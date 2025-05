Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il presidente Zelensky ha avanzato una proposta di incontro diretto con il presidente della Federazione Russa durante i colloqui a Istanbul che si terranno nella giornata di giovedì.

Antefatti: l’incontro a Kiev con i leader europei

Dopo un caloroso incontro avvenuto a Kiev, i leader europei – il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer, il primo ministro polacco Tusk e il nuovo cancelliere tedesco Merz – hanno documentato la quasi informale riunione con il presidente Zelensky, in particolare la scena che li ritrae mentre collettivamente chiamano Donald Trump per far sì di proporre condizioni più favorevoli all’Ucraina: il risultato è stato una proposta di una tregua di trenta giorni, accompagnata dalla minaccia di ritorsione attraverso nuove sanzioni in caso di non accettazione da parte di Putin.

La proposta è stata condivisa dall’amministrazione Trump e di cui il presidente ucraino ha auspicato una realizzazione concreta, mettendo in chiaro nella giornata di ieri la volontà di voler fermare la guerra, negoziando con il presidente russo e proponendo dunque un incontro che possa dare un respiro al suo Paese.

La Turchia, luogo dei colloqui

La Turchia è di nuovo centro degli sforzi diplomatici tra i due Paesi – dopo quelli avvenuti nel 2022, senza alcun esito -; tuttavia, non si hanno ancora dichiarazioni esplicite circa la partecipazione diretta o meno di Vladimir Putin all’incontro a Istanbul e, da parte di Ankara, ben disposta ad ospitare i colloqui tra i due Paesi, una cessazione delle ostilità prima dell’incontro sarebbe auspicabile al fine di creare una situazione più favorevole per i colloqui di pace.

Le interpretazioni della proposta diretta di Zelensky e l’indisponibilità russa

Ciò che sembra trapelare è che l’ultimo accordo stretto dal presidente Trump e Zelensky sulle terre rare, abbia forse contribuito a ridefinire le prospettive del presidente ucraino, il quale ora appare forse più sicuro e “protetto” nell’avanzare l’ipotesi non della fine della guerra, ma di sforzo diplomatico più incisivo, dimostrandosi propenso a dialogare direttamente con Vladimir Putin, che, da essere umano prima che politico, è forse difficile guardare negli occhi offuscando la frustrazione di un Paese in guerra, logorato da tre anni di conflitto.







O forse, la mossa di Zelensky è volta a far emergere la completa indisponibilità russa verso un dialogo che possa condurre verso compromessi concreti, essendo le visioni del futuro del conflitto diametralmente opposte da parte dei due leader. Insomma, la proposta avrebbe più le sembianze di una sfida diplomatica che, tuttavia, sembra aggiungere più linee rosse reciproche oltre quelle già esistenti.

Esso potrebbe essere un messaggio rivolto in particolare gli Usa, volendo dimostrare che se ad oggi non si ha una concreta possibilità di negoziazione, non è dovuta soltanto ad una refrattarietà tutta ucraina e dunque si rivela necessaria una forte incisività americana nello sforzo diplomatico.

La Russia, infatti, ha rifiutato e mostrato disinteresse verso ogni proposta di cessate il fuoco mediata dagli Stati Uniti, avendo avanzato richieste onerose per l’accettazione della cessazione temporanea delle ostilità, affermando che essa potrebbe portare ad una riorganizzazione e quindi a un vantaggio militare di Kiev attraverso la fornitura di materiale bellico proveniente dai Paesi europei.

Inoltre, la richiesta russa di colloqui diretti fa sicuramente parte di una pensata volta a distogliere l’attenzione dal fatto che questo lunedì non avrà luogo alcun cessate il fuoco richiesto dalla debole coalizione europea, che, in tal modo, continua ad essere completamente bypassata come interlocutrice del Cremlino; l’intento si configura come un modo per la Russia di apparire come colei che invita al tavolo di pace il presidente ucraino, e il senso della controproposta di un vis à vis da parte di Zelensky appare chiaro.

La visione europea e la deviazione di Trump

Secondo la visione dei Paesi europei, non c’è accordo senza prima una cessazione completa delle ostilità; il nuovo cancelliere tedesco ha infatti affermato: «gli incontri non possono iniziare fino a che le armi non taceranno», ma Trump, di nuovo su una linea che devia dallo sforzo europeo, afferma invece che è necessario che l’Ucraina accetti il dialogo senza precondizioni.

Nell’attesa di un riscontro da parte del Cremlino che potrebbe mostrarsi non propenso a una presenza diretta di Putin a Istanbul, il futuro della diplomazia di questo conflitto, continua ad apparire indecifrabile.

Elisa Del Beato