Cinema a casa: come ricreare una sala cinematografica con un click

Trasportare il cinema a casa propria si può ed è facile facile, più semplice di quanto non si creda. Il desiderio di trasferire nell’ambiente domestico spazi, tempi e mondi diversi dal nostro è un’aspirazione che accompagna tanti sognatori dalla più tenera età.

Quanti da piccoli si sono cimentati nella costruzione di una tenda degli indiani? Con scope e vecchie lenzuola, ecco che nella propria stanza sorgeva un meraviglioso accampamento: un sogno realizzabile con poca fatica e molta immaginazione.

Da grandi, lo stesso desiderio di evasione costa molto meno sforzo e non richiede alcuna competenza architettonica. Cercando “L’ultimo dei Mohicani” su cb01, eccoci nel 1757 durante la guerra tra francesi e inglesi del Nord America. Preferisco un’avventura tra le Montagne Rocciose? Su guarda serie troverò di certo “Corvo rosso non avrai il mio scalpo!” e molto altro ancora. Mettendo da parte il mondo degli indiani, infiniti sono i titoli presenti su questi siti di streaming, la cui forza risiede tanto nella vasta offerta quanto nella facilità dell’interfaccia.

Il cinema a casa ci conduce in un altrove a nostra scelta, il tutto con un semplice click.

La materia sulla quale lavora la settima arte è il sogno. È il cinema ad aver trovato la formula che, nel modo più schietto e diretto, offre la possibilità di dare concretezza all’evanescenza dell’onirico. Le visioni della fantasia sembrano quasi tangibili osservate al di là dello schermo e richiedono, come unico pedaggio, solo una sospensione della propria incredulità.

Quella del cinema è l’unica arte che identifichiamo con lo stesso nome del luogo in cui tradizionalmente è presentata al pubblico. Se nel caso del libro, del dipinto o del brano musicale è scisso il collegamento tra il luogo di produzione artistica e la sua fruizione, il cinema crea un particolare corto circuito che coinvolge la produzione di un film, la pellicola in sé e gli spazi della sua proiezione. Ma perché accade ciò? Un tempo, solo al cinema si poteva assistere alla magia data dalla visione di un film, ed era quello l’unico luogo in cui la settima arte trovava la sua espressione.

Oggi, la magia del cinema si è diffusa, muovendosi dalle sale buie alle case di tutti.

Lo streaming concede, a chiunque possegga un computer, l’accesso ad un numero vastissimo di film che possono essere guardati ovunque. Una volta premuto il tasto play, l’incanto si replica sempre, senza badare al luogo in cui ci troviamo. Basta davvero solo un click per portare il cinema a casa nostra, su un treno dove siamo costretti a passare tante ore, e perfino sul posto di lavoro (ma rigorosamente in pausa pranzo!).

Ciascuno può scegliere non solo dove ma anche cosa vedere senza i limiti imposti dalla programmazione cinematografica. Dal film d’essai presentato a Cannes, all’ultimo action movie hollywoodiano, tutto è alla nostra portata. Basta sfregare la lampada de ilgeniodellostreaming per realizzare i nostri desideri e ritrovarci, di volta in volta, coinvolti in una nuova storia.

Nessuno ci giudicherà se guarderemo voracemente ben più di una puntata della serie tv che ci ha conquistato, né se decidiamo di divorare in una sola notte l’intera saga di 007. Fine all’imbarazzo del doversi spostare continuamente quando l’altezza di chi è seduto davanti a noi oscura la visuale del grande schermo; nessuna chiacchiera ci disturberà più durante la nostra visione. Ci siamo solo noi, il film che abbiamo scelto e la voglia di lasciarci coinvolgere in una nuova storia.

In un tempo in cui non si può sempre andare al cinema e il multisala può diventare un lusso per pochi, lo streaming diventa la soluzione per tutti. È facile, democratico, sempre a portata di mano. Così il cinema non è più un luogo, ma uno stato dell’animo. È la voglia di evadere, di immergersi in una pellicola e di farsi trascinare dalle emozioni.

Martina Dalessandro