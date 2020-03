Cinema e Coronavirus: le prossime uscite saranno in streaming

View this post on Instagram

#IOCISONOCONUNFILM | Fino al 13 aprile per ogni film acquistato o noleggiato dalla sezione dedicata (link in bio!), doneremo 1€ all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Basta poco per fare qualcosa di grande se siamo in tanti! ➡️ Dopo aver scelto il tuo film preferito, posta sui social una tua foto con l'#IOCISONOCONUNFILM o la tua scelta con il nostro template ufficiale che trovi nelle storie in evidenza. Non dimenticare di taggarci @chilicinemait . . . #iocisonoconunfilm #film #cinema #ospedalegavazzeni #bergamo #love #piùvicini #italia #iorestoacasa #bastaunfilm #bergamomolamia #cinema @bimdistribuzione @cg_entertainment @eagle.pictures @kochmediait @luckyred @medusafilmofficial @minerva_pictures @rai_cinema @mysonypicturesit