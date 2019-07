Cina: genitori ritrovano il figlio scomparso da 18 anni grazie a Faceapp

Dopo 18 anni è stato ritrovato un bambino grazie all’applicazione Faceapp.

Sembra davvero incredibile che Yu Weifeng, ora 21 enne, abbia ritrovato la sua famiglia biologica grazie all’uso della famosa app che ‘invecchia’ le persone.

Weifeng, bambino cinese, era stato rapito a soli 3 anni mentre giocava non lontano dal cantiere dove lavorava suo papà.

Le parole del padre biologico

“Non posso che ringraziare la famiglia che lo ha cresciuto per tutto questo tempo. Noi siamo i genitori biologici, ma sono loro ad averlo fatto diventare l’uomo che è oggi. Per me, da oggi mio figlio ha due mamme e due papà”, ha affermato il padre dopo aver riabbracciato il figlio.









Le indagini e l’utilizzo di Faceapp

Le indagini andavano avanti da moltissimi anni e non si era riusciti a trovare il ragazzo. Ora, grazie all’uso di questa app che a tutti gli effetti è considerata intelligenza artificiale, è andato tutto a buon fine.

La coppia di genitori biologici aveva dato moltissime foto del loro bambino, proprio per aiutare gli investigatori a trovare più indizi possibili. Alla fine sono stati trovati circa 100 profili possibili e dopo un’ulteriore crematura, si è riusciti a trovare il ragazzo.

Tuttavia, nonostante la foto del bambino ‘invecchiato’ fosse molto realistica e combaciasse con il volto del 21enne, è stato fatto anche l’esame del Dna che non ha lasciato nessun dubbio.

La tecnologia Faceapp

Faceapp è una tecnologia sviluppata dal colosso hi-tech cinese Tencent e se fino ad ora è stata utilizzata come gioco da milioni di persone potrebbe diventare un valido aiuto per casi come questo. Sembra infatti che la notizia abbia fatto il giro del mondo e sia arrivata anche in Gran Bretagna.

Qui Scotland Yard sembrerebbe che voglia utilizzare la stessa app per provare a risolvere il caso della piccola Maddie McCann. La bambina, al tempo di 3 anni, è scomparsa in Portogallo durante una vacanza con i genitori nel 2007 e nonostante le ricerche incessanti e i numerosi appelli, non è stata mai ritrovata.