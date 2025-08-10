Il coinvolgimento dell’Ucraina è stato ribadito come elemento imprescindibile nelle recenti discussioni tra i partner europei, britannici e statunitensi, che si sono riuniti per cercare una via verso la pace. Proprio questa settimana, il segretario agli esteri del Regno Unito, David Lammy, insieme al vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha incontrato rappresentanti ucraini ed europei a Chevening, nel Kent, per affrontare la delicata questione del conflitto in Ucraina.

Questi incontri si inseriscono in un contesto diplomatico particolarmente teso, a poche ore dall’atteso vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, che ha suscitato numerose preoccupazioni sulla possibilità che l’Ucraina venga esclusa dai negoziati.

L’annuncio del summit tra Trump e Putin ha infatti provocato una reazione dura da parte di Kiev, soprattutto dopo che Trump ha espresso l’idea che la pace potrebbe prevedere uno “scambio di territori”. Questa affermazione è stata immediatamente respinta con fermezza dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha sottolineato che gli ucraini non cederanno neanche un centimetro del loro territorio agli invasori. La posizione di Zelensky è chiara e non lascia spazio a compromessi che non prevedano la piena partecipazione dell’Ucraina nella definizione di qualsiasi accordo di pace.







La possibilità che Trump incontri Putin senza la presenza di Zelensky ha alimentato il timore che l’Ucraina possa essere messa da parte in un momento così importante. Tuttavia, un funzionario della Casa Bianca ha fatto sapere che esiste l’apertura a un vertice trilaterale che coinvolga anche il presidente ucraino, anche se al momento si prevede un incontro bilaterale tra Trump e Putin, su richiesta dello stesso leader russo. Questo scenario lascia intravedere molte incognite sul futuro delle trattative e sulla reale volontà di includere l’Ucraina nel processo decisionale.

Nel frattempo, la riunione a Chevening ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Rustem Umerov, ministro della Difesa, e consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi Paesi europei come Francia, Germania, Italia, Finlandia e Polonia. Il confronto è stato definito costruttivo da Zelensky, che ha apprezzato il fatto che le preoccupazioni ucraine siano state ascoltate e che i rischi sul campo siano stati presi in seria considerazione. L’obiettivo comune è quello di consolidare una posizione unitaria per lavorare verso un cessate il fuoco che ponga fine alle ostilità.

In un discorso serale, Zelensky ha ribadito un principio fondamentale: la strada verso la pace deve essere tracciata insieme e solo con l’Ucraina. Questa affermazione rispecchia la volontà del governo ucraino di non essere escluso dalle decisioni che riguardano il futuro del proprio Paese. Parallelamente, una dichiarazione congiunta rilasciata dai leader di Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Polonia, Finlandia e dal presidente della Commissione Europea ha ribadito che il percorso verso la pace non può prescindere dal coinvolgimento dell’Ucraina, sottolineando così l’importanza del rispetto della sovranità e delle scelte di Kiev.

Il sostegno del Regno Unito all’Ucraina è stato definito “ferreo” dal segretario agli esteri Lammy, che ha ribadito l’impegno a lavorare per una pace giusta e duratura, sostenuta non solo dalla diplomazia, ma anche da un aiuto militare e finanziario concreto. Dal canto suo, il leader laburista britannico Keir Starmer ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky, durante il quale entrambi hanno riconosciuto il desiderio del presidente Trump di mettere fine alla guerra e la necessità di mantenere la pressione sulla Russia per fermare l’aggressione. Anche in questo caso è stato ribadito il sostegno senza riserve all’Ucraina e alla sua popolazione.

Le settimane a venire saranno fondamentali per capire se gli sforzi diplomatici porteranno a un cambiamento significativo o se, al contrario, il conflitto continuerà a essere gestito senza il pieno coinvolgimento dell’Ucraina. La speranza è che ogni decisione sia presa con la consapevolezza che la pace duratura può nascere solo da un accordo che tenga conto della volontà e degli interessi del popolo ucraino, evitando compromessi che possano minare la sovranità nazionale e la stabilità regionale.

La scena internazionale si prepara a un momento di svolta con l’incontro tra Trump e Putin, un evento carico di significati che potrebbe segnare una nuova fase nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, e soprattutto nel destino del conflitto ucraino. Ma resta chiaro a tutti che senza il diretto coinvolgimento dell’Ucraina, qualsiasi accordo rischia di rimanere inefficace e privo di legittimità, confermando quanto questo Paese sia al centro di un processo che non riguarda solo la sua sopravvivenza, ma l’intera sicurezza europea.

Elena Caccioppoli