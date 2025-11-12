Il cambiamento climatico non risparmia alcuna nazione, nemmeno quelle più sviluppate e industrializzate. Il Climate Risk Index 2026, pubblicato da Germanwatch e presentato alla COP30 di Belém, Brasile, mette in luce una realtà allarmante: tra i Paesi più colpiti negli ultimi trent’anni non figurano solo le nazioni del Sud globale, tradizionalmente più vulnerabili, ma anche diversi Stati economicamente avanzati. L’Italia si colloca al sedicesimo posto su 174 nazioni, posizionandosi tra i Paesi industrializzati più esposti agli impatti climatici.

Questa classifica, basata su dati scientifici raccolti tra il 1995 e il 2023, considera sia gli effetti immediati degli eventi estremi sia le conseguenze a lungo termine, offrendo un quadro dettagliato della vulnerabilità nazionale ai fenomeni meteorologici estremi.

Eventi estremi: non solo perdite economiche

Il rapporto analizza le conseguenze di eventi meteorologici estremi come alluvioni, siccità, ondate di calore, tempeste e uragani, valutando sia le perdite umane che economiche. Sebbene le nazioni più povere soffrano maggiormente per la mancanza di infrastrutture resilienti, anche le economie sviluppate stanno affrontando gravi conseguenze.

Francia e Stati Uniti, ad esempio, rientrano nei primi venti Paesi più colpiti, rispettivamente al dodicesimo e al diciottesimo posto. Questo dato indica chiaramente che la ricchezza e la capacità tecnologica non garantiscono automaticamente protezione dagli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Le ondate di calore in Europa occidentale e i fenomeni meteorologici estremi negli Stati Uniti mostrano come anche Paesi ben attrezzati possano subire gravi perdite economiche e sociali.

L’Europa occidentale nella classifica dei più vulnerabili

Tre altri Paesi europei compaiono tra i trenta più colpiti: Spagna (24°), Portogallo (27°) e Germania (29°). La Spagna, con la sua frequente esposizione a incendi boschivi e siccità prolungate, e il Portogallo, soggetto a ondate di calore e incendi, sono esempi di come eventi climatici apparentemente localizzati possano avere impatti devastanti sul piano economico e sociale.

La Germania, pur avendo sistemi avanzati di monitoraggio e infrastrutture resilienti, ha sofferto gravi danni in seguito a inondazioni e tempeste intense, dimostrando che nessun Paese europeo è completamente immune.

Sud globale: la vulnerabilità tradizionale

La top ten della classifica resta dominata quasi esclusivamente da Paesi del Sud globale, con economie più fragili e maggiore esposizione geografica a fenomeni estremi come cicloni, monsoni e desertificazione. Bangladesh, Mozambico e Haiti, per esempio, subiscono regolarmente conseguenze devastanti, anche per la carenza di sistemi di emergenza e infrastrutture adeguate.

Tuttavia, il fatto che i primi undici posti non comprendano alcuna nazione industrializzata non deve indurre a sottovalutare il rischio per l’Europa o gli Stati Uniti. Gli eventi estremi si intensificano in frequenza e gravità anche in regioni precedentemente considerate sicure, mostrando un cambiamento globale del rischio climatico.







L’impatto umano in Italia

La posizione dell’Italia al sedicesimo posto indica gravi conseguenze negli ultimi trent’anni, sia sulle infrastrutture sia sulle comunità locali. Fenomeni come alluvioni a Livorno e Firenze, frane in Liguria e Piemonte, ondate di calore in tutta la Penisola hanno avuto costi significativi in termini di vite umane e danni materiali.

Il Climate Risk Index valuta non solo le perdite economiche, ma anche il numero di vittime e l’impatto sociale. La frequenza crescente di questi eventi mette alla prova sistemi di protezione civile e piani di emergenza, evidenziando la necessità di strategie preventive più efficaci e di piani di adattamento su scala nazionale e locale.

La vulnerabilità non è più solo economica

Germanwatch ribadisce che la vulnerabilità ai cambiamenti climatici non dipende più solo dal livello di sviluppo economico. Fattori geografici, densità demografica, esposizione agli eventi estremi e capacità infrastrutturale giocano un ruolo cruciale. La presenza di Paesi industrializzati nella classifica globale indica che anche economie avanzate possono subire gravi conseguenze senza una pianificazione climatica proattiva.

Oltre alle perdite dirette, il rapporto considera effetti indiretti come aumento dei costi assicurativi, perdita di produttività agricola e rallentamento economico. La presenza di Stati come Francia, Germania e Stati Uniti nella top twenty spiega come la crisi climatica abbia ripercussioni globali, influenzando commercio internazionale, catene di approvvigionamento e stabilità finanziaria.

In Italia, ad esempio, il settore agricolo è tra i più vulnerabili: siccità prolungate e fenomeni meteorologici estremi compromettono colture e raccolti, aumentando i costi di produzione e incidendo sulla sicurezza alimentare. Le città, inoltre, devono affrontare problemi legati a ondate di calore, allagamenti e infrastrutture urbane obsolete.

Patricia Iori