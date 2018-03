Classifica Top30 marchi italiani. Domina il lusso di Gucci, ultima Esselunga

Per l’Italia, una volta tanto, arriva un importante riconoscimento in ambito economico. Per la prima volta BrandZ, che si occupa di stilare le classifiche delle migliori aziende a livello mondiale, ha deciso di occuparsi anche dell’Italia stilando la prima classifica dei migliori marchi italiani in Europa.









È nata così la prima “Top30 Most Valuable Italian Brands” che riunisce i trenta marchi che godono della più alta considerazione in Europa. Ma non è solo una questione economica, bensì anche di immagine. Infatti è stata data grande rilevanza anche al comparto comunicativo che, come si sa, si rivela determinante per le strategie di acquisto e di posizionamento di un brand sul mercato.

La classifica dei migliori marchi italiani

Nella prima classifica italiana di BrandZ, e stilata da Kantar Millward Brown, la prima posizione è in mano a Gucci. Il colosso del lusso toscano ha infatti chiuso il 2017 con un fatturato record, sorpassando nei ricavi una delle sue rivali più dirette, la francese Hermes. La maison italiana ha registrato un incremento del fatturato del 41,9% pari a 6,211 miliardi di euro contro i 5,549 miliardi di Hermes.

Ma Gucci non è un’eccezione poiché nella Top30 il lusso domina la classifica. Se Gucci appare anche nella Top100 mondiale di BrandZ, a livello europeo troviamo anche Prada, Fendi, Armani, Ferragamo, Bulgari e Bottega Veneta. Anche quest’ultima ha chiuso un 2017 di successi con ricavi per 1,176 miliardi di euro.

Se non stupisce che il lusso parrebbe non conoscere la crisi, non dovrebbe neppure meravigliare la presenza di marchi totalmente diversi dalla moda nella classifica di BrandZ. Al secondo e terzo posto svettano i colossi delle telecomunicazioni e dei servizi Tim ed Enel. Di particolare efficacia la strategia comunicativa di Enel, che con la sua brand value pari a 7,4 miliardi di dollari è riuscita a imporsi come erogatore di servizi innovativi vicini alle esigenze dei consumatori.









Non solo lusso e servizi

Nella classifica di BrandZ non troviamo soltanto marchi di lusso o colossi delle tlc e dei servizi, ma anche marchi afferenti al settore “Food&Drinks”. Al 4° posto troviamo Kinder (6,9 miliardi di dollari), all’8° Nutella (2,8 miliardi), all’11° Ferrero Rocher (2,3 miliardi), al 25° Barilla (971 milioni), al 28° Lavazza (715 milioni) e infine al 29° Campari (4780 milioni).

Chiude la classifica Esselunga, unico marchio a rappresentare la categoria del retail. Niente da invidiare a Wal Mart o Amazon che dominano le classifiche mondiali.

Troviamo però anche aziende che, sebbene non abbiamo molto appeal a livello commerciale, si sono sapute imporre. È il caso del settore dei servizi finanziari dove figurano Generali al 9° posto (2,5 miliardi di dollari), Intesa Sanpaolo al 12° (2,10 miliardi), Unicredit al 15° (1,8 miliardi) e Mediolanum al 24° (999 milioni).

I problemi dei brand italiani

La classifica di BrandZ ha però anche un risvolto negativo. Infatti le nostre aziende non riescono talvolta a colmare molte lacune che hanno come conseguenza quella di penalizzarle a livello globale. È il caso dell’internazionalizzazione e dell’innovazione comunicativa, due aspetti spesso deboli delle nostre aziende. Ecco allora che Ferrari viene percepita più come un brand di lusso invece di essere associata alle quattro ruote.

Come spiega Federico Capeci, chief digital officer e Ceo di Kantar Italia:

“[…] in Italia ci sono tante ottime aziende dal punto di vista produttivo, che però non investono abbastanza nella comunicazione del proprio brand. L’investimento pro capite sul brand in Italia si ferma a 127 euro mentre in Francia è di 170 euro, di 210 in Germania e di 320 euro nel Regno Unito”.









Ecco allora spiegato il motivo della presenza di marchi di basso appeal commerciale come quelli dei servizi finanziari e l’assenza di aziende ne campo del design o dell’automotive. Le prime hanno puntato molto sulle strategie comunicative, mentre le seconde hanno puntato su altri fattori strategici ma a detrimento dell’immagine.

L’internazionalizzazione, l’innovazione comunicativa e il limite dimensionale (economico-finanziario) sono gli aspetti sui quali le aziende italiane dovranno puntare in futuro per cercare di essere ancora più competitive a livello globale.

Nicolò Canazza