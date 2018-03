Cina: dal 2020 una sorta di Grande Fratello stabilirà l’affidabilità dei cittadini

La Cina, uno dei Paesi più controllati al mondo, aspira a un controllo ancora maggiore sui cittadini: dal 2020 ci sarà la suddivisione tra buoni e cattivi cittadini

Il Sistema Sociale di Credito permetterà di stilare una classifica di affidabilità sociale in Cina in base al comportamento dei cittadini









In Cina dal 2020 verrà introdotto un sistema di controllo comportamentale che sancirà la desiderabilità delle azioni ritenute idonee per accrescere la base finanziaria del Paese, distinguendo il buon cittadino dal cattivo. Un controllo serrato darà vita a una classifica che farà in modo che, in base al proprio comportamento, i cittadini abbiano delle agevolazioni o delle punizioni in ogni ambito della quotidianità, sanità compresa.

Cos’è il Sistema Sociale di Credito e cosa produrrà?

Il Sistema Sociale di Credito ideato da un'apposita struttura nel 2014, permetterà di creare una base di credito per rafforzare il settore finanziario ed economico dell'intera Cina. Un enorme cambiamento che inevitabilmente sarà attuato con maggiore controllo dei cittadini. Una sorta di Grande Fratello volendola dire alla Orwell o alla Marcuzzi, che dir si voglia.









Il controllo serrato sarà attuato dal governo cinese nei confronti di tutti i cittadini. Oltre alla base economica del progetto, senza dubbio, si tratta anche di natura politica e sociale. In che modo sarà stilata questa tanto rinomata classifica?

Tra concetti alla base della matrice ci sono le modalità di fruizione di quel che rimane di libero nei social network cinesi, i contenuti presenti nella cronologia internet di ogni utente, il rispetto per le scadenze quali la puntualità nel pagamento delle bollette, dell'affitto di casa o del mutuo.









In base a questa classifica, ogni cittadino saprà di essere buono o cattivo. Nel caso in cui un cittadino fosse ritenuto buono, delle agevolazioni sarebbero lì ad aspettarlo. Si tratta di agevolazioni in viaggio ma anche a livello sanitario. In caso contrario, per i cittadini di seconda classe ci saranno delle punizioni.

Che si tratti di Grande fratello o di una puntata di Black Mirror messa in realtà, e non in scena come dovrebbe essere, non è dato saperlo. Doveroso è tuttavia riflettere su cosa accade al di là del mare.

Maria Giovanna Campagna