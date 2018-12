A margine del G20 a Buenos Aires Donald Trump e Xi Jinping hanno stretto l’impegno di trovare un accordo sul commercio tra i due Paesi.

Il presidente Trump e Xi Jinping si sono trovati a cena all’hotel Park Hyatt, dove si sta svolgendo il G20. Tra un filetto alla griglia e un pancake caramellato hanno raggiunto un accordo, che è stato poi diffuso dalla Casa Bianca.

I dazi

Sia Cina che USA fermeranno il rialzo delle tariffe a partire dal 2019. La notizia più importante però è la decisione cinese di eliminare i dazi sulle auto che arrivano dagli Stati Uniti.

Robert Lighthizer, il rappresentante del commercio americano, aveva criticato in modo aspro il governo cinese in quanto aveva imposto sui dazi all’import di auto, un aggravio del 25% per le macchine che arrivano dagli USA. Secondo il rappresentante la Cina vorrebbe ottenere l’egemonia sull’industria attraverso sussidi e dazi sleali.

Xi Jinping si era difeso dichiarando che la decisione di un aggravio era arrivata come risposta a un’azione americana contro il made in China.

La felicità delle Borse asiatiche

La notizia è stata accolta in modo positivo in borsa. La Borsa di Tokyo arriva a un guadagno dell’1% come indicato dall’indice Nikkei. Shangai chiude con un rialzo a 2.654 punti. Lo yen rimane stabile a un livello di 128,80 sull’euro.

Le prossime tappe

Trump e Xi Jinping si sono impegnati a cambiamenti importanti nell’ambito tecnologico, “la protezione della proprietà intellettuale, le barriere non tariffarie, la lotta agli hacker e alle minacce cibernetiche, i servizi all’agricoltura” .

I negoziati dovranno essere chiusi entro i prossimi 90 giorni. Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo entro questi limiti di tempo, “i dazi del 10% verranno alzati al 25%”.









Donald Trump festeggia con un tweet

Mai come con Trump siamo stati abituati a prestare attenzione ai tweet dei politici e delle figure di spicco. Anche in questo caso il presidente americano ha rilasciato una dichiarazione su Twitter: “Io e il presidente Xi abbiamo una relazione personale e molto forte. Siamo le uniche due persone in grado di portare un cambiamento grande e positivo, sul commercio e molto altro, tra le nostre due grandi Nazioni.”

Giulia Dardano