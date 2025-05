Oggi il codice Enigma, emblema della crittografia della Seconda guerra mondiale, sarebbe un ostacolo facilmente superabile grazie alla potenza dell’informatica attuale e all’intelligenza artificiale. Questo è quanto affermano esperti del settore, secondo cui ciò che un tempo richiese mesi di sforzi e macchinari ingegnosi, oggi potrebbe essere risolto in pochi minuti.

Come il codice Enigma cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale

Durante gli anni del conflitto, le forze alleate investirono risorse immense per penetrare il sistema di comunicazione tedesco. Sebbene già negli anni ’30 alcuni crittografi polacchi avessero ottenuto risultati rilevanti con versioni iniziali del dispositivo, i successivi aggiornamenti implementati dai tedeschi resero necessaria una nuova ondata di soluzioni tecniche. Alan Turing e il suo team presso Bletchley Park risposero alla sfida costruendo macchine dette “bombes”, strumenti meccanici progettati per esplorare sistematicamente un’enorme quantità di configurazioni possibili.

Il funzionamento della macchina Enigma, impiegata dalle potenze dell’Asse, era basato su un complesso sistema elettromeccanico composto da rotori mobili, un riflettore e una tastiera simile a quella di una macchina da scrivere. Le sue impostazioni giornaliere e la sostituzione continua di lettere rendevano ogni messaggio un labirinto apparentemente impenetrabile. Tuttavia, alcune imperfezioni nel sistema – come l’impossibilità che una lettera potesse essere cifrata in se stessa – rappresentarono il punto d’ingresso per la decifrazione.







A distanza di decenni, gli studiosi sono d’accordo: ciò che allora richiese mesi di lavoro e un’inedita collaborazione tra matematica, ingegneria e intuizione, oggi potrebbe essere gestito con un semplice algoritmo e l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Michael Wooldridge, docente di informatica all’Università di Oxford, ha spiegato che la struttura logica delle “bombes” potrebbe essere replicata in un programma moderno, capace di raggiungere risultati in tempi ridottissimi grazie alla velocità dei processori odierni.

Le nuove sfide digitali

L’intelligenza artificiale, tra l’altro, è proprio un campo che trae le sue origini da alcuni concetti sviluppati da Turing stesso. In un esperimento recente, per esempio, è stato utilizzato un modello di AI addestrato sulla lingua tedesca tramite fiabe dei fratelli Grimm per decifrare un messaggio criptato in appena tredici minuti, con l’aiuto di migliaia di server virtuali. Questo tipo di approccio, anche se meno diretto rispetto alla simulazione delle “bombes”, conferma quanto siano avanzate le capacità computazionali moderne.

Nonostante ciò, gli esperti ricordano che non tutti i sistemi crittografici del passato sono diventati obsoleti. Algoritmi come RSA, sviluppato negli anni ’70, si basano su problematiche matematiche molto più complesse, come la fattorizzazione di numeri primi estremamente grandi, e sono tuttora considerati sicuri. Tuttavia, alcuni avvertono che anche queste difese potrebbero vacillare con l’arrivo dei computer quantistici, capaci, almeno teoricamente, di affrontare problemi attualmente irrisolvibili con i metodi tradizionali.

Tornando al codice Enigma, è importante sottolineare quanto fu straordinario il risultato ottenuto durante il conflitto. I successi di Turing e dei suoi colleghi non furono solo un trionfo della logica e della tecnologia, ma anche un momento di vitale importanza per l’esito della guerra. Si stima che il loro lavoro abbia ridotto la durata del conflitto di almeno due anni, salvando così milioni di vite. Anche se oggi l’impresa appare meno impressionante agli occhi della scienza, il valore storico, strategico e umano di quella vittoria rimane intatto.

Il passato e il presente si intrecciano così in una riflessione più ampia; ciò che un tempo sembrava impossibile diventa semplice, ma ogni conquista tecnologica porta con se nuove sfide. La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono diventate priorità fondamentali in un mondo sempre più digitale, dove i criminali informatici utilizzano tecniche sofisticate per violare sistemi e sottrarre dati sensibili.

Proprio come Turing affrontò l’Enigma con gli strumenti del suo tempo, anche oggi il mondo deve prepararsi a proteggere i propri dati da minacce sempre più sofisticate.

Elena Caccioppoli