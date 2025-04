L’obiettivo è chiaro e ambizioso: entro il 2030, la Cina vuole far sbarcare i suoi astronauti sulla Luna e costruire una base lunare permanente, dunque fissa sul suolo. Ma questo è solo uno dei tasselli di un piano spaziale molto più ampio, che mira a trasformare Pechino in una superpotenza del cosmo entro la metà del secolo. I preparativi sono già a uno stadio avanzato, con nuove tecnologie pronte all’uso e collaborazioni internazionali che rafforzano la presenza cinese oltre l’atmosfera.

Materiali lunari e costruzioni in loco: l’innovazione made in China

Uno degli elementi centrali del progetto della Cina per una base lunare permanente riguarda l’utilizzo diretto delle risorse presenti sulla Luna per costruire infrastrutture permanenti. Recentemente, la televisione di Stato ha mostrato i primi blocchi modulari neri, simili al basalto, che simulano il suolo lunare e sono realizzati tramite sinterizzazione, un processo che compatta i materiali senza fonderli.

Ogni blocco pesa circa mezzo chilo e rappresenta una svolta nella logistica spaziale, riducendo la necessità di trasportare materiali dalla Terra. Anche l’estrazione di ossigeno e metalli direttamente dal terreno lunare è oggetto di studio, per rendere sostenibile la presenza umana nello spazio.







Mostrare al mondo la visione del domani: il padiglione cinese a Osaka

Alla prossima Expo 2025 di Osaka, la Cina presenterà al pubblico una narrazione culturale e tecnologica della propria ambizione spaziale. Il padiglione, già rivelato in anteprima, metterà in mostra campioni autentici raccolti sulla Luna, accanto a simboli della millenaria tradizione cinese.

Il messaggio è forte e chiaro: l’esplorazione dello spazio è la continuazione naturale della civiltà cinese, una sintesi tra innovazione e radici antiche. Sotto lo slogan “Costruire una comunità condivisa tra uomo e natura”, Pechino vuole dimostrare che la sua ascesa tra le stelle ha un significato ben più profondo del semplice progresso tecnologico.

Shenzhou-20: la nuova missione verso Tiangong

In questa cornice si inserisce la missione Shenzhou-20, il cui lancio è previsto nei prossimi giorni dal Centro spaziale di Jiuquan. A bordo tre astronauti, destinati a vivere per sei mesi sulla stazione orbitante Tiangong, il “Palazzo Celeste”, già in orbita dal 2022. Durante il soggiorno, gli equipaggi svolgeranno esperimenti scientifici e preparativi cruciali per le future missioni lunari. Tiangong è destinata a crescere, con nuove sezioni e tecnologie, ed è già al centro dell’attenzione mondiale con le sue 180 ricerche in corso.

L’espansione verso l’Africa: tecnologia e geopolitica

Una componente meno tecnica ma altrettanto strategica per la base lunare permanente è rappresentata dalla crescente cooperazione spaziale con i Paesi africani. La Cina ha stretto accordi con oltre 20 Stati, fornendo infrastrutture, satelliti e formazione. Il fulcro di questa espansione è l’Egitto, dove sorgerà una vera e propria “città spaziale” con laboratori e centri di osservazione. Questo approccio rafforza la presenza di Pechino nel continente, facilitando il controllo dei dati satellitari e assicurando una logistica stabile per le sue operazioni globali.

Marte, Venere, Giove: un piano fino al 2050

Lo sguardo cinese non si limita alla Luna. Il programma prevede una stazione robotica permanente su Marte entro il 2038, capace di produrre autonomamente acqua, ossigeno e carburante. Prima ancora, tra il 2028 e il 2033, partiranno missioni verso Giove, Callisto e Venere. Tritone e Nettuno sono invece nel mirino per il 2039, mentre entro il 2046 si prevede un’esplorazione di Urano.

La Cina mira anche a riportare campioni marziani sulla Terra grazie alla missione Tianwen-3, che coinvolgerà per la prima volta partner stranieri nella loro analisi scientifica.

Il rinnovato protagonismo della Cina nello spazio e nel progetto per una base lunare permanente ha risvegliato l’interesse e la preoccupazione degli Stati Uniti. Jared Isaacman, il miliardario scelto da Trump per guidare la NASA, ha dichiarato che uno degli obiettivi primari sarà affrontare i cinesi nell’arrivo sulla Luna. Anche se la sua nomina è ancora in discussione, Isaacman ha ribadito il supporto al programma Artemis, anche se con minor entusiasmo rispetto ai suoi predecessori. L’obiettivo è chiaro: mantenere la leadership statunitense nello spazio e contrastare l’ascesa di Pechino, anche in orbita bassa.

Nel complesso, l’intera strategia cinese per la costruzione di una base lunare permanente rappresenta molto più di un semplice slancio tecnologico: è una combinazione di visione politica, innovazione scientifica e narrazione culturale. Con l’invio di nuovi equipaggi, la progettazione di materiali da costruzione avanzati, la cooperazione con altri continenti e una road map spaziale che arriva fino al 2050, la Cina si sta muovendo per diventare la prima potenza spaziale globale. E se il futuro dell’umanità è tra le stelle, Pechino vuole essere la prima a lasciare un’impronta permanente sul suolo lunare.

Lucrezia Agliani