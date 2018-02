Ne abbiamo già parlato precedentemente, Cinecittà è anche Game Hub, il nuovo progetto dedicato all’industria del videogame. In un quadro in cui Luce-Cinecittà vuole giocare un ruolo leader nell’innovazione del mercato audiovisivo, nasce la volontà di incentivare la nascita di imprese e l’occupazione in un settore, come quello del videogame, in via di affermazione definitiva nell’industria creativa.









Nasce quindi Cinecittà Game Hub, uno spazio fisico e operativo di 1000 metri quadrati situato nel complesso di Cinecittà, che aprirà i battenti a settembre 2018 e che inizia ora l’iter di assegnazione con bando pubblico a un soggetto privato, che ne gestirà le attività coordinandosi con Luce-Cinecittà.







Lo spazio di Cinecittà Game Hub verrà concesso a un gestore privato (singolo, o un raggruppamento di soggetti) che lo coordinerà confrontandosi costantemente con Luce-Cinecittà, tramite un’innovativa procedura di appalto. Un ‘dialogo competitivo’ in due fasi, di cui si trova già on line il bando ( http://www.cinecitta.com/IT/it-it/news/45/8737/cinecitta-game-hub-avviso-di-dialogo-competitivo.aspx ).

Nella prima fase i soggetti privati propongono le manifestazioni d’interesse, e costruiscono in dialogo con Luce-Cinecittà il progetto generale che farà da ‘capitolato’, posto a base d’asta per la concessione dell’Hub di Cinecittà. Nella seconda fase si hanno il bando ufficiale e la concessione.

Le domande di partecipazione, aperte a tutte le realtà del settore, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 12 marzo 2018.

Una notizia importante per tutti gli operatori del settore, una partita da giocare in casa, niente meno che a Cinecittà, la città del futuro.









I risultati attesi sul medio-lungo periodo dalle attività di servizio e di mercato di Cinecittà Game Hub sono la creazione di un centro di competenza di livello nazionale, cui le aziende possano guardare come un luogo di incontro; la nascita e lo sviluppo, da questo luogo, di nuove imprese e la creazione di nuova occupazione. L’attivazione infine di un sistema di rete intra-settore e di relazione tra il videogame e gli altri ambiti dell’audiovisivo.

Foto Copertina: Anna Galante (fonte rbcasting)

Maggie Van Der Toorn