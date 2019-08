Colombia: migliaia di persone protestano contro gli omicidi di attivisti

Colombia: oltre 400 persone sono state uccise in un’allarmante ondata di violenza in seguito all’accordo di pace del 2016. I manifestanti si sono riuniti nelle principali piazze del Paese con lo slogan “difendere la pace” per denunciare le morti di 462 attivisti.

Colombia – Migliaia di persone hanno marciato nelle città di tutta la Colombia per protestare contro l’allarmante tasso di omicidi di attivisti e difensori dei diritti umani in seguito all’accordo di pace de paese. Da quando è stato firmato lo storico accordo di pace con i guerriglieri della FARC, nel 2016, sono state uccise oltre 400 persone.

Le uccisioni, attribuite a una varietà di gruppi armati, hanno suscitato crescenti critiche da parte della comunità internazionale. Nonostante le affermazioni “contrarie” del Presidente, Iván Duque Márquez. Difatti afferma che il numero di omicidi sia diminuito notevolmente da quando è in carica alla presidenza.

Ad ogni modo, vi è un profondo disaccordo sul numero esatto di leader sociali uccisi. Il difensore civico dei diritti umani afferma che 486 sono stati uccisi tra l’inizio del 2016 e la metà del 2019, mentre l’ufficio del procuratore generale riporta la cifra a 292.

L'ufficio del procuratore generale riporta la cifra a 292, mentre l'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace INDEPAZ afferma che sono stati uccisi fino a 734 attivisti. Tuttavia, il Presidente della Colombia ha manifestato consenso alle manifestazioni. Malgrado l'opposizione di alcuni membri del suo partito conservatore al Centro Democratico. Che si è opposto all'accordo di pace con le forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC).









Le marce si sono svolte in oltre 50 città della Colombia, lo scorso venerdì dove alcuni sono scesi in strada con foto di attivisti uccisi. Altri con un enorme striscione con i nomi delle centinaia di persone uccise. Le manifestazioni sono state organizzate posteriormente all’assassinio della leader della comunità Maria del Pilar Hurtado. Assassinata lo scorso mese.

I cittadini della Colombia vogliano porre fine all’omicidio dei leader sociali che difendendo il diritto di vivere nei loro territori. Il rispetto della biodiversità, il rispetto dell’accordo di pace.

Violenza e morte

La firma del 2016 dell’accordo di pace tra il governo della Colombia e i ribelli delle FARC è stato un importante, ma non ultimo, passo verso la fine del decennale conflitto. L’accordo rimane un argomento controverso nel Paese che tra l’altro ha occupato una posizione centrale durante le elezioni presidenziali.

Gli attivisti sono stati presi di mira da diversi gruppi armati tra cui i guerriglieri l’Esercito di liberazione nazionale (ELN) e i combattenti delle FARC che si sono rifiutati di disarmare in base all’accordo. A cui si aggiungono bande criminali.

Molti degli assassinati erano sostenitori ambientali che lottavano contro l’estrazione illegale e il traffico di droga e la restituzione della terra. Alcuni hanno anche sostenuto programmi per gli agricoltori che piantano coca. Ingrediente di base della cocaina , aiutandoli a sostituire le loro colture con colture legali.

Violenza e morte che ha gettato un’ombra sugli sforzi della Colombia per andare avanti da oltre mezzo secolo di conflitti armati.

Il difficile percorso verso la pace

Le origini del conflitto in Colombia, risalgono agli anni ’20, la lotta per la proprietà terriera, che ha causato migliaia di vittime. L’omicidio del 1948 di Jorge Eliecer Gaitan, un politico liberale, gettò il paese in profonda crisi. Il risultato fu la formazione di un numero di gruppi di resistenza; l’esercito colombiano lanciò una campagna contro “agricoltori comunisti”.

Le forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) e l’Esercito di liberazione nazionale (ELN) furono fondate nel 1964. Il primo voleva spezzare il monopolio della proprietà terriera, mentre l’ELN si formò da un movimento studentesco radicale e idee di teologi della liberazione come Camilo Torres. Il governo della Colombia ha combattuto entrambi i gruppi con il sostegno degli Stati Uniti.

Il conflitto si è accentuato negli anni ’80 con l’introduzione di gruppi paramilitari di destra al servizio dei proprietari terrieri contro le FARC. Entrambe le parti erano strettamente legate ai cartelli della droga. Quattro candidati alla presidenza e innumerevoli politici di sinistra furono assassinati dai paramilitari tra il 1986 e il 1990.

Nel febbraio 2002, il governo ha interrotto i negoziati di pace con le FARC dopo che i guerriglieri avevano dirottato un volo interno. Giorni dopo, i ribelli sferrarono un altro colpito, rapirono la candidata alle presidenziali Ingrid Betancour, u rilasciata nel 2008. Alvaro Uribe vinse le elezioni di maggio e intensificò le operazioni militari contro le FARC. Escludendo ulteriori negoziati, fu rieletto nel 2007.

Nel 2010 venne eletto Presidente in Colombia Juan Manuel Santos. Due anni dopo, entra in vigore la legge relativa al risarcimento delle vittime di violenza e al ritorno della terra ai proprietari. I colloqui di pace tra il governo e le FARC iniziano ufficialmente nel novembre dello stesso anno.

Il trattato di pace

Il 29 agosto 2016, è entrato in vigore il cessate il fuoco permanente, e il 26 settembre 2016, il presidente Santos e il leader delle FARC Rodrigo Londono, alias Timochenko, firmano il trattato di pace. Ponendo fine al conflitto di 52 anni. La firma è avvenuta a Cartagena e ha visto la partecipazione di 2.500 persone.

La sfiducia nelle FARC si è manifestata in una campagna pre-referendum contro il trattato di pace, guidata dall’ex presidente conservatore Alvaro Uribe. Con sorpresa di molti osservatori, una sottile maggioranza di colombiani ha votato per respingere l’accordo. Il 2 ottobre 2016.

Il parlamento della Colombia ha ratificato il trattato di pace il 30 novembre 2016, a seguito di un elenco di modifiche alla lingua originale dell’accordo. I ribelli delle FARC hanno rinunciato alle loro armi in tre fasi. Il 27 giugno 2017, alla fine del processo di disarmo controllato dalle Nazioni Unite.

L’ex gruppo ribelle, ora disarmato, ha scelto di rinnovarsi come partito politico e rinnegare la violenza durante una convention del 27 agosto 2017. Il fondatore della guerriglia, Rodrigo Londono, è stato eletto capo del nuovo partito.

Per la prima volta dalla fine del conflitto armato, alcuni membri delle FARC hanno avuto l’accesso alle candidature per le elezioni parlamentari. Svoltesi l’11 marzo 2018. Il partito ha ricevuto solo 50.000 voti. Ma si è tuttavia assicurato cinque seggi al Senato e alla Camera bassa del parlamento, rispettivamente. Come garantito dal trattato di pace. A vincere le elezioni in Colombia è il partito conservatore dell’ex presidente Uribe.

Felicia Bruscino

