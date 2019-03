Cina: un medico esegue l’intervento chirurgico a distanza, tramite rete 5G.

Un chirurgo dell’ospedale di Pechino PLA General Hospital ha condotto un intervento di neuro chirurgia, a distanza, su un essere umano utilizzando la tecnologia 5G. Si tratta del primo intervento chirurgico realizzato in remoto, grazie allo sforzo collaborativo tra Huawei, China Mobile e PLA General Hospital.

Il paziente, affetto da Parkinson, è stato operato dal chirurgo, primario dell’ospedale PLAGH di Pechino. E del Dipartimento di Neurochirurgia dell’ospedale PLAGH nella provincia di Hainan.

Il Dott. Ling Zhipei, che si trovava fisicamente nella provincia di Hainan, nella Cina meridionale, ha impiantato un neuro-stimolatore (o pacemaker cerebrale) nel paziente affetto da malattia di Parkinson ricoverato nell’ospedale cinese PLA di Pechino. Ha utilizzato apparecchiature mediche tramite immagini trasmesse supportate dalla rete 5G.









L’intervento è durato circa tre ore. Il processo è stato reso possibile grazie alla tecnologia 5G a bassa latenza fornita da Huawei e China Mobile. Il nuovo dispositivo ha permesso una connessione quasi in tempo reale, secondo le dichiarazioni dello stesso chirurgo, il Dr. Ling. “A malapena senti che il paziente è a 3000 chilometri di distanza”.

Secondo la dichiarazione, i sintomi del paziente, tra cui tremore degli arti e rigidità muscolare, sono stati significativamente alleviati dopo l’intervento. Il paziente, in condizioni stabili, è migliorato ed è confermato dalle autorità ospedaliere.

Il successo della chirurgia a distanza ha realizzato un importante passo avanti nella telemedicina cinese, dall’osservazione remota, la consultazione e la guida alle operazioni. Come una delle malattie più comuni tra l’invecchiamento della popolazione, la malattia di Parkinson è una malattia del cervello che porta a compromissione dei movimenti volontari, così come il tremore, la lentezza e la rigidità.

Ci sono stati 6,1 milioni di individui con malattia di Parkinson a livello globale nel 2016, rispetto ai 2,5 milioni del 1990, secondo un rapporto pubblicato su The Lancet Neurology. Mentre non esiste una cura attuale per la malattia, l’impianto può essere in grado di cambiare la vita dei pazienti, riducendo potenzialmente i farmaci necessari per gestire la condizione.

Oh, probabilmente vale la pena ricordare che l’operazione è stata un successo e il paziente sta andando alla grande.

La rete 5G e le sue enormi potenzialità

La velocità e la potenza della rete 5G hanno consentito il trasferimento di immagini in altissima definizione in tempo reale. Proprio il lag video, vale a dire quel gap temporale necessario al trasferimento di immagini, è stato il principale problema di questo tipo di chirurgia, con le reti 4G convenzionali. La nuova tecnologia sembra aver risolto questo problema. A detta dello stesso chirurgo.

Quindi, potenzialmente, un chirurgo di fama mondiale potrebbe operare in qualsiasi parte del mondo, osservando in diretta ciò che accade in sala operatoria, muovendo in prima persona le strumentazioni chirurgiche.









Le istituzioni mediche di tutto il mondo hanno fatto una serie di esperimenti con la “telesurgery robotica “. L’esempio più eclatante è il sistema chirurgico americano da Vinci. Ma la tecnologia deve ancora avere un impatto commerciale significativo, poiché i gadget esistenti sono criticati per avere un numero di problemi di prestazioni.

La chirurgia a distanza potrebbe consentire alle persone provenienti da regioni lontane o povere, oltre alle zone di guerra, di ricevere un aiuto immediato dai migliori medici di tutto il mondo. A causa della sua ampia larghezza di banda e bassa latenza, il 5G consente “un ritardo operativo estremamente basso” durante l’intervento chirurgico.

Il 5G ha fatto il suo debutto in chirurgia a distanza a gennaio, quando un medico cinese ha eseguito con successo un’operazione sul fegato di un animale presso la Fujian Medical University, sulla costa sud-orientale della Cina.

La chirurgia a distanza alimentata dalla tecnologia 5G è uno degli ultimi tentativi di persone che lavorano in diversi settori. Il suo successo ha spianato la strada a ricerche future e ha colmato il divario dello squilibrio delle risorse mediche tra le diverse regioni. Mentre la tecnologia 5G diventa più matura, le sue applicazioni nei settori dei trasporti, dell’agricoltura e della sanità sono destinate a prosperare ancor più dell’era 4G.

Felicia Bruscino