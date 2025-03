In un contesto di crescente tensione geopolitica e incertezze politiche, i funzionari di Stati Uniti e Ucraina sono arrivati in Arabia Saudita per partecipare a incontri che mirano a riparare un rapporto fortemente compromesso. I colloqui USA-Ucraina in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, rappresentano il primo incontro ufficiale tra i due paesi dopo la crisi diplomatica seguita a un acceso scambio tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’incontro assume un’importanza particolare mentre la Russia intensifica i suoi attacchi, mettendo a dura prova la resistenza delle forze ucraine.

Colloqui USA-Ucraina in Arabia Saudita tra mediazione saudita e pressing russo

Il confronto diplomatico tra le due nazioni era precipitato dopo un acceso dibattito nella Sala Ovale tra Trump e Zelensky, che aveva portato alla sospensione degli aiuti militari e alla fine della condivisione delle informazioni d’intelligence da parte degli Stati Uniti. Con gli Stati Uniti che si sono ritirati dal loro ruolo di sostenitori principali di Kiev, l’Ucraina ha visto la sua posizione diventare sempre più precaria, mentre la Russia ha approfittato della situazione intensificando le sue offensive.

L’incontro in Arabia Saudita vedrà il capo di gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak, guidare la delegazione ucraina, mentre il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, rappresenterà l’amministrazione di Washington. Questi colloqui avvengono su un terreno neutrale, con la speranza di distendere le tensioni e trovare una strada per ripristinare gli aiuti americani e la cooperazione tra i due paesi. Sebbene i due presidenti non partecipino direttamente ai colloqui, Zelensky ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il cui governo ha svolto un ruolo di mediatore tra Ucraina e Russia.

La principale tematica all’ordine del giorno riguarda un potenziale accordo sui minerali ucraini, voluto da Trump come condizione per il ritorno degli aiuti americani. Secondo fonti diplomatiche, Zelensky sarebbe disposto a firmare un accordo sui minerali, nonostante l’incertezza sul fatto che gli Stati Uniti siano pronti a offrire le garanzie di sicurezza che Kiev considera vitali per proteggersi da futuri attacchi russi. Inoltre, l’amministrazione statunitense potrebbe richiedere ulteriori concessioni da parte dell’Ucraina, tra cui la possibilità di cedere porzioni di territorio alla Russia come parte di un eventuale processo di pace.

Nel frattempo, le forze russe, rinvigorite dalla perdita di supporto da parte degli Stati Uniti, hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro le posizioni ucraine. Le forze ucraine, che avevano mantenuto una posizione strategica nella regione russa di Kursk per sette mesi, si trovano ora sotto una crescente pressione. Le forze russe hanno recentemente ripreso tre insediamenti nella regione e sembrano essere in procinto di circondare le truppe ucraine, aumentando il rischio di una catastrofe militare.







Il governo degli Stati Uniti, pur continuando a sostenere che la sua politica nei confronti dell’Ucraina sia orientata alla ricerca di una pace duratura, ha rivelato che Trump stia cercando di ottenere concessioni significative da Kiev. In particolare, si parla di una possibile rinuncia a parte del territorio ucraino in cambio del ritorno degli aiuti militari americani. Tuttavia, un aspetto ancora più controverso riguarda la possibilità che Trump possa chiedere le dimissioni di Zelensky come parte del processo. Questa ipotesi, seppur non confermata ufficialmente, ha suscitato diverse reazioni tra i diplomatici occidentali.

Gli aiuti americani in bilico e la strategia di Kiev

A fronte di questi sviluppi, l’Ucraina sta cercando di guadagnare il sostegno europeo, ma rimane sotto una notevole pressione per salvare il rapporto con gli Stati Uniti, che è stato il suo principale alleato dal 2022, quando la Russia ha invaso il paese. Nonostante le difficoltà, Zelensky ha dichiarato di essere pienamente impegnato in un dialogo costruttivo e ha ribadito che l’Ucraina è pronta a discutere soluzioni realistiche per superare la crisi. I colloqui di Jeddah rappresentano una grande opportunità per ridurre le tensioni e cercare di riportare gli Stati Uniti a sostegno dell’Ucraina, ma anche un banco di prova per il futuro politico e militare del paese.

Questi colloqui non sono solo un tentativo di ricucire i rapporti tra due paesi chiave nel conflitto contro la Russia, ma anche una sfida per la leadership di Zelensky per l’influenza degli Stati Uniti nella regione. La conclusione positiva di questi negoziati potrebbe portare al ritorno degli aiuti americani e al ripristino della cooperazione in ambito militare e di intelligence, ma il futuro dell’Ucraina resta legato a un equilibrio delicato e a una diplomazia che deve affrontare sfide enormi.

Elena Caccioppoli