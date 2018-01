Quante delle tradizioni cattoliche non trovano fondamento nella Bibbia ma si rifanno a dottrine postume?

La religione è un argomento assai ostico da affrontare. Nell’approcciarsi ad esso ci sono davvero pochi errori tollerati essendo molto facile ferire o urtare la sensibilità di qualcuno. Il motivo è comprensibile e condivisibile. Si tratta essenzialmente di scelte personali, del bisogno spirituale di ognuno. Di qualunque religione si tratti si vanno ad armeggiare secoli di storia, dibattiti e addirittura guerre.

Questo articolo si pone come mera riflessione, anche simpatica, su come molte cose che diamo per assodate in realtà non hanno la natura che immaginiamo. Ci rifaremo al testo biblico ossia quello formato da Vecchio e Nuovo Testamento, senza aggiunte di vangeli apocrifi o non riconosciuti.

Un testo di assoluto rispetto anche per chiunque non condivida i dettami di questa o quella religione. Si tratta, infatti, di un compendio di filosofia e storia antica di inestimabile valore per chi volesse leggerlo in tal senso.

Ma cosa ci dice davvero? Ecco dunque cinque delle dottrine o convinzioni propriamente cattoliche che in essa non è possibile trovare.

La mela

Cominciamo proprio dall’inizio, la creazione. È nel paradiso dell’Eden che la Bibbia pone la prima coppia di uomini e al contempo l’inizio della disputa universale tra bene e male. Nel creare Adamo ed Eva, Dio diede un solo comando: non mangiare dall’albero della conoscenza del bene e del male.

La storia, conosciutissima, vede Lucifero nelle figura del serpente, convincere Adamo ed Eva a mangiare quel frutto dando origine così al peccato originale. Ma di che frutto stiamo parlando?

L’immaginario comune pone nelle mani di Adamo una mela. La Bibbia, tuttavia, non specifica di cosa si tratti. Le teorie sono davvero tante e spesso molto fantasiose. Il motivo per cui nell’immaginario collettivo si sia imposta la mela è probabilmente dovuto a errori di traduzione medioevali. Il termine “male” potrebbe essersi così facilmente tramutato in “melo”.

Il Natale

Passiamo adesso alla festa più sentita del cristianesimo: il Natale. Inutile specificare che la festività celebra la nascita di Gesù Cristo il 25 Dicembre. Ma cosa ci dice la Bibbia riguardo a questo giorno? In effetti neanche qui si può trovare nulla in merito.

Gli unici vangeli che danno indicazioni circa la nascita di Gesù sono quelli di Luca e Matteo. Tali indicazioni sono tuttavia generiche e soggette a svariate interpretazioni. Ciò che però è certo è che in nessun vangelo si accenna a festeggiamenti nel giorno di nascita di Gesù, anzi. Questa pratica viene associata a personaggi pagani e spesso malvagi come Erode o i faraoni.

Perché quindi si festeggia? Nel corso della storia la chiesa cattolica ha adottato numerosi espedienti per attirare i fedeli a sé o rendere meno conflittuale il processo di conversione delle masse. Per cui, la teoria più accreditata è che si fece coincidere la nascita di Gesù con la festività preesistente dei Saturnali romani. Una festa pagana che i contadini già festeggiavano, per cui li si indirizzò semplicemente verso una figura cristiana.

La verginità perpetua di Maria

Indirettamente legata al Natale vi è la questione della verginità di Maria. Nessun dubbio sul fatto che la Bibbia specifichi che Maria fosse vergine al momento del concepimento di Gesù avvenuto tramite lo Spirito Santo. Luca 1,34 riporta la domanda di Maria dopo aver saputo che avrebbe portato alla luce un figlio: «Come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo?». Dove “non conoscere uomo” si riferisce, appunto, al non aver avuto rapporti coniugali.

Il Cattolicesimo tuttavia afferma che Maria rimase vergine anche dopo la nascita di Gesù, per tutta la vita.

In questo caso non solo il testo biblico non dice nulla in merito ma in certi passi sembra palesemente smentire questa tesi. In alcuni passaggi, infatti, ci si riferisce alla famiglia di Gesù composta anche da fratelli. (cfr. Matteo 12,46-50)

Ci sono anche interpretazioni di tipo linguistico che smentiscono questa dottrina. Ad esempio in Matteo (1,25) e Luca (2,7) ci si riferisce a Gesù come figlio “primogenito” di Maria. Una precisazione inutile nel caso in cui non ci fossero stati altri figli.

In questo articolo si può esaminare nel dettaglio e in modo esteso tutti i passi biblici in questione e anche molti altri.









Battesimo

Il battesimo nasce come un rito di purificazione con il quale gli esseri umani possono lavare via il peccato originale di Adamo. Anche Gesù Cristo si battezzò per mano di Giovanni Battista all’età di trenta anni. Tuttavia nella Bibbia non si parla del battesimo di bambini appena nati.

Difatti per battezzarsi bisognava essere consapevoli del passo che si sta compiendo ed accettare tutto ciò che significa. Una scelta impossibile da fare per un neonato. Vi è un solo racconto biblico in cui potrebbe esserci il battesimo di un infante. Si tratta di Atti 16,33 in cui viene battezzata l’intera famiglia del carceriere di Filippi. Non si menzionano, però, specificatamente dei bambini.

Anche questo fa parte di una reinterpretazione postuma della chiesa cattolica. C’è chi dice per aumentare il numero di fedeli figurativi. C’è anche da dire che gli Ebrei avevano un rito di purificazione dei bambini al quale Gesù Cristo prese parte, per cui si potrebbe trattare di una rivisitazione dello stesso.

La preghiera

Nella tradizione ecclesiastica c’è la possibilità di pregare non solo Dio ma anche Gesù e i Santi. Tale pratica non trova riscontro nel testo biblico. La Bibbia, infatti, specifica che le preghiere vanno fatte a Dio e solo a lui (Matteo 6,9; Luca 18,1-79). Inoltre nella preghiera modello che Gesù insegnò ai suoi discepoli specificò in modo esaustivo che doveva venire dal cuore e non una serie di parole imparate a memoria.

Quando pregate, non ripetete sempre le stesse cose come fanno le persone delle nazioni, che pensano di essere ascoltate per le molte parole che usano. Matteo 6,7

Sebbene questo versetto abbia varie traduzioni lo si può capire anche dal fatto che Gesù, ripetendo una seconda volta la preghiera modello, cambiò alcune parole.

Quindi?

In conclusione non si sta cercando di demonizzare la chiesa cattolica. L’obiettivo è quello di non dare tante cose per scontate, informarsi e agire in modo cosciente. Non per una conversione, ma per vivere in modo più completo la nostra spiritualità.

Carrieri Cesare Luca