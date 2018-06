Classifica università: il MIT è il migliore del mondo, il PoliMi primo in Italia

Cresce il livello qualitativo delle università italiane che guadagnano numerose posizioni, mentre resta confermato il primato assoluto degli atenei americani. È quanto emerge dalla nuova classifica stilata da QS World University Rankings, ovvero la graduatoria delle migliori università del mondo giunta alla sua quindicesima edizione.









La situazione degli atenei italiani

Nella classifica sono trenta gli atenei italiani presi in considerazione, la maggior parte dei quali migliora la sua posizione. L’Italia è quarta in Europa per numero di istituti considerati mentre è settima tra i migliori 200 atenei.

La classifica italiana è dominata dal Politecnico di Milano che si piazza al 156° posto su 863 accademie nel mondo. Una posizione di tutto rispetto se si considera che i parametri di valutazione tendono a favorire i modelli anglosassoni, ovvero istituti privati che ricevono grandi finanziamenti. L’accademia meneghina guadagna ben quattordici posizioni dall’anno precedente dove era al 170° posto.

Nella classifica firmata Quacquarelli Symonds troviamo subito dopo due istituti pisani: la Scuola Superiore Sant’Anna al 167° posto e la Scuola Normale Superiore al 175° posto. Questi due atenei eccellono anche nel rapporto fra quantità di docenti e numero di studenti; tutti gli altri istituti italiani invece registrano punteggi molto bassi per questo indicatore, facendo dell’Italia il paese peggiore.









A seguire troviamo l’Università degli Studi di Bologna al 180° posto che guadagna otto posizioni dall’anno precedente. L’ateneo felsineo ritorna sugli standard del 2015 e, nonostante altri istituti italiani abbiano nel frattempo migliorato le proprie posizioni, quella di Bologna resta l’università italiana preferita dalla comunità accademica internazionale.

Seguono l’Università La Sapienza di Roma (217^), che perde due posizioni, e progredisce l’Università di Padova (249^) che migliora di 47 posizioni. Troviamo poi la Statale di Milano al 325° posto, mentre perde ben 80 posizioni il Politecnico di Torino che finisce al 387° posto.

Migliorano anche altri atenei italiani: la Bicocca di Milano si piazza tra 601 e 650, l’Università di Ferrara tra 701 e 750 così come Siena e Brescia.

Gli atenei internazionali

Come detto, la classifica è dominata dalle università americane nelle prime quattro posizioni. Per il settimo anno consecutivo la migliore università al mondo è il Massachusetts Institute of Technology (MIT), superando Harvard che ha detenuto questo primato per sei edizioni. In seconda posizione si piazza la Stanford University, al terzo posto la già citata Harvard University e al quarto la California Institte of Technology.









Seguono due istituti inglesi: la University of Oxford e la University of Cambridge. Divengono invece sempre più competitive le accademie asiatiche. All’undicesimo posto si piazza la National University of Singapore (NUS), al dodicesimo la Nanyang Technological University (NTU) sempre di Singapore. Nella Top 20 entra anche un ateneo cinese, la Tsinghua University alla posizione numero 17.

Nicolò Canazza