Gli Stati Uniti stanno affrontando condizioni meteorologiche estreme e contrastanti: mentre la California è nuovamente in allerta per incendi devastanti alimentati dai venti di Santa Ana, la costa orientale è paralizzata da un’ondata di gelo e tempeste senza precedenti. Tra incendi, nevicate eccezionali e inondazioni disastrose, milioni di persone sono colpite dal clima estremo negli Stati Uniti, che è anche imprevedibile, e che solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sull’impatto dei cambiamenti climatici.

Un paese diviso tra fenomeni opposti

Gli Stati Uniti stanno affrontando condizioni meteorologiche estreme e contrapposte: mentre la costa occidentale lotta contro incendi devastanti alimentati dai venti di Santa Ana, la costa orientale è travolta da un’ondata di gelo eccezionale e inondazioni disastrose. La netta contrapposizione tra questi fenomeni indica il clima estremo negli Stati Uniti da costa a costa e ha messo in difficoltà milioni di cittadini e ha portato alla dichiarazione di emergenza in diverse aree del paese.

Incendi e siccità in California

Nella California del Sud, il pericolo di incendi è tornato a preoccupare la popolazione, con nuovi focolai che si stanno riaccendendo a causa dei forti venti e della persistente siccità. Le contee di Los Angeles e Ventura sono le più colpite, con il National Weather Service che ha definito la situazione “particolarmente pericolosa”.

I venti di Santa Ana, che soffiano a velocità superiori ai 100 km/h, stanno contribuendo alla propagazione delle fiamme e alla diffusione di cenere e polveri, tanto da spingere il Los Angeles County Department of Public Health a emettere un’allerta per la salute pubblica.

Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono stati diramati ordini di evacuazione. La speranza è riposta nell’arrivo di piogge, che potrebbero aiutare a spegnere gli incendi in una regione che non registra precipitazioni significative da quasi un anno. Secondo l’US Drought Monitor, il 90% della contea di Los Angeles si trova attualmente in una condizione di grave siccità.

Freddo e neve in Florida, uno scenario insolito

Se la California è arsa dal fuoco, la costa orientale vive un’emergenza del tutto opposta. La Florida settentrionale, celebre per il clima mite e le spiagge soleggiate, si è risvegliata sotto un’insolita coltre di neve, un fenomeno che non si verificava da oltre un secolo. Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre numerose scuole e uffici sono stati chiusi a causa delle condizioni estreme.







La tempesta ha causato forti disagi nei trasporti, con migliaia di voli cancellati o ritardati. Dieci persone hanno perso la vita in vari stati del sud-est, tra cui Texas, Alabama e Georgia. Il National Weather Service aveva già avvertito milioni di cittadini del pericolo imminente, estendendo lo stato di allerta fino alle Caroline e alla Virginia.

Inondazioni catastrofiche nel sud-est degli Stati Uniti

Oltre alla neve e al gelo, piogge torrenziali hanno colpito il sud-est del paese, causando inondazioni improvvise e devastanti. Il Kentucky è stato tra gli stati più colpiti dal clima estremo negli Stati Uniti, con almeno nove vittime accertate, tra cui un bambino di sette anni. Anche Alabama, Mississippi, Tennessee, Virginia, West Virginia e North Carolina sono stati investiti da alluvioni che hanno sommerso intere comunità.

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha dichiarato lo stato di emergenza, affermando che il numero delle vittime potrebbe aumentare a causa delle difficoltà nei soccorsi. Per questo motivo, le autorità hanno allertato tutti gli abitanti, chiudendo molte strade per contenere i rischi. Intanto, i servizi di emergenza hanno effettuato oltre mille salvataggi in meno di 24 ore e continuano a lavorare senza sosta per mettere in sicurezza la popolazione.

Un vortice polare in arrivo

Le previsioni del clima estremo negli Stati Uniti non lasciano spazio all’ottimismo, anzi: nei prossimi giorni un vortice polare si dirigerà verso le Montagne Rocciose settentrionali e le pianure del Midwest, causando un ulteriore abbassamento delle temperature. Gli esperti avvertono che il freddo potrebbe raggiungere livelli record, con temperature ben al di sotto dello zero in vaste aree del paese.

Un quadro climatico allarmante

L’ondata di eventi meteorologici estremi che sta colpendo gli Stati Uniti solleva interrogativi sulle misure necessarie per mitigarne gli effetti di un evidente cambiamento climatico. Mentre la costa ovest continua a combattere contro incendi e siccità, la costa est deve affrontare gelo, neve e inondazioni.

La situazione attuale evidenzia ancora una volta l’urgenza di politiche ambientali mirate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze climatiche.

Lucrezia Agliani