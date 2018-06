Classifica stipendi d’Italia: in testa c’è Milano, ultima Vibo Valentia

Non solo il lavoro che non c’è è un indicatore del disagio sociale vissuto in Italia da molte persone, ma anche il livello di retribuzione gioca un ruolo importante. Infatti, anche sul fronte retributivo, l’Italia viaggia a due velocità con il Nord che percepisce stipendi annui maggiori rispetto a quelli del Sud. Lo stesso vale sul piano del genere: gli uomini percepiscono in media retribuzioni annue superiori a quelle delle donne.

Nella classifica delle regioni con retribuzioni maggiori troviamo Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Chiudono invece la classifica Campania, Sicilia e Calabria. La retribuzione media annua al Nord è di 24.356 euro, al Centro di 21.189 euro e al Sud di 16.113 euro. Vediamo nel dettaglio la classifica.









Gli stipendi al Nord

Come detto, le regioni del Nord Italia dominano la classifica. La Lombardia è in testa con un reddito medio annuo di 26.494 euro. In media gli uomini si intascano circa 30.689 euro mentre le donne 20.920. Che Milano sia la provincia più ricca è fuori di dubbio: la retribuzione media annua è di 29.627 euro. Seguono Lecco con 25.150 euro e Sondrio con 20.822 euro.

Al secondo posto c’è il Piemonte. Qui la retribuzione media annua è di 23.693 euro: gli uomini sono a quota 27.673 euro e le donne a 18.752 euro. Torino è la provincia che guadagna di più con 24.583 euro, mentre in coda troviamo la provincia di Verbano-Cusio-Ossola con 20.021 euro.

Terza classificata è l’Emilia Romagna con stipendi annui che si aggirano sui 23.567 euro. Bologna è la provincia in testa, con 25.663 euro, mentre la meno remunerata è Rimini con 16.079 euro.

Al quarto posto si piazza il Friuli Venezia Giulia con 22.703 euro. Anche qui troviamo disparità fra uomini e donne: i primi guadagnano in media 26.777 euro, le seconde appena 17.426 euro. Sul podio c’è Trieste con 25.073 euro mentre chiude la classifica Gorizia con 20.641 euro.









Subito dopo troviamo il Veneto con 22.554 euro. Anche in questo caso la disparità salariale fra uomini e donne è notevole. Se gli uomini guadagnano in media 26.527 euro, le donne devono accontentarsi solo di 17.348 euro. Vicenza è in testa con 23.902 euro, ultima è Rovigo con 19.726 euro.

Infine, a chiudere la classifica del Nord troviamo il Trentino Alto Adige con 22.088 euro, la Liguria con 21.920 euro e la Valle d’Aosta con 19.507 euro.

Gli stipendi al Centro

Veniamo ora alle regioni del Centro Italia dove gli stipendi sono un po’ più bassi che al Nord. Il Lazio domina con 22.243 euro medi annui. Gli uomini guadagnano in media 25.219 euro mentre le donne solo 18.336 euro. Roma è la provincia che guadagna di più con 23.301 euro, mentre Viterbo quella che guadagna di meno con 16.567 euro.

Subito dopo troviamo la Toscana dove il reddito medio annuo è di 20.680 euro. Gli uomini sono a quota 24.069 euro mentre le donne a 16.616 euro.

Abbiamo poi Marche e Umbria quasi a pari merito. Il reddito medio annuo della prima è di 19.422 euro e quello della seconda è di 19.175 euro.

Gli stipendi al Sud

La prima regione del Sud Italia per reddito medio annuo è l’Abruzzo con 17.965 euro. Gli uomini sono a quota 21.197 euro e le donne a 13.281 euro. La provincia più ricca è Chieti con 19.608 euro mentre l’ultima è Teramo con 16.344 euro.

Subito dopo si trova la Basilicata con 17.273 euro: gli uomini sono a quota 19.703 euro e le donne a 12.561 euro. In testa c’è Potenza con 18.175 euro mentre l’ultima è Matera con 15.234 euro.

Troviamo poi il Molise con stipendi medi annui di 16.675 euro e la Sardegna a 16.321 euro. Sull’isola la provincia più ricca è Cagliari con 17.709 euro mentre quella che guadagna di meno è Nuoro con 13.819 euro.









Segue la Puglia con 16.105 euro dove Taranto è la provincia dove si guadagna di più con 17.582 euro; l’ultima è invece Lecce dove il reddito medio annuo è di 13.775 euro.

C’è poi la Campania con 15.935 euro. In testa c’è Napoli con 17.009 euro, in coda Salerno con 14.085 euro. Il reddito media della Sicilia è simile a quello campano: è di 15.927 euro. A sorpresa, la provincia più ricca è Siracusa con 17.450 euro, mentre Palermo si ferma a 17.319 euro.

Chiude la classifica la Calabria con 14.341 euro: gli uomini sono a quota 16.297 euro e le donne a 11.260 euro. In testa c’è Reggio Calabria con un reddito medio annuo di 15.259 euro, e il fanalino di coda è Vibo Valentia dove la retribuzione media annua è di 12.118 euro.

Nicolò Canazza