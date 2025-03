La sanità in Calabria è da tempo in crisi, tra strutture obsolete, carenza di personale e finanziamenti inadeguati. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per il sistema ospedaliero in Calabria, accogliendo l’appello del presidente Roberto Occhiuto. La decisione mira a superare anni di stallo e ritardi nella costruzione di ospedali, garantendo tempi più rapidi e risorse adeguate per migliorare l’assistenza sanitaria ai cittadini.

Un sistema sanitario al collasso

La Calabria si conferma una delle regioni italiane con il sistema sanitario più fragile e carente. Problemi strutturali, tagli alla spesa pubblica, carenza di personale e una gestione commissariale lunga oltre un decennio hanno contribuito a un progressivo indebolimento del settore. Il sistema ospedaliero in Calabria risulta, nei suoi molteplici servizi, obsoleto, con strutture vetuste e carenze di strumenti e presidi territoriali adeguati. Secondo dati ISTAT del 2024, la speranza di vita in Calabria è inferiore alla media nazionale, e indicatori come la mortalità infantile e le morti per tumori tra i 20 e i 64 anni mostrano un quadro preoccupante.

Il sistema ospedaliero in Calabria, oltre ad essere stato definito come uno dei più obsoleti, è anche uno dei più antichi, in cui la negligenza nazionale ha sempre avuto la meglio su ogni tipo di prevenzione e controllo. Molte strutture non rispondo adeguatamente alle necessità della popolazione, molte volte non hanno gli strumenti adatti, e molte altre non possiede i requisiti necessari per accogliere le persone.

Lo stato di emergenza e la necessità di interventi straordinari

Per far fronte a questa crisi sanitaria, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha richiesto e ottenuto dal Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per il sistema ospedaliero in Calabria. Questa misura permetterà di superare le rigidità normative e accelerare la costruzione di nuove strutture sanitarie, ritenute indispensabili per garantire un servizio pubblico efficiente. L’emergenza consentirà procedure d’urgenza e una maggiore flessibilità nelle spese e nei finanziamenti. Il provvedimento straordinario avrà una durata di un anno.

Occhiuto, lo scorso febbraio, aveva avanzato importanti richieste al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, parlando infatti di “procedure acceleratorie volte a consentire la rapida costruzione di nuovi nosocomi”. Si può dunque affermare con certezza che si tratta di un intervento straordinario che riguarda una crisi strutturata, problematica e distrutta sin dalle sue radici.

Vent’anni di ritardi e un sistema in affanno

Il problema delle infrastrutture sanitarie in Calabria affonda le radici nel passato. Già vent’anni fa, il governo aveva dichiarato uno stato di emergenza per colmare le carenze ospedaliere regionali e avviare la costruzione di sette nuovi nosocomi. Tuttavia, dopo sei anni, il progetto fu interrotto senza che gli obiettivi fossero stati raggiunti. Il piano prevedeva la realizzazione di quattro ospedali principali a Palmi, Vibo Valentia, Sibari e Catanzaro, ma a oggi nessuno di essi è stato completato. Il progetto per l’ospedale di Catanzaro non è mai stato avviato per problemi di fattibilità, mentre gli altri tre sono ancora in fase di costruzione.

La mancata realizzazione delle strutture ospedaliere ha portato a un aggravio dei costi inizialmente previsti. Per l’ospedale di Palmi, ad esempio, il budget è passato dai 66 milioni di euro iniziali del 2007 ai 152 milioni del 2015, fino agli attuali 293 milioni stimati nel 2024. A complicare ulteriormente il quadro, l’aumento dell’inflazione, la crisi economica post-pandemia e la guerra in Ucraina hanno reso più onerosi i costi delle materie prime necessarie per la costruzione.

Tutto ciò non deve però distogliere l’attenzione anche da una mancata capacità di riorganizzare le risorse e gli investimenti dei fondi che, nel corso degli anni, dovevano fruttare. Si parla, ad esempio, dell’incapacità di investire in maniera efficiente i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non ha mai fruttato in opere concrete – nonostante l’enorme propaganda.

Il ruolo della criminalità organizzata e le difficoltà politiche

A ostacolare lo sviluppo del sistema ospedaliero in Calabria ha contribuito anche la presenza pervasiva della ‘ndrangheta, che ha influenzato la gestione degli appalti e le assunzioni nel settore. Nel 2019, l’azienda sanitaria di Reggio Calabria è stata commissariata per infiltrazioni mafiose, essendo considerata la più indebitata d’Europa. Oltre ai problemi legati alla criminalità organizzata, anche la gestione politica e amministrativa ha mostrato carenze significative. Il commissariamento della sanità calabrese, avviato nel 2010, ha avuto come obiettivo principale la riduzione del debito, con la conseguente applicazione di piani di rientro che hanno generato ulteriori tagli e peggiorato la situazione.

La richiesta di procedure straordinarie

Per superare questa impasse, Occhiuto ha sottolineato la necessità di aggiornare i progetti ospedalieri tenendo conto delle moderne tecnologie sanitarie e delle nuove normative introdotte con la pandemia. Tuttavia, ripartire da zero comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi e il rischio di nuovi contenziosi burocratici. Per questo motivo, il governatore ha chiesto un quadro normativo che consenta procedure rapide per la realizzazione degli ospedali e per garantire servizi sanitari adeguati alla popolazione.







Nell’attesa di soluzioni strutturali, una misura tampone è stata l’arrivo di circa 500 medici cubani, impiegati nelle aziende sanitarie provinciali di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria. La loro presenza, prevista inizialmente fino al 2024, è stata prorogata per altri due anni, a testimonianza dell’urgenza di colmare la carenza di personale medico. Nonostante il loro supporto sia stato determinante per alleviare le difficoltà degli ospedali pubblici, la soluzione rimane temporanea e non può sostituire un piano organico di potenziamento del sistema sanitario regionale.

Il Consiglio dei ministri ha finalmente accolto la richiesta della Regione Calabria, dichiarando lo stato di emergenza per il sistema sanitario locale. L’auspicio è che questa decisione permetta di superare gli ostacoli burocratici e di avviare in tempi brevi la realizzazione degli ospedali attesi da oltre vent’anni. Nel frattempo, il sistema ospedaliero in Calabria continua a rimanere in affanno, con un personale sanitario ridotto all’osso e un crescente ricorso alla sanità privata da parte di chi può permetterselo, mentre le fasce più deboli della popolazione rischiano di restare senza cure adeguate.

Il collasso del sistema ospedaliero in Calabria è sicuramente una delle molteplici prove del fatto che i Governi italiani non abbiano mai investito adeguatamente nel Servizio Sanitario Nazionale. L’attenzione nei confronti di un diritto costituzionale non è mai stata sufficiente a garantire degli standard idonei per la tutela sanitaria di tutti i cittadini: questo ha fatto sì che la sanità privata – per chi se la può permettere – abbia preso il sopravvento, registrando una crescita del 7% rispetto al 2022, contro il 2% del servizio pubblico.

Lucrezia Agliani