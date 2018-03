Circuiti elettronici più resistenti grazie alla topologia?

Giunge notizia dal The graduate center (centro di ricerca avanzata) della City University di New York (CUNU) di una svolta nel design dei circuiti elettronici, la realizzazione è stata documentata in un lavoro scientifico appena pubblicato su Nature Electronics.

La promessa è quella di avere circuiti elettronici più resistenti all’usura, il modo in cui è stato realizzato non è quello che immaginereste (materiali diversi) ma l’applicazione pratica di complessi concetti della matematica moderna.

Premessa: i circuiti elettronici tradizionali usurandosi vanno incontro a piccoli danni che bastano per interrompere il segnale, quello che hanno realizzato i ricercatori guidati da Andrea Alù e A. Khanikaev e provenienti oltre che dalla già citata CUNU, dall’Università del Texas ad Austin e dall’Università di Tel Aviv è stato ottenere un circuito che è in grado di mantenere il segnale anche in presenza di questi piccoli danni, ma come l’hanno realizzato?







Come avevo preannunciato qui le cose si fanno complesse per il vostro umile divulgatore costretto a fare una digressione su concetti di matematica, la topologia è una branca della matematica moderna che studia le proprietà delle figure e delle forme che non cambiano quando viene effettuata una deformazione senza strappi.

Un esempio per chiarire un po’ il concetto è che dal punto di vista topologico un cubo e una sfera sono oggetti equivalenti perché puoi modificare uno nell’altro senza strappi o incollature. Nel 2016 il premio nobel per la fisica è stato assegnato a tre scienziati (Thouless, Haldane e Kosterlitz) per aver indagato stati particolari della materia (ad esempio la superconduttività) applicando i principi della topologia. Il lavoro dei tre premi nobel è servito da ispirazione ai ricercatori che hanno usato dei risonatori non lineari per dare forma a una matrice di circuiti resistente ai difetti. La matrice è stata ideata in modo che aumentando il voltaggio veniva modificata la topologia del diagramma di banda, sotto un certo voltaggio aggiungendo arbitrariamente difetti nel circuito il segnale si arrestava, mentre a un voltaggio superiore il circuito resisteva, prova che c’era stata una transizione topologica che aveva dato origine a un circuito più robusto perché in grado di “sopportare” i difetti.

Complicato? sì lo è, ma il concetto base che io ho afferrato e che quindi potete afferrare pure voi è: la topologia descrive forme, ma anche, come in questo caso, un circuito in cui passa un segnale, che anche se modificate (entro certi limiti) mantengono certe caratteristiche. Le piccole rotture o imperfezioni che l’usura introduce in un circuito se quel circuito è stato progettato su base topologica possono quindi risultare irrilevanti.

Questa ricerca è la dimostrazione di come complessi e (apparentemente) astratti concetti matematici possano trovare applicazioni che impattano su oggetti della nostra vita quotidiana.

Roberto Todini