L’Italia ha assistito a un mutamento profondo nella percezione della propria struttura sociale. Un cambiamento che non riguarda soltanto le statistiche economiche, ma che tocca da vicino l’identità collettiva, la fiducia nel futuro e la coesione della società. Il concetto di “ceto medio”, per anni considerato il cuore pulsante della nazione, oggi sembra affievolirsi sempre più, e così la classe media si restringe. L’ultima indagine condotta da Demos per la Repubblica rivela dati che tracciano una parabola discendente preoccupante: nel 2025, solo il 45% degli italiani si identifica con il ceto medio, mentre il 49% si colloca nella fascia medio-bassa della società.

L’inversione dei ruoli nella percezione sociale

È un dato storico quello secondo cui la maggioranza relativa degli italiani, per la seconda volta da quando si effettua questo tipo di rilevazioni, si riconosce in una classe inferiore rispetto al “tradizionale” ceto medio. L’unico precedente risale al 2010, quando il 47% degli intervistati si sentiva parte del ceto medio-basso, superando, per la prima volta, il ceto medio (45%).

Un declino costante negli anni

Il dato più eclatante, tuttavia, è rappresentato dal progressivo e costante ridimensionamento del gruppo che si definisce “classe media”. Nel 2006, a inizio di quella che sarebbe poi stata ricordata come la grande crisi finanziaria globale, il 60% degli italiani si riconosceva nella classe media. Una quota significativa, che rifletteva non solo condizioni materiali ma anche un senso diffuso di stabilità, sicurezza e appartenenza. Già nel 2019, il dato era sceso al 52%, per poi raggiungere il 50% nel 2024. Oggi, il brusco calo fino al 45% rappresenta un chiaro segnale di allarme.

Un’identità collettiva in frantumi

Ciò che emerge dalle rilevazioni non è solo una mutazione quantitativa nei numeri, ma un cambiamento qualitativo nel modo in cui gli italiani percepiscono sé stessi. Il ceto medio non è mai stato solo una categoria reddituale, bensì un insieme di aspettative, valori, aspirazioni. È stato per decenni sinonimo di stabilità lavorativa, possibilità di accesso alla proprietà della casa, un certo livello di consumi, prospettive per i figli. Con il progressivo venir meno di queste condizioni, si sgretola anche l’identità collettiva che a lungo ha cementato la coesione sociale del Paese.







Le radici della discesa: economia, precarietà e inflazione

Le ragioni del declino del ceto medio sono molteplici e interconnesse. La stagnazione economica, l’aumento della precarietà lavorativa, la riduzione del potere d’acquisto e l’impennata dell’inflazione negli ultimi anni hanno avuto un impatto diretto e devastante sulla percezione di benessere degli italiani. Il lavoro, da strumento di emancipazione, è diventato spesso fonte di incertezza. I contratti a tempo determinato e i bassi salari si sono diffusi anche nei settori un tempo considerati “sicuri”, come quello pubblico o impiegatizio.

Parallelamente, i costi della vita – in particolare per l’abitazione, l’energia e i servizi – sono cresciuti più velocemente dei redditi. Le famiglie, sempre più spesso, sono costrette a tagliare spese considerate un tempo essenziali: viaggi, cultura, persino sanità privata. Un’erosione lenta ma costante che mina la possibilità di costruire o mantenere uno stile di vita “medio”.

L’effetto generazionale

Il fenomeno ha un impatto particolarmente evidente sulle nuove generazioni. I giovani italiani, rispetto ai loro genitori, vivono con minori prospettive di crescita sociale. La cosiddetta “mobilità ascendente”, che per anni ha alimentato l’idea di un Paese in progresso, oggi appare bloccata. Per molti under 35, l’idea di migliorare la propria condizione economica o di raggiungere uno standard di vita superiore a quello familiare è diventata un’illusione. Questo determina un senso diffuso di frustrazione, disincanto e, spesso, rinuncia: rinuncia a formare una famiglia, ad acquistare casa, a investire nel futuro.

Va ribadito come l’indagine di Demos si basi su una percezione soggettiva dell’appartenenza di classe. Questo significa che non si tratta di una misurazione “oggettiva” basata su parametri come reddito, patrimonio o livello di istruzione, ma sul modo in cui gli italiani si vedono. Tuttavia, proprio questa dimensione rende i dati ancora più significativi: è il segnale che, al di là delle cifre ufficiali, il sentimento prevalente è di discesa, di fragilità, di incertezza. La “classe media”, insomma, non è solo in calo nei numeri: è in crisi nella sua stessa identità.

Un ceto medio in difficoltà rappresenta un terreno fertile per l’instabilità politica. Laddove diminuiscono le certezze materiali, cresce il malcontento, e con esso la propensione a cercare soluzioni radicali o anti-sistema. La perdita di fiducia nelle istituzioni, l’astensionismo crescente e il successo di formazioni politiche populiste sono tutti elementi che si inseriscono in questo contesto. Una società in cui la maggioranza non si sente rappresentata o garantita rischia di frammentarsi, di radicalizzarsi, di perdere coesione.

Una società che cambia

Il calo dell’identificazione nel ceto medio non è soltanto un fenomeno statistico, ma uno specchio di come l’Italia stia cambiando. È la fotografia di un Paese più diseguale, più incerto, più fragile. E come ogni trasformazione profonda, richiede un’analisi lucida e soluzioni coraggiose.