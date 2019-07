Cittadinanza italiana: l’app Caj Mali aiuta ad ottenerla

Ottenere la cittadinanza italiana è un problema anche a causa della lunga lenta burocrazia. Ma, grazie ad un’app, forse le cose diventeranno un po’ più semplici.

Le applicazioni per smartphone a volte possono essere più utili di quanto pensiamo. Proprio ieri vi abbiamo raccontato come, grazie a Faceapp, dei genitori cinesi siano stati in grado di ritrovare il figlio scomparso all’età di 3 anni. La notizia di oggi è un po’ diversa, nonostante il succo sia simile, ovvero come la tecnologia possa essere di aiuto alle persone.

Questa volta protagonista è la cittadinanza italiana che, a volte, può risultare ostica da ottenere a causa della burocrazia. Ma, grazie ad Ermir Lushnjari, un consulente legale albanese che ha ottenuto la cittadinanza italiana otto anni fa, la situazione potrebbe cambiare.

Caj Mali ha tutte le informazioni necessarie per ottenere la cittadinanza

L’applicazione si chiama Caj Mali ed è disponibile sia sul Google Play Store che sull’App Store di Apple. Si può scaricare gratuitamente sia su dispositivi Android che iOS ed è stata pubblicata un anno fa, nel 2018. Il programma è pensato per essere di facile utilizzo e, come spiega Ermir “lo scopo è quello di fornire agli utenti informazioni sia utili che complete oppure verificare a che punto sia la pratica.”. Non si tratta quindi di una sorta di scorciatoia per ottenere la tanto desiderata cittadinanza italiana.

Come funziona nel dettaglio l’applicazione

Caj Mali è essenzialmente divisa in 4 funzioni base, che sono le seguenti:

Controllo pratica : grazie a questa, l’utente si collega con il portale del ministero dell’Interno e verificare così lo stato della sua domanda. Tutto ciò si può già fare senza l’app, ma tale funzione è essenzialmente più intuitiva e semplice da utilizzare.

: grazie a questa, l’utente si collega con il portale del ministero dell’Interno e verificare così lo stato della sua domanda. Tutto ciò si può già fare senza l’app, ma tale funzione è essenzialmente più intuitiva e semplice da utilizzare. Info cittadinanza : il nome fa già capire di cosa si tratta, ovvero poter consultare tutte le informazioni utili per ottenere la cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda la normativa sulla richiesta di cittadinanza.

: il nome fa già capire di cosa si tratta, ovvero poter consultare tutte le informazioni utili per ottenere la cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda la normativa sulla richiesta di cittadinanza. Sollecita la domanda : Caj Mali dispone anche di 5 lettere raccomandate da poter stampare in modo tale da sollecitare la domanda.

: Caj Mali dispone anche di 5 lettere raccomandate da poter stampare in modo tale da sollecitare la domanda. Assistenza: informazioni utili per ottenere la cittadinanza.

Ermir ha anche spiegato che “già non è facile per un italiano avere a che fare con la burocrazia del suo paese, figuriamoci uno straniero.”. Conoscere le difficoltà per ottenere la cittadinanza è stato sicuramente il motore che l’ha portato a sviluppare la sua app.