Operazione Saracena: 18 arresti tra Sicilia e Lombardia

Un’imponente operazione antimafia, denominata “Saracena”, ha portato all’arresto di 18 persone tra la provincia di Catania e Milano. Dall’alba, oltre 200 carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip etneo. Le accuse variano dall’associazione a delinquere di stampo mafioso all’estorsione, fino al traffico e alla detenzione di stupefacenti, con aggravanti legate al metodo mafioso e alla finalità di agevolare il clan Mazzei. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha permesso di individuare i vertici della cosca operante tra Bronte, Maniace, Maletto e le aree limitrofe.

Un clan radicato nel territorio: traffico di droga ed estorsioni

L’organizzazione criminale, secondo le indagini, aveva consolidato il proprio dominio attraverso un diffuso sistema di estorsioni ai danni degli imprenditori locali e un fiorente traffico di sostanze stupefacenti. La rete mafiosa del clan Mazzei era strutturata con precise gerarchie e utilizzava metodi sofisticati per evitare le intercettazioni, come telefoni usa e getta e schede SIM intestate a terzi.

Al vertice dell’associazione risultava esserci Francesco Montagno Bozzone, mentre Eugenio Spitaleri gestiva le attività tra Bronte e Maletto, con la collaborazione di Mario Galati Randa, noto come “Balilla”, per il territorio di Maniace. Un’altra fazione del clan, il gruppo Lo Cicero, era attiva tra Adrano e Bronte, guidata inizialmente dai fratelli Agatino e Cristian Lo Cicero, poi passata sotto la leadership di Salvatore Lo Cicero dopo gli arresti del gennaio 2022.

L’ascesa di Spitaleri e la riorganizzazione della cosca

L’arresto di Salvatore Catania, avvenuto nel novembre 2020, avrebbe favorito l’ascesa di Spitaleri, che ha intensificato le attività estorsive e il traffico di droga, collaborando strettamente con Galati Randa. Il clan imponeva il proprio controllo sul territorio anche attraverso atti intimidatori nei confronti di giovani spacciatori e imprenditori, estendendo la propria influenza in vari settori economici.

Le indagini hanno documentato l’imposizione della “protezione” mafiosa su aziende locali, tra cui una rilevante impresa nel commercio delle fragole di Maletto, con richieste di percentuali sugli incassi.

Un sistema ben strutturato di distribuzione della droga

Il clan Mazzei si avvaleva di una rete capillare di corrieri e spacciatori per garantire la distribuzione degli stupefacenti. Un gruppo criminale attivo a Maniace, guidato da Carmelo Conti Taguali, detto “Carbuni”, si occupava dell’approvvigionamento da Fiumefreddo di Sicilia. Secondo gli investigatori, inizialmente il traffico era gestito da Galati Randa e da suo figlio Sebastiano, con il successivo coinvolgimento di Gabriele Parisi.







Durante le indagini, i carabinieri hanno sequestrato un chilo di marijuana, 200 grammi di cocaina e 3.500 euro in contanti. Inoltre, sono stati effettuati sette arresti in flagranza di reato e una denuncia per traffico e spaccio di droga, mentre sette acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.

Controllo del territorio e resistenza alle forze dell’ordine

Il clan Mazzei esercitava un controllo sistematico sulle aree di sua influenza, arrivando a monitorare i movimenti delle forze dell’ordine. Dopo ogni operazione, gli affiliati raccoglievano informazioni dai residenti per comprendere i motivi della presenza delle autorità e prevenire possibili indagini.

Le attività investigative che hanno portato all’Operazione Saracena hanno permesso di accertare almeno quattro episodi di estorsione, attribuiti principalmente a Renato Augusta e Giuseppe Incognito. Per un ulteriore indagato, la misura cautelare sarà valutata dopo l’interrogatorio preventivo, mentre altri 15 soggetti riceveranno la notifica della conclusione delle indagini preliminari.

L’operazione Saracena rappresenta un importante successo nella lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia. L’intervento ha messo in luce il modus operandi del clan Mazzei e le sue ramificazioni, evidenziando come l’organizzazione fosse in grado di gestire estorsioni, traffico di droga e controllo del territorio con un sistema ben strutturato.

Il blitz di questa mattina ha assestato un duro colpo alle attività criminali della cosca, ma le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire eventuali riorganizzazioni all’interno dell’organizzazione mafiosa.

Lucrezia Agliani