Come ormai da consuetudine, arriva anche quest’anno la speciale classifica delle città dove si legge di più in Italia. A stilarla è il colosso dell’e-commerce Amazon.it, il quale cominciò la sua attività nel 1995 proprio come libreria online, dopodiché ha iniziato a vendere sulla propria piattaforma praticamente qualsiasi tipo di merce. La classifica è calcolata in base al numero di libri venduti su Amazon.it nell’ultimo anno su base pro capite nei centri abitati, quelli con più di 90.000 abitanti.

A Milano si legge di più

Più in alto di tutti, per il settimo anno consecutivo, svetta Milano: in formato cartaceo o digitale, è qui che gli italiani risultano lettori più appassionati. Medaglia d’argento per Padova, che scalza Torino – seconda nella classifica dello scorso anno e oggi sesta -, mentre sul gradino più basso del podio sale la rivelazione Pisa, entrata prepotentemente per la prima volta nella top ten. Seguono due centri culturali – e universitari – come Bologna e Roma. Grandi assenti nelle prime 10 posizioni Cagliari e Trento, rispettivamente undicesima e dodicesima, contro la decima e l’ottava posizione dell’anno passato.









La classifica delle città dove si legge di più in Italia

Milano Padova Pisa Bologna Roma Torino Verona Firenze Bergamo Vicenza

Se guardiamo invece alla classifica inerente soltanto al formato digitale, ovvero scaricando i testi da Amazon.it, Milano e Padova sono ancora sul podio, ma questa volta seguite da Cagliari. In quarta posizione troviamo Trieste, seguita, in ordine, da Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Bologna e Torino. Non pervenute, nella classifica sulla lettura in digitale, Bergamo, Firenze e Roma.

Diverse città, diversi generi

Milano risulta essere anche la città che apprezza maggiormente generi letterari differenti, aggiudicandosi la prima posizione in 7 delle 8 classifiche divise per genere. Non-fiction, cucina, fantascienza, viaggio, motivazionali, economia e finanza, benessere: i milanesi leggono più di tutti gli altri italiani di questi generi. Al primo posto nella lettura di romanzi figura invece Bolzano. I bolognesi si confermano buone forchette risultando secondi nell’acquisto di libri di cucina, mentre Firenze è medaglia d’argento per la categoria viaggi.

I 3 titoli più acquistati in formato cartaceo

Un Capitano (Francesco Totti). Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarti (Adriano Panzironi). Il Piccolo Principe (Antoine de Saint-Exupéry).

I 3 titoli più acquistati in formato digitale

Laurie (Stephen King). Eleonor Oliphant sta benissimo (Gail Honeyman). Tre cadaveri (Raffaele Malavasi).

Pietro Colacicco