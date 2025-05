Donald Trump ha annunciato di voler parlare con Putin e Zelensky nella speranza di raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina. La mossa, ampiamente pubblicizzata tramite il suo social network Truth Social, si inserisce in un contesto sempre più teso, nel quale Trump torna a proporsi come protagonista della scena diplomatica internazionale. Il cessate il fuoco in Ucraina è stato evocato in un momento in cui il conflitto continua a mietere vittime e a destabilizzare gli equilibri europei e globali. Non è la prima volta che il presidente americano propone soluzioni radicali e dirette ai conflitti, ma il contesto e le modalità con cui lo fa sollevano interrogativi legittimi.

Trump tra mediazione e tensioni con Zelensky

Secondo quanto scritto da lui stesso, la telefonata con Putin dovrebbe avvenire di lunedì mattina, e sarà seguita da un colloquio separato con il presidente ucraino Zelensky, oltre che da consultazioni con i leader della NATO. Trump ha affermato che tra gli argomenti principali ci saranno la fine delle ostilità e le relazioni commerciali.

Ha però destato scalpore la cifra da lui dichiarata di oltre 5.000 soldati russi e ucraini morti ogni settimana. Nonostante l’enfasi posta sulla volontà di pace, il suo approccio resta controverso, soprattutto alla luce delle tensioni passate con Zelensky, tra cui il noto scontro pubblico alla Casa Bianca e le critiche pesanti rivolte all’uso degli aiuti militari forniti dagli Stati Uniti all’Ucraina.







Tra diplomazia e provocazioni: il difficile cammino verso il cessate il fuoco in Ucraina

Le prospettive concrete di un ruolo attivo di Trump nella mediazione tra Mosca e Kiev rimangono incerte. I più recenti colloqui tra le due nazioni, tenutisi a Istanbul, si sono conclusi senza risultati tangibili: Kiev si è detta pronta a un cessate il fuoco immediato, ma ha giudicato “inaccettabili” le condizioni poste dalla Russia.

Trump aveva proposto di partecipare di persona a quei negoziati, ma la presenza al tavolo si è limitata a funzionari di secondo piano inviati dal Cremlino. Il gesto, interpretato da molti come una mancanza di serietà da parte russa, ha ulteriormente ridotto le speranze di progresso. Ciononostante, Trump ha rilanciato la sua immagine da mediatore, anche se in parallelo continua a diffondere contenuti controversi sui social, tra cui teorie del complotto infondate e attacchi diretti a colossi come Walmart per via delle conseguenze economiche dei dazi imposti.

Parallelamente, la risposta del presidente ucraino non si è fatta attendere. In un suo intervento ha raccontato con dolore la morte di nove civili colpiti da un drone russo mentre si trovavano su un normale autobus. Ha ribadito che l’Ucraina continua a essere disponibile a fermare i combattimenti, sottolineando però come Mosca sembri determinata a proseguire con la violenza.

Anche Marco Rubio, attuale segretario di Stato statunitense, è intervenuto dichiarando su X che il tempo per mettere fine alla guerra è ora, lodando l’accordo raggiunto per lo scambio di prigionieri.

Ma è difficile ignorare il tono che Trump ha mantenuto nei confronti dell’Ucraina. Le sue dichiarazioni, come quella in cui definisce Zelensky “il miglior venditore del mondo”, evidenziano un misto di sarcasmo e frustrazione, specialmente riguardo alla gestione dei fondi americani.

L’impressione prevalente è che Donald Trump, più che impegnarsi concretamente nella ricerca di una soluzione duratura e realistica al conflitto, stia piuttosto tentando di ottenere visibilità mediatica in un momento particolarmente delicato, in cui le sue posizioni politiche tornano a far discutere e dividere l’opinione pubblica.

Il tema del cessate il fuoco in Ucraina rappresenta senza dubbio un obiettivo condiviso e auspicabile da gran parte della comunità internazionale, ma la strada per raggiungerlo è complessa e richiede un impegno diplomatico serio, costante e multilaterale. Affrontare una crisi di tale portata non può certo ridursi a semplici slogan di effetto o a dichiarazioni estemporanee pubblicate sui social media: servono invece strategie concrete, negoziati difficili e un reale interesse per la stabilità globale, elementi che al momento sembrano mancare nel discorso di Trump.

Elena Caccioppoli