra cui la riduzione dell’orario di lavoro e la riforma pensionistica, e propone un massiccio piano abitativo da 260mila nuovi alloggi.

Ma, pur arrivando con ogni probabilità al secondo turno, resta sfavorita: nessuno dei candidati di destra appare disponibile a sostenerla in caso di ballottaggio.

La destra in tre versioni: dal conservatorismo all’ultranazionalismo

Kast: il favorito con il suo “piano implacabile”

José Antonio Kast, già sconfitto da Boric nel 2021, si presenta come il volto più strutturato della destra radicale. Il suo programma combina un’ispirazione liberista in economia con un’agenda securitaria modellata sull’esperienza di Nayib Bukele in El Salvador: carceri di massima sicurezza, ampliamento dei poteri delle forze dell’ordine e 2.000 voli per rimpatriare chi è irregolare. Pur avendo attenuato alcune posizioni estremiste rispetto al passato, resta una figura divisiva.







Kaiser: l’estrema destra che rompe gli schemi

La rivelazione della campagna è Johannes Kaiser, 49 anni, youtuber divenuto politico, che propone misure drastiche: chiusura totale delle frontiere, espulsioni immediate, campi di detenzione per ingressi irregolari. È negazionista del cambiamento climatico e disposto a concedere l’indulto ai condannati per crimini commessi durante la dittatura. Una candidatura che trova terreno fertile nel clima di paura ma che potrebbe risultare troppo estrema per un eventuale ballottaggio.

Matthei: la destra tradizionale in difficoltà

Evelyn Matthei, figura storica del centrodestra, sperava di presentarsi come opzione moderata. Ma l’avanzata di Kast e Kaiser l’ha spinta ad adottare toni più duri. A volte è inciampata in messaggi contraddittori, arrivando a giustificare il golpe del 1973 e dichiarando che la sua politica sulla criminalità si riassume in “carcere o cimitero”. Nonostante un passato istituzionale rilevante, ora rischia di essere schiacciata ai margini del duello tra Kast e Kaiser.

Si vota anche per rinnovare completamente la Camera e metà del Senato. I sondaggi suggeriscono che le forze conservatrici potrebbero ottenere la maggioranza assoluta in entrambi i rami. Se così fosse, il prossimo presidente, qualunque esso sia, governerebbe con un Congresso ampiamente spostato a destra, rendendo più complicato il percorso per eventuali riforme progressiste.

Verso il ballottaggio

Al primo turno nessuno dei candidati raggiungerà la maggioranza assoluta. Il secondo turno del 14 dicembre, quasi certamente tra Jeannette Jara e uno dei tre candidati della destra, determinerà la direzione politica del paese per i prossimi anni. L’eredità di Boric, già indebolita, rischia di essere ulteriormente ridimensionata in un contesto dove i temi sociali sono stati soppiantati da un dibattito dominato dalla sicurezza.

Il Cile va al voto in un clima dominato da sicurezza e immigrazione, con tre candidati di destra favoriti per entrare al ballottaggio. Jeannette Jara, unica opzione competitiva per la sinistra, tenta di ampliare il consenso moderando le proprie posizioni. L’esito appare incerto ma il paese sembra avviato verso una significativa svolta conservatrice.

Lucrezia Agliani