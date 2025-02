La Cina eliminerà il grave inquinamento atmosferico entro il 2025, così ha deciso il Paese. Da tempo, la Cina è stata al centro delle preoccupazioni globali per l’alta concentrazione di particelle inquinanti nell’aria, specialmente nelle grandi metropoli e nelle regioni industrializzate. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la lotta per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria è lontana dall’essere vinta. Tuttavia, un alto funzionario dell’ambiente ha recentemente dichiarato che la Cina ha intenzione di eliminare efficacemente il grave inquinamento atmosferico entro la fine del 2025, portando così a una nuova fase di interventi concreti contro il fenomeno.

Questo impegno nasce nell’ambito di un programma molto più ampio, che prevede un rafforzamento degli sforzi per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni industriali, segnando un passo decisivo nella cosiddetta “battaglia per i cieli blu”. Tale dichiarazione, giunta da una fonte ufficiale della Commissione Nazionale per la Pianificazione e lo Sviluppo, ha generato forti aspettative ma anche alcune perplessità. Se da un lato la Cina sta facendo significativi progressi in termini di politiche ambientali, dall’altro la realizzazione di un simile obiettivo in soli cinque anni suscita interrogativi circa la reale capacità di attuare misure così incisive su scala nazionale.

Un piano strutturato per il futuro

Il piano delineato dal governo cinese si inserisce in un quadro di riforme ambientali che hanno preso piede negli ultimi anni, ma che ora vedono una forte accelerazione. Le autorità competenti hanno intensificato le politiche di monitoraggio e controllo, puntando a una riduzione significativa delle principali cause di inquinamento atmosferico. La Cina, che è uno dei principali emettitori di CO2 al mondo, ha già intrapreso un lungo cammino verso una maggiore sostenibilità, ma le sfide da affrontare sono enormi.

Le cause primarie dell’inquinamento atmosferico cinese sono riconducibili principalmente a tre settori: l’industria pesante, il traffico veicolare e l’uso di combustibili fossili per il riscaldamento domestico e l’energia. Le metropoli come Pechino, Shanghai e Guangzhou, infatti, sono tra le più inquinate al mondo, con livelli di polveri sottili che spesso superano di gran lunga i limiti di sicurezza stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’implementazione di tecnologie più ecologiche nelle fabbriche, un maggior controllo sulle emissioni industriali e l’introduzione di normative più severe per il settore automobilistico sono tutte misure già in atto, ma che dovranno essere ulteriormente intensificate se la Cina vorrà raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2025. La sfida non è solo tecnologica, ma anche culturale e politica, in quanto richiede un allineamento tra diversi livelli di governo, imprese e cittadini.







La “Battaglia per i Cieli Blu”

La “battaglia per i cieli blu” è un concetto che racchiude l’ambizioso programma di riduzione dell’inquinamento atmosferico messo in campo dal governo cinese. La denominazione, che fa riferimento all’immagine di un cielo limpido e privo di smog, è stata adottata per simboleggiare il contrasto tra la dura realtà dell’inquinamento e la speranza di un futuro più sano per le generazioni a venire.

Dal 2013, la Cina ha avviato un piano nazionale che mira a ridurre la concentrazione di inquinanti atmosferici come il PM2.5, ossia le particelle fini che penetrano profondamente nei polmoni e sono responsabili di gravi problemi respiratori. Negli ultimi anni, nonostante alcuni miglioramenti, i livelli di inquinamento rimangono comunque critici, e la qualità dell’aria continua a essere una delle principali preoccupazioni per i cittadini cinesi, che ogni giorno sono costretti a convivere con nebbie tossiche e cieli grigi.

Le politiche ambientali più recenti della Cina, quindi, si pongono l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti finora e fare un ulteriore passo avanti, riducendo drasticamente il livello di smog e aumentando l’efficacia delle politiche di controllo delle emissioni. Tuttavia, queste misure vanno di pari passo con l’obiettivo di non compromettere la crescita economica del Paese, che negli ultimi decenni è stata fortemente legata a un modello industriale ad alta intensità di inquinamento.

Strategia e misure in corso

Secondo le dichiarazioni ufficiali, la Cina intende migliorare la qualità dell’aria attraverso un approccio multiforme che prevede l’introduzione di nuove tecnologie verdi, il rafforzamento dei controlli sull’industria e il potenziamento della gestione dei trasporti. Ad esempio, si sta investendo massicciamente nell’adozione di veicoli elettrici e nella promozione di energie rinnovabili come il solare e l’eolico. La Cina, infatti, è già il primo produttore mondiale di pannelli solari e sta cercando di ridurre la propria dipendenza dal carbone, uno degli inquinanti più gravi.

Inoltre, il governo ha fissato obiettivi molto ambiziosi per quanto riguarda la qualità dell’aria nelle principali città. Le politiche includono misure drastiche come la limitazione della circolazione di veicoli inquinanti, l’introduzione di tecnologie di filtraggio più avanzate nelle centrali termiche e l’adozione di carburanti più puliti nell’industria pesante.

Anche le politiche fiscali sono utilizzate come strumento per incentivare comportamenti più ecologici. Vengono offerti sgravi fiscali alle imprese che investono in tecnologie verdi, mentre vengono applicati oneri più elevati per coloro che non rispettano le normative ambientali. Le sanzioni per le violazioni delle leggi contro l’inquinamento sono state inasprite, con l’introduzione di pesanti multe per le aziende che non rispettano i limiti di emissione.

Le difficoltà da superare

Nonostante l’ambizione della strategia cinese, le difficoltà rimangono numerose. Sicuramente, il Paese è ancora fortemente dipendente dal carbone, una fonte di energia economica ma altamente inquinante. Sebbene la Cina stia cercando di diversificare le sue fonti energetiche, la transizione è un processo lungo e costoso. L’impegno nel settore delle energie rinnovabili, pur essendo notevole, deve affrontare la concorrenza di un settore fossile ancora predominante.

Inoltre, la gestione delle città con alti livelli di densità demografica e industriale rappresenta una sfida aggiuntiva. Il traffico e la crescente urbanizzazione sono fattori che contribuiscono in modo significativo all’inquinamento atmosferico. Le autorità locali, infatti, devono spesso affrontare una situazione in cui le misure ambientali si scontrano con le esigenze di crescita economica e sviluppo urbano. Gli sforzi per risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico sono quindi resi più difficili dalla necessità di trovare un equilibrio tra salute pubblica, sostenibilità ambientale e crescita economica.