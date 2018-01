Con l’uscita di Dark Souls 3 e dei suoi due DLC, la saga di Dark Souls si chiude definitivamente. Una saga che partendo da una nicchia ristretta, ha creato una vera e propria rivoluzione nel game design moderno. E sebbene una remaster del primissimo Dark Souls sia stata recentemente annunciata, i giocatori sono alla continua ricerca di titoli che possano riempire questo vuoto. Lo stesso vale per Namco, publisher del gioco in occidente, che non si è ancora rassegnata all’aver perso un così importante franchise. La creazione di Code Vein va guardata soprattutto sotto questo punto di vista.

Già ad un primo sguardo è chiaro che l’impostazione di Code Vein coglie a piene mani dal successo di From Software. Parliamo, in sostanza, di un action rpg in terza persona con un focus sull’esplorazione di scenari fantastici, combattimenti uno contro uno e boss leggendari.

A confermare ulteriormente le intenzioni di Namco ci ha pensato il primo enigmatico trailer del gioco, uscito nel 2017, che, accompagnato da uno slogan in perfetto stile souls (“prepare to dine“) richiama alla mente elementi horror, vampiri e sangue. Facile e abbastanza scontato, a quel punto, paragonarlo anche a Bloodborne.

Un paragone tutt’altro che sbagliato, per quanto visto finora. Pur nel suo stile prettamente anime, che lo distacca dai titoli From Software, Code Vein nasconde una trama matura, in cui la sopravvivenza dell’umanità dipende da una sorta di sangue miracoloso, che sta al nostro protagonista cercare.

E, proprio come in Bloodborne, sarà il sangue accumulato a permetterci di potenziare il nostro personaggio, così da superare ostacoli e boss sempre più impegnativi. A venirci incontro sarà un sistema di combattimento dinamico fatto di scatti, salti e schivate. Sistema di combattimento da studiare a fondo, vista la presenza di innovazioni come la “barra focus”, che aumenta il nostro danno in base alla precisione delle nostre azioni.









Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo.

Elementi che in linea di massima richiamano tutti l’eredità di Dark Souls, in effetti. Anche se, a dirla tutta, Code Vein fa del suo meglio per aggiungere qualcosa di nuovo alla formula. Ad esempio, sarà possibile effettuare degli attacchi speciali per risucchiare il sangue dei nemici. Questi attacchi, sebbene particolarmente lenti, sono fondamentali perché permettono di ricaricare i cosiddetti “gifts“.

I gifts sono un’altra delle innovazioni di Code Vein. Sostanzialmente, una versione alternativa delle spells di Dark Souls, ma che offrono una molto più vasta varietà di buff, cure e magie e sono gestiti tramite un sistema simile ai classici MP. Sono proprio quest’ultimi i punti che gli attacchi speciali, chiamati “drain attack“, potranno ricaricare.

Un altro cambiamento interessante, che però potrebbe far storcere il naso ai puristi, è la possibilità di avere un compagno controllato dall’intelligenza artificiale. Secondo quanto visto finora, il nostro compagno (che potremo scegliere fra numerose opzioni sbloccate nel corso della storia) potrà curarci e resuscitarci fino a tre volte, e lo stesso potremo fare noi con lui. Questa opzione apre tutta una serie di scelte strategiche non contemplate in Dark Souls, oltre alla possibile inclusione di missioni in cui sarà necessario proteggere il nostro partner.

A fare da contorno a tutto questo è lo stile peculiare di Code Vein, che può avvalersi della saggia direzione di Hiroshi Yoshimura, capo di sviluppo di numerosi episodi della saga God Eater. Tutte queste influenze contribuiranno certamente a rendere Code Vein un gioco che vale la pena attendere. Se sarà in grado di raccogliere l’eredità di Dark Souls, tuttavia, ce lo potrà dire solo il riscontro del pubblico.

Roberto Maselli