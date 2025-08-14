Il Sudan, già piegato da oltre un anno di conflitto armato, affronta ora un’altra minaccia letale: una violenta epidemia di colera che ha raggiunto proporzioni drammatiche. Secondo le Nazioni Unite e diverse organizzazioni umanitarie, il contagio di colera in Sudan si sta diffondendo rapidamente in quasi tutto il Paese, con epicentro nella tormentata regione del Darfur. Nella sola città di Tawila, principale focolaio dell’epidemia, si contano migliaia di casi e decine di morti, in un contesto di carenze igieniche, acqua contaminata e sovraffollamento.

I numeri della crisi sanitaria

Dall’agosto 2024, quando le autorità hanno dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza sanitaria, sono stati registrati in Sudan oltre 94.000 casi di colera e più di 2.370 decessi in 17 dei 18 Stati del Paese. Nel Darfur, dove i combattimenti restano intensi, la malattia ha colpito con particolare durezza: Tawila, che ospita oltre mezzo milione di sfollati, ha registrato più di 1.180 casi, tra cui circa 300 bambini, e almeno 20 vittime. Nel complesso, nella regione si contano oltre 2.140 contagi e 80 morti.

L’epidemia di colera in Sudan si sviluppa in un contesto di profonda instabilità. La guerra tra l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf), scoppiata nell’aprile 2023, ha devastato le infrastrutture e reso quasi impossibile la consegna degli aiuti umanitari. Strade bloccate, ospedali distrutti, convogli fermati da scontri o saccheggi: ogni ostacolo contribuisce alla diffusione della malattia. Nei campi per sfollati, molte famiglie sono costrette a bere acqua contaminata, spesso unica fonte disponibile.

Condizioni estreme nei campi profughi

A Tawila, città situata a circa 70 chilometri da El Fasher, la situazione è al limite della sopravvivenza. Secondo Medici senza frontiere (Msf), ogni persona dispone in media di soli tre litri d’acqua al giorno, meno della metà del minimo vitale raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità per bere, cucinare e garantire l’igiene. Servizi igienici assenti e spazi sovraffollati favoriscono il contagio. In alcuni campi, episodi estremi testimoniano la gravità dell’emergenza: in un pozzo è stato rinvenuto un cadavere, rimosso solo per vedere la popolazione, due giorni dopo, costretta a bere nuovamente da quella stessa fonte.

La minaccia della stagione delle piogge

L’arrivo delle piogge, previsto in forma intensa ad agosto, rischia di peggiorare drasticamente la crisi di colera in Sudan. Le precipitazioni favoriscono la contaminazione delle fonti idriche e rendono ancora più difficile il trasporto di aiuti. Già ora, la scarsità di acqua pulita è un problema quotidiano: nel vicino campo di Zamzam, preso d’assalto ad aprile dalle forze paramilitari, migliaia di sfollati hanno dovuto spostarsi verso Tawila, aggravando la pressione sulle limitate risorse locali.







I bambini: le vittime più vulnerabili

Secondo l’Unicef, oltre 640.000 bambini sotto i cinque anni sono a rischio nel solo stato del Nord Darfur. La combinazione tra malnutrizione acuta e colera è letale: i piccoli, già indeboliti dalla fame, non riescono a resistere alla disidratazione rapida causata dalla malattia. Nell’ultimo anno, i casi di malnutrizione grave sono raddoppiati. “Non possono aspettare un giorno di più per ricevere cure e protezione”, ha dichiarato l’organizzazione.

Nonostante le difficoltà logistiche e i rischi legati ai combattimenti, l’Unicef e Msf stanno intensificando gli interventi. A Tawila, 30.000 persone ricevono ora acqua potabile sicura grazie a sistemi di clorazione e distribuzione, mentre sono in corso campagne di sensibilizzazione per la prevenzione. Sono stati forniti sali per la reidratazione orale, kit igienici e assistenza medica di base. L’Unicef ha inoltre annunciato un piano per distribuire 1,4 milioni di dosi di vaccino orale contro il colera e rafforzare i centri di trattamento. Tuttavia, l’accesso alle aree più colpite resta limitato.

Le Nazioni Unite definiscono la situazione in Sudan “la peggiore crisi umanitaria del mondo” in questo momento. La guerra ha già ucciso decine di migliaia di persone e costretto milioni alla fuga interna o all’esilio. La carestia è stata dichiarata in almeno dieci aree e altre dodici sono considerate ad alto rischio. Il sistema alimentare è al collasso e le emergenze si sommano: fame, malattie, sfollamenti e violenze.

Appello urgente alla comunità internazionale

L’Unicef ha lanciato un appello per raccogliere 30,6 milioni di dollari a sostegno della risposta d’emergenza contro il colera in Sudan. L’organizzazione chiede a tutte le parti in conflitto di garantire accesso sicuro e senza ostacoli agli operatori umanitari, sottolineando che senza interventi immediati il bilancio delle vittime è destinato a crescere rapidamente.

Il Sudan si trova oggi in un equilibrio fragile tra guerra e malattia. Nel Darfur, il colera non è solo una crisi sanitaria, ma un sintomo di un collasso sistemico: infrastrutture distrutte, mancanza di risorse, popolazione in fuga e totale assenza di sicurezza.

Lucrezia Agliani