Negli ultimi quindici anni si è delineata una trasformazione significativa nel panorama della ricerca scientifica a livello globale: gli Stati Uniti vantavano una supremazia pressoché incontestata, mentre ora la Cina avanza rapidamente. Un recente studio a cura di Renli Wu, Christopher Esposito e James Evans dell’University of Chicago, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), si propone di rileggere in modo più sofisticato la “forza scientifica” di un Paese, spostando l’attenzione dal mero conteggio degli articoli o delle citazioni – indicatori pur sempre utili, ma parziali – al ruolo concreto di leadership rivestito dai ricercatori nelle collaborazioni internazionali. In esso si analizzano milioni di pubblicazioni scientifiche internazionali prodotte tra il 2010 e il 2023 per mappare come la Cina stia progressivamente riducendo il divario con gli Stati Uniti nella corsa alla supremazia della conoscenza.

Un nuovo metro per misurare il potere scientifico

Tradizionalmente, la leadership in campo scientifico è stata valutata facendo affidamento su indicatori come il numero di pubblicazioni, il volume delle citazioni o la quota di articoli nelle riviste di fascia elevata. Pur riconoscendo il valore di tali misure, lo studio in oggetto suggerisce che esse non colgono un aspetto cruciale: chi guida effettivamente i team internazionali di ricerca. Gli autori propongono quindi un’innovazione metodologica, basata su modelli di apprendimento automatico, per identificare i leader delle équipe scientifiche che collaborano oltre i confini nazionali.

In particolare, attraverso l’analisi di quasi 6 milioni di team internazionali, è stato stimato in quali casi il capogruppo provenga da un determinato Paese, consentendo una quantificazione della posizione gerarchica di ciascuna nazione nella rete globale della ricerca.

Questo approccio è centrale perché fare «molti articoli» è certamente importante, ma guidare gli sforzi, impostare la direzione della ricerca e orchestrare collaborazioni internazionali – secondo gli autori – rappresenta una dimensione ulteriore del potere scientifico.







Il recupero della Cina e la riduzione del divario

I risultati dello studio mostrano in modo inequivocabile che la Cina ha fatto passi da gigante nel farsi attributore di ruoli di guida nei progetti internazionali: in collaborazioni bilaterali con gli Stati Uniti, la quota di ricercatori cinesi in posizione di leadership è passata dal 30 % circa del 2010 al 45 % nel 2023.

Se si mantenesse questa traiettoria, secondo i modelli previsionali, la parità con gli Stati Uniti – in termini di numero assoluto di équipe guidate – potrebbe essere raggiunta già tra il 2027 e il 2028.

Va tuttavia fatta una distinzione cruciale: se guardiamo il rapporto “leadership per ricercatore attivo” (ovvero la probabilità che un ricercatore di ciascun Paese assuma il ruolo di leader), la Cina mostra ancora un ritardo notevole. Corrette le analisi per il numero di partecipanti non-leader, il modello degli autori prevede che la Cina potrebbe raggiungere gli Stati Uniti solo dopo la fine del secolo, non prima del 2087.

In altre parole: la Cina sta aumentando rapidamente il numero di team che guida, ma su base individuale – ricercatore per ricercatore – la distanza da colmare è ancora ampia.

L’importanza dei risultati va ben oltre la semplice curiosità accademica: implica cambiamenti nella “geografia” della scienza, nella capacità di indirizzo strategico delle nazioni, nei flussi di talenti e nella cooperazione internazionale. Secondo lo studio, anche in scenari di parziale o totale «disaccoppiamento» tra Stati Uniti e Cina, la verifica empirica suggerisce che la Cina potrebbe guadagnare terreno: ciò perché è più probabile che i ricercatori cinesi guidino collaborazioni con Paesi europei, africani e asiatici rispetto a quelle dove l’USA mantiene un dominio pre-eminente.

In particolare, la ricerca si focalizza anche su 11 aree tecnologiche che sono considerate strategiche – tra cui l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, le comunicazioni avanzate – e in otto di esse la Cina è prevista raggiungere la leadership negli Stati Uniti entro il 2030.

Questo passaggio è rilevante perché la guida della ricerca non è solo una questione stilistica o accademica, ma può tradursi in vantaggi concreti in termini di tecnologie emergenti, supply chain, controllo dei dati e vantaggio competitivo globale.

I fattori alla base della rimonta cinese

Per comprendere quanto sta accadendo, occorre guardare ai fattori che hanno favorito la rapida ascesa della Cina nella ricerca globale. Tra essi:

L’ampliamento massiccio del sistema universitario e della forza lavoro scientifica: la Cina ha moltiplicato le istituzioni di istruzione superiore, incrementando la produzione di lauree e dottorati in discipline scientifiche e ingegneristiche.

Elevati livelli di investimento in ricerca e sviluppo, e politiche di sostegno governativo volte a incentivare la cooperazione globale, l’attrazione di talenti stranieri, e la partecipazione nella rete della via della Seta (Belt and Road Initiative) come leva di diplomazia scientifica.

Un orientamento crescente da “volume” a “qualità”: non più solo produrre grandi quantità di articoli, ma orientarsi verso posizioni di leadership, direzione dei progetti, gestione dei network internazionali.

La ricerca suggerisce che la Cina stia trovando più facilmente ruoli guida nelle collaborazioni con Paesi terzi o regioni emergenti, dove la competizione è meno forte rispetto alla tradizionale alleanza USA-Europa. Questo consente un’accelerazione della leadership scientifica.

Limiti, rovesci e nuovi equilibri

Nonostante i progressi impressionanti, lo studio non tralascia i limiti della Cina. Il divario “per-capite” – ossia la probabilità che un singolo ricercatore assuma la guida – rimane elevato. Questo riflette la dimensione enorme del sistema cinese, ma anche la maggiore maturità delle istituzioni scientifiche americane e occidentali, capaci da decenni di formare strutture consolidate, reti globali e leadership individuale.

Inoltre, la complessità delle collaborazioni internazionali, i vincoli geopolitici, le restrizioni nei flussi di talenti, le barriere linguistiche e culturali rappresentano sfide che non possono essere ignorate.

Infine, la parità numerica di leadership non è un obiettivo di per sé: la qualità, l’impatto delle ricerche, la capacità di innovare, di tradurre la scienza in tecnologie e applicazioni concrete rimangono dimensioni fondamentali ma più difficili da quantificare. Questo significa che, anche quando la Cina riuscisse a pareggiare numericamente gli Stati Uniti, potrebbero persistere differenze qualitative o strutturali.

Lo studio di Wu, Esposito ed Evans indica che la Cina non è più soltanto un gigante della produzione scientifica in termini quantitativi, ma sta progressivamente assumendo il ruolo di protagonista nelle collaborazioni internazionali: guida i progetti, articola reti, imposta direzioni di ricerca. Questo cambiamento, se confermato nei prossimi anni, può segnare una svolta nel sistema scientifico globale, passando da un ordine dominato dagli Stati Uniti e dai Paesi occidentali ad un modello più multipolare, dove la Cina gioca un ruolo centrale e forse dominante.

Patricia Iori