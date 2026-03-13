Il 12 marzo il parlamento della Repubblica Popolare Cinese ha dato il via libera a una nuova legge dedicata alla cosiddetta “unità etnica”, una normativa che, nelle intenzioni delle autorità di Pechino, dovrebbe rafforzare l’integrazione tra i diversi gruppi etnici presenti nel paese e consolidare la stabilità sociale.

Il provvedimento è stato approvato dalla Assemblea Nazionale del Popolo , l’organo legislativo più alto della Cina, e introduce un insieme di norme volte a promuovere una maggiore uniformità linguistica e culturale all’interno del vasto territorio nazionale.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali del governo, l’iniziativa ha suscitato una reazione critica da parte di numerose organizzazioni internazionali impegnate nella difesa dei diritti civili, che temono che la legge possa accentuare la pressione assimilazionista sulle comunità etniche minoritarie. Secondo queste organizzazioni, le nuove disposizioni rischiano di ridurre ulteriormente lo spazio per l’espressione delle identità linguistiche e culturali non appartenenti alla maggioranza han.

La centralità della lingua nella nuova normativa

Uno degli aspetti più rilevanti della legge riguarda la promozione del mandarino standard come lingua di riferimento per la vita pubblica del paese. Il testo stabilisce infatti che il mandarino debba essere utilizzato come “lingua comune nazionale” in diversi ambiti della vita quotidiana.

L’uso del mandarino viene incoraggiato in particolare nel sistema educativo, negli uffici pubblici e nelle attività amministrative. Anche gli spazi pubblici e le comunicazioni ufficiali dovrebbero privilegiare questa lingua, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la comunicazione tra cittadini provenienti da regioni diverse della Cina.

Dal punto di vista del governo, questa scelta rappresenta un passo importante per rafforzare la coesione nazionale. In un paese caratterizzato da una straordinaria varietà linguistica e culturale, l’adozione di un idioma comune viene vista come uno strumento per favorire la mobilità sociale e l’integrazione economica.

Tuttavia, i critici sostengono che l’enfasi sul mandarino potrebbe comportare una progressiva marginalizzazione delle lingue minoritarie, molte delle quali sono già oggi in una condizione di fragilità. In alcune regioni autonome, come il Tibet o lo Xinjiang, l’equilibrio tra lingua locale e lingua nazionale è da tempo oggetto di tensioni politiche e culturali.

Un paese caratterizzato da grande diversità etnica

La Repubblica Popolare Cinese è spesso percepita come una nazione culturalmente omogenea, ma in realtà ospita una notevole pluralità di gruppi etnici. Oltre alla maggioranza han, che rappresenta circa il 90% della popolazione, il governo riconosce ufficialmente altre 55 minoranze etniche.

Queste comunità possiedono tradizioni linguistiche, religiose e culturali molto diverse tra loro. Alcune abitano regioni remote e montuose, altre sono concentrate in aree autonome che godono teoricamente di un certo grado di autogoverno amministrativo.

Tra le minoranze più numerose si trovano i tibetani, gli uiguri, i mongoli e gli zhuang. Nel corso degli ultimi decenni, la relazione tra il governo centrale e alcune di queste comunità è stata spesso caratterizzata da tensioni politiche, soprattutto quando emergono richieste di maggiore autonomia culturale o religiosa.

Le misure contro separatismo ed estremismo

Un altro pilastro della nuova legge riguarda il contrasto a quelle che le autorità definiscono “attività separatiste”, “terrorismo” ed “estremismo religioso”. Il testo legislativo prevede sanzioni severe per chiunque venga ritenuto coinvolto in iniziative che minacciano l’unità territoriale o la stabilità dello Stato.

Secondo il governo cinese, tali misure sono necessarie per prevenire violenze e radicalizzazione. Negli ultimi anni Pechino ha più volte affermato che alcune regioni del paese sarebbero state teatro di attività estremiste e di movimenti che promuovono la separazione dal resto della Cina.

L’approccio delle autorità si basa sull’idea che sicurezza e stabilità siano prerequisiti fondamentali per lo sviluppo economico e per la convivenza tra le diverse etnie. Da questo punto di vista, la nuova legge rappresenterebbe un ulteriore strumento per prevenire conflitti e rafforzare il controllo dello Stato su eventuali movimenti considerati destabilizzanti.

Le organizzazioni per i diritti umani, tuttavia, sostengono che le definizioni di “separatismo” ed “estremismo” utilizzate nelle normative cinesi siano spesso molto ampie e possano includere anche attività pacifiche di espressione culturale o religiosa.

Secondo questi osservatori, il rafforzamento del ruolo del mandarino nella vita pubblica potrebbe accelerare un processo di assimilazione culturale già in corso da anni. Molte minoranze, infatti, stanno assistendo a una progressiva riduzione dell’uso delle proprie lingue nelle scuole e nelle istituzioni.

Le organizzazioni per i diritti umani temono inoltre che la legislazione possa essere utilizzata per giustificare controlli più stringenti sulle attività religiose e culturali considerate “non conformi” alla linea ufficiale dello Stato.







La posizione delle autorità cinesi

Le autorità di Pechino respingono con decisione queste accuse. Secondo il governo, la normativa non mira a cancellare le identità culturali locali, ma piuttosto a creare una base comune che permetta a tutte le comunità di convivere all’interno di un unico sistema nazionale.

Nella visione ufficiale dello Stato, l’unità etnica rappresenta una componente essenziale della stabilità politica. La leadership cinese ha spesso ricordato che la cooperazione tra i diversi gruppi etnici è stata uno dei fattori chiave della crescita economica del paese negli ultimi decenni.

Le istituzioni sostengono inoltre che le minoranze continuano a godere di alcune tutele specifiche, come politiche di sviluppo dedicate e programmi per la conservazione delle tradizioni locali. Secondo questa interpretazione, la promozione del mandarino non sarebbe incompatibile con la salvaguardia delle lingue regionali.

Il confronto tra queste due visioni – quella delle autorità cinesi e quella delle organizzazioni internazionali – riflette un dibattito più ampio sul rapporto tra integrazione nazionale e tutela delle diversità culturali.

Molti Stati multietnici affrontano sfide simili, cercando di bilanciare la necessità di una lingua comune e di istituzioni unificate con il rispetto delle identità locali. Nel caso della Cina, tuttavia, il tema assume una rilevanza particolare a causa delle dimensioni del paese e del suo crescente peso geopolitico.

Un equilibrio complesso tra unità e pluralismo

La questione dell’unità etnica rimane uno dei temi più sensibili nella politica cinese contemporanea. La leadership del paese considera l’integrazione nazionale un elemento imprescindibile per mantenere la stabilità e sostenere lo sviluppo economico. Allo stesso tempo, la ricchezza culturale della Cina deriva anche dalla presenza di numerose tradizioni linguistiche e religiose che costituiscono una parte fondamentale della sua storia.