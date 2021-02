Coca Cola diventa green: in arrivo le prime bottiglie 100% riciclate

Coca Cola diventa green cambiando il suo colore. Sono in arrivo le prime bottiglie fatte in plastica 100% riciclata. La marca della bevanda più amata da generazioni e più diffusa a livello globale imbocca la strada della sostenibilità. Da più di 10 anni l’iconico aspetto della bottiglia era immutato, ma adesso formato e colori cambieranno. Le dimensioni della nuova bottiglia sono di 13,2 once, leggermente più grandi della di lattina in alluminio e leggermente più piccole della tipica bottiglia da 20 once.



Le nuove bottiglie sostenibili sono vendute a un prezzo di $ 1,59 nel formato Diet Coke e Coca-Cola Zero Sugar. I primi Stati ad adottarle sono stati New York, Connecticut, California e Florida. Il lancio nazionale avverrà quest’estate. Il direttore dell’azienda Alpa Sutaria spiega così l’iniziativa. “Abbiamo ascoltato i consumatori e ci hanno detto che vogliono qualcosa di un po’ più piccolo e un po’ più facile da consumare.” Si punta sulla nicchia più green, costituita dai giovani in età inferiore di 25 anni.







Coca Cola diventa green dopo il primato per inquinamento

L’azienda è stata definita primo inquinatore al mondo dalla società Break Free From Plastic. I suoi loghi e il suo marchio sono stati ritrovati su più di 13.834 pezzi di plastica abbandonati in spazi pubblici come parchi o spiagge. Nel 2018 Coke ha annunciato la sua iniziativa World Without Waste, con l’obiettivo finale di riciclare una bottiglia per ciascuna venduta entro il 2030. Nel medio termine ha fissato la scadenza del 2025 per ridurre almeno del 50% la quantità di plastica presente nelle bottiglie circolanti a livello globale.







L’impegno di Coca Cola Italia

Da settembre 2020 circolano anche in Italia le prime bottiglie realizzate in plastica rPet, riciclata al 50%. Negli ultimi dieci anni bottiglie e lattine hanno visto ridursi la quantità di plastica, vetro e alluminio rispettivamente del 20%, 25% e 15%. Per rendere ancora più visibile questo impegno, le etichette delle bottiglie da 450ml di Coca‑Cola Original Taste e Coca‑Cola Zero Zuccheri abbandonano temporaneamente l’iconico colore rosso adottando un’etichetta bianca con il messaggio “Riciclami Ancora”, invito rivolto ai consumatori per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. Nell’ultimo anno varie aziende italiane si sono impegnate ad adottare standard di packaging sostenibili.

Tra queste l’azienda FUZETEA, che ha ridotto la plastica nelle etichette del 16%. Ciò ha risparmiato l’emissioni di 73t di CO2 in un anno. Fanta Original ha rimosso il colore dalle proprie bottiglie, favorendone il riciclaggio. Coca Cola ha ridotto del 4% il peso della propria bottiglia da 38g a 36,5 g adottando una forma più stretta e alta. Nei prossimi mesi vedrà luce la tecnologia “Keel Clip”, un sistema di imballaggio che permetterà la totale eliminare di plastica dalle lattine.







Elena Marullo