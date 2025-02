La cittadinanza USA è in vendita, il costo? 5 milioni di dollari. Questa la nuova idea di Donald Trump, offrire una “golden card” ai ricchi di tutto il mondo per diventare cittadini statunitensi, generando un nuovo incasso per Washington. “I ricchi verranno nel nostro Paese, creeranno posti di lavoro, pagheranno tasse e spenderanno tanti soldi“, ha detto il tycoon, da sempre contrario allo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce nel paese.

La cittadinanza USA è in vendita

Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, da sempre contrario allo ius soli, ha deciso di istituire una “gold card” per poter comprare la cittadinanza USA. Il costo? 5 milioni di dollari. “Venderemo la Gold Card e metteremo un prezzo di circa 5 milioni di dollari. Sarà una strada per la cittadinanza. I ricchi verranno nel nostro paese acquistando questa card. Saranno ricchi, creeranno posti di lavoro e pagheranno le tasse, Spenderanno tanti soldi” ha detto il tycoon, fiero della sua proposta. “Non è mai stata fatta una cosa del genere in questo paese, la metteremo a punto in un paio di settimane”, ha continuato.







“La Gold Card porterà qui persone di altissimo livello che saranno in grado di creare posti di lavoro. Penso che le grandi aziende pagheranno per comprare le Gold Card per figure professionali che escono dai college. Magari riusciremo a vendere un milione di queste card e sarebbero 5 trilioni di dollari per il governo americano. Abbiamo studiato tutto a livello di norme, è totalmente legale” aggiunge. Ai giornalisti che hanno chiesto se la gold card fosse in vendita anche per gli oligarchi russi, il tycoon ha risposto: “Perché no? Conosco alcuni oligarchi, sono persone gradevoli. Magari non sono più ricchi come prima, ma avranno ancora 5 milioni”. “È un po’ come una carta verde”, ha detto Trump alla stampa.

Il programma per l’acquisto della cittadinanza USA, che secondo Trump può essere approvato senza il parere del Senato, andrebbe a sostituire l’attuale sistema di visti per investitori immigrati, denominato EB-5. Secondo il Segretario al Commercio Howard Lutnick, la gold card avrà il “grande beneficio” di “eliminare le frodi” di cui sarebbe pieno l’attuale sistema EB-5. Il programma di visti è in vigore dal 1990 e prevede la cittadinanza per coloro che investono almeno 800mila dollari in un’attività in grado di creare almeno dieci posti di lavoro a tempo pieno. Il programma conta un numero limitato di visti concedibili, mentre la gold card per ora non sembra avere particolari vincoli. “

Cittadinanza USA: si alla gold card, no allo ius soli

Lo ius soli è sempre stato un pallino di Donald Trump. In campagna elettorale il tycoon si era espresso più volte e duramente contro il principio, garantito dal quattordicesimo emendamento, che permette alle persone nate negli Stati Uniti, anche figlie di immigrati irregolari, di ottenere la cittadinanza USA. Trump ha anche firmato un ordine esecutivo per revocare lo ius soli, ordine però bloccato temporaneamente dal giudice federale John Coughenour, che lo ha ritenuto “chiaramente incostituzionale“.

La cittadinanza USA quindi secondo Donald Trump non deve essere concessa a tutti, anche se previsto dalla Costituzione; o almeno non a chi non ha milioni in banca. Dalla decisione del tycoon emerge quindi come il problema non sia concedere la cittadinanza, ma concederla a una certa categoria di persone, ossia gli irregolari. Non solo, l’apertura agli oligarchi russi dimostra come i rapporti tra Putin e Trump siano più profondi e amichevoli di quello che appare.

La legge per la gold card, che ad ora è stata solo annunciata, ha già ricevuto il sostegno di buona parte degli elettori del tycoon, ora bisognerà attendere le reazioni dei due partiti e vedere se sarà davvero messa in atto.

Marco Andreoli