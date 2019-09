I cimiteri dei migranti: dove si seppellisce chi muore nel Mediterraneo?

Lo stato ha poi il compito di conservare informazioni relative alla futura indicazione dei corpi, secondo i principi del diritto internazionale. Quando i dati anagrafici sono sconosciuti, possono essere d’aiuto gli effetti personali e i campioni di tessuto su cui vengono svolti dei testi del DNA. In questo ambito, però, sorge un altro problema: non esiste un archivio centrale in Italia in cui conservare questi resti. Una famiglia che si metta alla ricerca di un congiunto quindi incontrerà grandi difficoltà logistiche e burocratiche nell’individuare anche solo chi materialmente possieda i campioni del DNA e nel fare riferimento ai vari cimiteri dei migranti sparsi sul territorio. I cimiteri dei migranti in Italia

In Italia non esiste un unico cimitero dei migranti, perché sono diversi i porti in cui navi e piccole imbarcazioni di fortuna attraccano. In Grecia, più precisamente a Lesbo, l’amministrazione locale ha deciso di sistemare le salme in un terreno apposito in un villaggio posto sull’isola. Si tratta però di un caso peculiare: Lesbo è infatti un’isola di transito dalla Turchia per la cosiddetta “rotta balcanica” verso il nostro continente. Su quest’isola, l’ottava del Mediterraneo per grandezza, la sezione del cimitero di San Pantaleone aveva raggiunto la massima capienza e le autorità locali hanno preso provvedimenti. In Italia un caso simile è quello di Lampedusa. Nel 2012, l’allora sindaca Giusi Nicolini aveva scritto una lettera (poi pubblicata dal blog di Beppe Grillo) in cui denunciava la difficoltà gestionale delle operazioni di sepoltura, visto che il cimitero locale non aveva più loculi disponibili. L‘amministrazione ha poi avviato dei lavori che hanno espanso il cimitero e la “zona dei senza nome”. Anche qui molti migranti rimangono infatti senza identità.

La tumulazione avviene quindi semplicemente con un’indicazione numerica (es. B/2014). Alcune lapidi sono corredate da informazioni generiche, relative al sesso e all’età presunta, all’etnia e alla data di ritrovamento. Anche in altre zone d’Italia (a Taranto, a Messina o a Foza d’Agrò), comunque, autorità, associazioni e parrocchie collaborano per dare a questi cadaveri una degna sepoltura nei cimiteri dei migranti, spesso parte di cimiteri già esistenti.

Uno dei cimiteri dei migranti della Libia









I cimiteri separati hanno senso?