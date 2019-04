Cinema, ‘Avengers: Endgame’ nel weekend incassa 1 miliardo e 200 mln

‘Avengers: Endgame’ vince ogni record di incassi. Solo nel weekend in tutto il mondo ha raggiunto un miliardo e 200 milioni di dollari, sorpassando il record di Avengers: Infinity War che si era fermato a 640 milioni.

Il capitolo finale della saga di supereroi più amata negli Stati Uniti e in Canada ha fatto 350 milioni di incassi mentre il capitolo precedente era arrivato a 258 milioni.

L’attesa era tanta e mai come questa volta le sale si sono riempite per scoprire se Thanos viene o meno sconfitto e che fine fanno gli Avengers.

Il film diretto dai fratelli Russo e prodotto dalla Marvel e dalla Disney ha superato ogni aspettativa e lo dimostrano i dati e l’affluenza. Tanta è stata la richiesta di proiettare la pellicola negli States che alcune sale cinematografiche lo hanno proiettato per 72 ore di fila.









Gli incassi in Italia di ‘Avengers: Endagame’

Come gli Stati Uniti e il Canada anche l’Italia ha contribuito a questo enorme successo. In cinque giorni è stato il film internazionale più visto al cinema con un incasso di 17.434.195 euro, ma nel Bel Paese rimane ancora imbattuto Checco Zalone con il film Quo vado?. Basti pensare che la pellicola del comico pugliese aveva incassato più di 22 milioni di euro in tre giorni. Tuttavia Avengers: Endgame è il film più visto del 2019, fino ad ora.

Le parole di Walt Disney Italia

“Questo risultato è un successo fenomenale sotto ogni punto di vista”, ha commentato Daniel Frige della Walt Disney Company Italia.

“Il successo al bottegino e gli applausi del pubblico italiano rilevati in moltissime sale alla fine del film testimoniano il forte legame che si è creato in questi anni con gli Avengers e le loro vicende. Avengers: Endgamerappresenta il culmine di un viaggio entusiasmante e pieno di emozioni durato 11 anni ma è ben lontano dall’essere la conclusione del Marvel Cinematic Universe e di tutte quelle incredibili storie che Marvel continua a creare per tutti noi”.

Il sorpasso di Avengers: Endgame su Star Wars

Tutti, produzioni comprese, si aspettavano un grande successo e anche un ottimo incasso, viste anche le risorse di cui si avvalgono i registi per la realizzazione del film, ma non a questi livelli.

Una saga da record a tutti gli effetti che ha superato di gran lunga un’altra importante pietra miliare del cinema fantascientifico e fantasy: Star Wars.

L’arrivo a luglio del nuovo film Marvel su Spider-Man

Al pubblico è piaciuto il modo in cui Endgame riprende da dove era finito Infinity War e come gli sceneggiatori sono riusciti ad intrecciare e strecciare la trama, permettendo alle oltre tre ore di proiezione di passare in fretta.

Ora non resta che aspettare luglio di quest’anno dove è prevista l’uscita di Spider Man Far from home, altra pellicola firmata Marvel che a quanto pare sarà fondamentale per la piena comprensione di tutta la saga precedente.

Eleonora Spadaro