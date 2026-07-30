La città di Baghdad, nel cuore della Mesopotamia, sulle rive del Tigri, sorse nell’anno 762. Uno dei più affascinanti ed influenti centri della storia islamica e mondiale. Voluta dal califfo abbaside al-Mansur come nuova capitale del califfato, Baghdad non fu solo un centro amministrativo, ma divenne ben presto un faro di cultura, scienza e potere per il mondo islamico.

La nascita della città di Baghdad va compresa nel quadro dei profondi cambiamenti che interessarono il mondo islamico nel corso dell’VIII secolo. Dopo il rovesciamento della dinastia omayyade nel 750, gli Abbasidi si imposero come nuovi califfi, con l’obiettivo di rinnovare il califfato e rafforzare il proprio controllo sull’immenso impero islamico, che si estendeva dall’Asia centrale fino all’Atlantico.

Il secondo califfo abbaside, al-Mansur, decise di fondare una nuova capitale che non fosse né la Mecca né Damasco (sede degli Omayyadi), ma un centro simbolico e strategico tutto suo. Scelse un’area lungo il Tigri, nei pressi della città sasanide di Ctesifonte, a poca distanza dalla capitale persiana di un tempo, simbolicamente importante e logisticamente ben posizionata. Così nacque la città di Baghdad.

Il progetto della “Città Rotonda”

La fondazione ufficiale della città avvenne nel luglio del 762, proprio il 30. Il nome iniziale scelto da al-Mansur fu Madinat al-Salam, ovvero “La città della pace”, ma ben presto il nome Baghdad, derivato dalla toponimia persiana pre-islamica, si impose nell’uso comune. Il termine significa probabilmente “dono di Dio” o “giardino di giustizia”.

Il progetto urbanistico della città fu unico e straordinariamente ambizioso. La città di Baghdad fu costruita secondo una pianta circolare, con un diametro di circa due chilometri, un formato inedito per l’urbanistica islamica. Al centro sorgeva il palazzo del califfo, il Palazzo dorato, Qasr al-Dhahabi, e la moschea principale, simboli del potere temporale e spirituale.

La pianta rotonda era attraversata da quattro porte monumentali disposte a intervalli regolari, che collegavano la città al resto dell’impero: la Porta di Kufa, la Porta di Basra, la Porta di Khurasan e la Porta della Siria. Ognuna di queste strade portava verso regioni chiave per i commerci, i pellegrinaggi e l’amministrazione imperiale.

Baghdad come capitale del sapere

Nei secoli successivi alla sua fondazione, la città di Baghdad divenne molto più di un semplice centro amministrativo. Con il trasferimento di studiosi, poeti, filosofi, traduttori e astronomi da ogni angolo del mondo islamico, e non solo, Baghdad si trasformò nella capitale culturale del mondo.

Durante il regno del califfo al-Ma’mun (813-833), la città ospitò la celebre Bayt al-Hikma, la “Casa della Sapienza”, un’istituzione dedicata alla raccolta, traduzione e studio dei testi antichi greci, persiani, indiani ed ellenistici. Fu qui che grandi pensatori come al-Kindi, al-Farabi, Hunayn ibn Ishaq e molti altri tradussero e commentarono opere di Aristotele, Galeno, Euclide e Platone.

Grazie a questa straordinaria concentrazione di sapere, la città di Baghdad divenne il centro di quello che oggi definiamo il “Rinascimento islamico“, un periodo di incredibile fermento intellettuale e scientifico.

Una metropoli cosmopolita

Oltre alla sua centralità politica e culturale, la città di Baghdad fu anche un centro economico e commerciale di primaria importanza. La sua posizione strategica sulle rotte carovaniere e fluviali la rese un nodo fondamentale per gli scambi tra l’Oriente e l’Occidente, tra l’India, l’Iran, l’Arabia e il Mediterraneo.

Baghdad attirava mercanti, artigiani, funzionari e religiosi di ogni provenienza. Era una città cosmopolita, in cui convivevano musulmani sunniti e sciiti, cristiani nestoriani, ebrei, zoroastriani e sabiani. Questa diversità fu, almeno nelle sue prime fasi, fonte di grande ricchezza culturale.

Il mercato della città era uno dei più grandi e affollati del mondo islamico, e i quartieri lungo il Tigri si riempivano di carovane, navi e commercianti. La città di Baghdad era diventata il centro economico e spirituale di un impero.

Decadenza e distruzioni

La gloria di Baghdad durò diversi secoli, ma con il tempo la città dovette affrontare gravi crisi politiche, disordini interni, guerre e saccheggi. Già nel X secolo, il potere califfale cominciò a indebolirsi e Baghdad venne contesa da varie dinastie locali. Ma il colpo più devastante fu senza dubbio l’arrivo dei Mongoli.

Nel 1258, le truppe di Hulagu Khan, nipote di Gengis Khan, conquistarono e distrussero la città di Baghdad in uno degli episodi più tragici della storia islamica. La Casa della Sapienza venne distrutta, migliaia di libri e manoscritti furono gettati nel Tigri, che si dice abbia cambiato colore per l’inchiostro versato. La popolazione fu massacrata e il califfo al-Musta’sim fu ucciso.

Quella distruzione segnò la fine della Baghdad classica, ma la città non cessò mai del tutto di esistere. Rinascerà nei secoli successivi come centro regionale, ma non riconquisterà mai lo splendore dell’età d’oro abbaside.

L’eredità di Baghdad nel mondo arabo-islamico

Nonostante le distruzioni subite, la città di Baghdad rimane ancora oggi un simbolo potentissimo nella memoria storica e culturale del mondo arabo e islamico. È la città delle Mille e una notte, dei califfi illuminati, dei matematici e astronomi che rivoluzionarono il sapere antico.

Baghdad rappresenta anche l’utopia di una società multiculturale e scientificamente avanzata, capace di accogliere e valorizzare il sapere da ogni civiltà. La sua storia dimostra come la cultura araba-islamica abbia svolto un ruolo centrale nella trasmissione e trasformazione della conoscenza tra Oriente e Occidente.

Baghdad oggi: una città ferita, ma viva

Nel corso del XX e XXI secolo, la città di Baghdad ha conosciuto nuove prove. Dopo l’indipendenza dell’Iraq nel 1932, Baghdad tornò a essere la capitale di uno Stato sovrano, ma fu travolta da colpi di Stato, guerre, embargo e infine dall’invasione statunitense del 2003.

I conflitti recenti hanno gravemente danneggiato il patrimonio artistico, architettonico e umano della città. Tuttavia, malgrado le ferite, la città di Baghdad continua a essere abitata da milioni di persone, che ogni giorno lottano per ricostruirne l’identità, la memoria e il futuro.

Fondata nel 762 da al-Mansur come capitale del califfato abbaside, la città di Baghdad è una delle creazioni urbanistiche più straordinarie della storia islamica. Città del potere e del sapere, metropoli multiculturale e cuore del mondo arabo-islamico per secoli, Baghdad ha vissuto gloria e distruzione, ma continua a vivere nei ricordi, nei testi e nella coscienza collettiva.

Studiare la città di Baghdad oggi significa riscoprire un patrimonio immenso di conoscenza, architettura e umanità, e ricordare quanto la convivenza, la cultura e la curiosità siano fondamenta solide per qualsiasi civiltà.

Sophia Spinelli