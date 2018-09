Cinque posti romantici da scoprire a Roma

Roma è forse uno dei paesi più romantici di Italia, forse, superata solo da una gita in gondola a Venezia, e la domanda sorge spontanea: perché?

Sarà forse per le pietre senza tempo che hanno sentito chissà quante dichiarazioni d’amore nel corso dei millenni o per l’atmosfera magica che è possibile vivere sui ciottoli quando il Sole si va a riposare dietro a un colle.

Per questo se hai in mente di organizzare una gita romantica con la tua amata o il tuo amato, la capitale dell’Impero non può che essere una scelta azzeccata. Però Roma è grande! Dove andare di preciso?

Abbiamo selezionato cinque punti particolarmente romantici dove potrai vivere un’atmosfera unica al mondo.

Passeggiare nella storia sul Pincio

Per determinare i luoghi che abbiamo deciso di proporti, abbiamo pensato di dividere l’articolo in base a tutte le attività che possono essere fatte nel corso di un appuntamento romantico.

Una lunga passeggiata mano nella mano è sicuramente un must, soprattutto se essa può essere fatta nella bellezza dei monumenti del Pincio (il quale diventa particolarmente magico durante il tramonto).

Iniziare con bella passeggiata per stuzzicare l’appetito, per poi passare al piatto forte!

Mangiare nell’atmosfera del Tevere

È nel centro della capitale che si trovano alcuni tra i migliori ristoranti romantici, magari sul Lungotevere dove è possibile trovare piccole perle come l’Ad Hoc, se avrai la fortuna di trovarlo aperto e se avrai prenotato.

Il cuore si scalda prima se anche lo stomaco è pieno!

Il giardino degli Aranci

Dopo un pasto più o meno abbondante, il modo migliore per smaltire il tutto e cementare la nostra relazione è quella di visitare uno dei tanti piccoli polmoni verdi della capitale e non possiamo non scegliere il Giardino degli Aranci, magari allungando un po’ il percorso per scorgere il Cupolone dalla serratura all’Aventino.

Questo, a metà giornata, è il momento ideale per sorprendere chi amate con un dono e non c’è sorpresa migliore di un bel mazzo di fiori (il quale può essere donato anche in serata, se non lo si vuole portare dietro tutto il giorno).

Ma non vandalizzare i giardini della capitale! Non ce n'è bisogno!

La fontana degli innamorati

Una delle mete obbligatorie per qualsiasi coppia è la Fontana degli Innamorati, dove potrete, di fronte a uno dei simboli per eccellenza dell’amore, promettervi passione eterna, così che la vostra promessa venga assorbita dalla pietra e rimanga da lei custodita per sempre.

Zodiaco

Fino a concludere la giornata su un’altura che non ha niente da invidiare al Mincio e può vantare una vista mozzafiato su Roma e una tranquillità che altri posti si possono solo sognare.

Un percorso perfetto anche se frammentato, tanto ricordiamocelo: ogni posto diventa il più romantico quando ospita due persone che si amano e sono felici di stare insieme.