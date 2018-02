Cinecittà offre grandi novità per il 2018 e oltre: una partenza con i primi ciak di nuove produzioni italiane e coproduzioni internazionali di serie tv. La prima di questa stagione, sul set da due settimane, è l’attesa serie de Il nome della rosa, dal best-seller mondiale di Umberto Eco. La regia è a cura di Giacomo Battiato, la fotografia di John Conroy. Nel ruolo del protagonista Guglielmo da Baskerville, l’attore di culto John Turturro a fianco di Rupert Everett.









Ma Cinecittà è anche videogame, un comparto che sempre più va dialogando con il cinema. Non solo sotto forma di adattamenti sullo schermo di giochi popolari, ma anche come tecniche, linguaggio e modalità espressive. Il cinema italiano non può restare indietro rispetto ai partner internazionali per quanto riguarda i videogiochi che realizzano scenari da film, in un settore in via di affermazione definitiva dell’industria creativa.

Cinecittà Game Hub è la casa dell’industria Videogame che nel 2018 sarà un grande incubatore di ricerca e di sviluppo delle relazioni tra videogame e audiovisivo. Un luogo fisico nel complesso di Cinecittà, di 1000 metri quadri, in cui svolgere attività a supporto della filiera videoludica: una scuola di formazione finalizzata a corsi di tecnica superiore e avviamento professionale. Il tutto collegato ad uno sportello di consultazione e orientamento per le imprese del settore. Un futuro di cui possiamo già immaginare gli scambi creativi, a partire da un progetto di videogame ambientato a Cinecittà.









Verrà creato il primo Teatro di posa 4.0 di Cinecittà, esclusivamente dedicato al motion capture, alle produzioni in realtà virtuale, ai videogame.

Sono tanti i nuovi progetti che coinvolgeranno il mondo del cinema italiano ed internazionale: il prossimo triennio vedrà la costruzione di due nuovi grandi Teatri di posa, maggiori di dimensioni del Teatro 5, la seconda “casa” di Fellini.

Si ricostruirà anche il Teatro 7, distrutto durante la seconda guerra mondiale. Il suo interno ospiterà una sofisticata piscina dedicata alle riprese subacquee. Saranno poi notevolmente ammodernati anche il Teatro 20 e 21, e ripristinata l’aerea backlot, lo spazio per le riprese eterne di Cinecittà, 10 ettari di spazio che ospitano set magnifici come Rome e della Firenze rinascimentale , e una piscina già teatro delle riprese di Casanova di Fellini.

La Cinecittà del futuro punta con ambizione alla sua vocazione culturale. Gli anni 80 di Cinecittà, gli oltre 90 dell’Istituto Luce, hanno un valore storico, di memoria, di immagine collettivo, che non è un “a parte” del fare cinema, ma una sua continuazione. Il legame tra pubblico e cinema. Il MIAC (Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema) è uno spazio polifunzionale con una superfice di 4000 metri quadrati che ospiterà un’esposizione permanente, oltre a Mostre temporanee, una biblio-videoteca e laboratori didattici.

Un grande avvenimento di modernazzazione e ampliamento per il cinema italiano, che segna la nascita di un soggetto rinnovato: una delle più grandi aziende culturali pubbliche d’Italia.

Possibilità di nuovi posti di lavoro per l’apertura del cantiere di una vera impresa culturale, che si aggiunge ai già 250 lavoratori dell’Istituto Luce, e nuove attività commerciali.

Cinecittà si mostra è divenuta nel tempo una delle attrazioni cinematografiche della Capitale, aperta ad un pubblico di curiosi, turisti, scuole e non solo. I progetti dedicati ai costumi e alla didattica, oltre all’esposizione permanente vedranno nel 2018 un grande riallestimento curato da due firme della scenografia mondiale: i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

A presentare i nuovi progetti, in visita agli studi di Cinecittà il 31 gennaio 2018, il ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini, il Direttore Generale Cinema Nicola Borrelli, il Presidente e Ad di Istituto Luce Cinecittà Roberto Cicutto, il presidente del CSC – Cineteca Nazionale Felice Laudadio e il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. Durante la visita il presidente di Cinecittà, Roberto Cicutto ha annunciato di aver firmato il decreto di nomina dei cinque esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico. Ecco i cinque nomi: Paolo Mereghetti, Marina Cicogna, Pupi Avati, Enrico Magrelli, Daria Bignardi.

Franceschini: “Di Cinecittà se ne è parlato tanto negli anni per i problemi. Ora che tutto va bene non si dice nulla. Cinecittà è tornata al pubblico ed è previsto, per legge, il coinvolgimento della Rai. Questa, quindi, diventerà una cittadella del cinema e dell’audiovisivo con molte prospettive di crescita. Ci sarà poi una collaborazione ancora più stretta con il Centro sperimentale di cinematografia. E poi il Tax credit. Prevedo per Cinecittà uno sviluppo che in qualche anno la farà tornare ai fasti degli anni d’oro. Prima della fine della Legislatura arriveranno altre risorse dal Cipe e dai fondi europei, importanti, sul patrimonio.”

Cinecittà Futura vuole offrire tante novità, tanti progetti e nuovi orizzonti nei prossimi giorni ai suoi operatori, e alla comunità dei suoi spettatori.

http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/luce-cinecitta.aspx

Maggie Van Der Toorn