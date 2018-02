Dopo “cinquanta sfumature di grigio” e “cinquanta sfumature di nero” è con “cinquanta sfumature di rosso” che si chiude la saga di film tratti dalla omonima trilogia di E. L. James.

Di seguito un breve riassunto

Nel primo film sostanzialmente inizia quella che si dovrebbe “sviluppare” in una storia d’amore. Il protagonista maschile, Christian Grey è un uomo particolarmente affascinante, sicuro di se, ricco ed influente. La protagonista femminile, Anastasia Steele invece è esattamente l’opposto.

Quella di Christian e Ana è una storia che inizia grazie ad una serie di incontri casuali. Infatti improvvisamente, e quando dico improvvisamente intendo nel giro di pochi minuti, sono già pazzi l’uno dell’altra. Al secondo incontro casuale segue un appuntamento, il primo, che si conclude dopo 15 secondi circa con Christian che le dice “non sono l’uomo giusto per te…devo lasciarti andare” e lei risponde “addio signor Grey”. Il terzo incontro rappresenta la svolta della storia. Lui la recupera ubriaca, se la porta a casa e il dialogo il mattino seguente è più o meno questo “perché sono qui Christian?” “perché sono incapace di lasciarti andare”. Teniamo sempre a mente che si sono visti per un appuntamento di 15 secondi. Da lì a poco esce quella che è la vera natura di Christian, è un dominatore, almeno così era scritto sul copione. Di fatto non ha mai dominato un bel niente. In ogni caso dopo la visita nella ormai famosa stanza rossa, tutti noi ci siamo chiesti: “Anastasia, perché sei ancora lì?”

Ma la parte più bella arriva quando lui scopre che Anastasia è vergine! E qui ecco la seconda domanda: “tu hai aspettato una vita e te ne vai a letto con un uomo che conosci da 2 giorni che ti ha detto “io scopo forte””? Studi letteratura inglese…la cosa si commenta da sola.









Inizia una storia passionale e tormentata che gira tutta intorno ad un contratto che mai nessuno firmerà. La questione è molto semplice, lei vuole l’amore mentre lui la vuole solo dominare. In realtà anche lui si innamorerà di lei, tanto da accettare di starle accanto nonostante lei non firmi il contratto. Le circostanze portano Ana a sceglie di vedere fino a che punto lui si spingerebbe. Sintetizzando, accetta di farsi punire, si rende conto di quanto lui si ecciti mentre infligge dolore, lo lascia e se ne va.

Per tutti coloro che si aspettavano un film ricco di scene sadomaso sappiate che si, fanno sesso in maniera un po’ spinta, diciamo non comodamente sdraiati su un letto, ma nulla d’altro.

Per quelli che invece si aspettavano una svolta romantica, questa alla fine ci sarà. Infatti il secondo film inizia con lui improvvisamente cambiato che rinuncia completamente alla sua natura per una comune relazione. Ogni tanto un salto nella stanza rossa, qualche sculacciata, ma anche qui, oltre ad una buona dose di passione, nulla di più.

La ama così tanto che la vuole sposare! Ed eccoci al tanto atteso “cinquanta sfumature di rosso”. Sono riusciti a girare circa 15\20 minuti di film senza scene di sesso, il che è sorprendente. Sostanzialmente inizia con il loro matrimonio e si conclude con due bambini.

Un occhio al complesso

Complessivamente direi che tutti ancora aspettiamo di capire perché Christian abbia queste perversioni. C’è un breve accenno alla madre biologica ma nulla più. Psicologia dei personaggi del tutto inesistente. Come lui passi da “io non sono uno che si fidanza” a “sposami” rimarrà per sempre un mistero di tutti noi umili spettatori. Come rimarrà un mistero il fatto che un uomo così tormentato dal suo passato, e con un pessimo ricordo della madre biologica sia passato in pochi mesi da “scopo forte” a “voglio questo bambino quanto lo vuoi tu”. Dialoghi scontati ed elementari, del tutto prevedibili, azioni surreali.









Ma cerchiamo di salvare il salvabile. Se annulliamo completamente ogni possibile senso critico e ci “buttiamo in una vasca piena di cuoricini”, alla fine troveremo il classico uomo tutto d’un pezzo che cambia improvvisamente per “l’imbranata” di turno.

Un film drammatico

Una riflessione va poi al fatto che il film esce come drammatico. In teoria il dramma sta nel fatto che Jack Hyde, ex capo di Ana, licenziato per mano di Christian, in realtà ha una sorta di ossessione per la famiglia Grey. Senza svelare troppo, lui cerca in tutti i modi di arrivare ad Ana, questo costringe il marito premuroso ad aumentare la sicurezza. Mia, sorella di Christian, donna leggermente fuori dagli schemi, cerca in tutti i modi di eludere la sicurezza. Finisce per farsi rapire. Ana farà in modo di salvarla. Bene, se a questo punto vi aspettate pathos, azione, sorprese e colpi di scena, avete proprio sbagliato film. Anche in questo caso “scontato” è la parola d’ordine. In pratica l’unico dramma, nonché unico momento nel quale si rimane a bocca aperta è quando Christian si nega! Avete tutti letto bene, dice di no al sesso.









In conclusione

Sostanzialmente questo film non ha un come e un perché. L’unico risultato della proiezione è stato quello di far di Ana l’invidia di una buona porzione di popolazione femminile. Nella speranza che abbiano invidiato solo la passionalità di lui. E per tutti gli uomini che avranno pensato “a trovarla una come lei” rispondo “ma quanti di voi sono come lui?”.

Jessica Di Vita