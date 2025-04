Mentre migliaia di visitatori ogni giorno si affollano tra i maestosi resti del Colosseo e le colonne imponenti del Foro di Traiano, pochi sanno che, nascosta negli anfratti più ombrosi e umidi di quei luoghi, sopravvive una misteriosa e tenace comunità animale: una colonia di granchi d’acqua dolce. È uno spettacolo inatteso e suggestivo che si svela solo a occhi attenti, nelle ore più silenziose, quando la città eterna si ritira nel buio e le sue creature più elusive emergono dalle ombre.

Un ecosistema nascosto tra le pietre del passato

I granchi in questione non sono estranei né importati di recente. Al contrario, secondo i primi studi condotti da un gruppo di ricercatori italiani, si tratterebbe di una popolazione autoctona, le cui origini potrebbero risalire a migliaia di anni fa, in un’epoca in cui il cuore di Roma era ben diverso dall’attuale scenario monumentale. L’area oggi occupata dai fori e dai teatri antichi era in origine una valle paludosa, alimentata dalle esondazioni del Tevere e ricca di canali naturali, stagni e acquitrini. Un habitat ideale per una fauna che oggi non ci si aspetterebbe di incontrare nel centro di una metropoli.

La sorprendente permanenza di questi crostacei a pochi passi dai luoghi più iconici della romanità si deve anche alla struttura stessa della città. I sistemi di canalizzazione delle acque, molti dei quali risalgono ancora all’epoca imperiale, costituiscono un intricato reticolo di corridoi umidi, freschi e scarsamente illuminati. Questi ambienti, accessibili solo attraverso piccole fenditure o grate nei marciapiedi, rappresentano un rifugio perfetto per questi animali, che possono così proteggersi dai predatori diurni e mantenere un microclima favorevole alla sopravvivenza.

Vita notturna e strategie di sopravvivenza

Durante il giorno, infatti, i granchi si rintanano in buche profonde, scavate lungo i canali di scolo o nei piccoli spazi tra le pietre antiche. La loro routine quotidiana è scandita da una regola precisa: non farsi notare. Devono infatti guardarsi da numerosi predatori naturali, come i gabbiani e i corvi, che sorvolano regolarmente la zona in cerca di prede facili. Per questo motivo, le attività principali dei crostacei si concentrano dopo il tramonto, quando la frenesia del turismo si placa e l’area torna a essere dominata dai suoni ovattati della notte.

La dieta di questi granchi, sorprendentemente varia, è composta principalmente da piccoli insetti e chiocciole, che riescono a trovare tra le crepe dei mattoni, nei sedimenti organici o vicino alle canaline di scolo. La loro presenza indica non solo un adattamento perfetto all’ambiente urbano, ma anche un ruolo ecologico significativo, poiché contribuiscono al controllo di piccoli invertebrati che popolano la zona.







Un’eredità naturale sopravvissuta alla storia

La scoperta di questa colonia ha suscitato notevole interesse non solo tra i biologi, ma anche tra gli archeologi e gli storici dell’ambiente. Infatti, la presenza dei granchi nei pressi del Foro Romano potrebbe costituire un raro caso di continuità ecologica in un’area urbanizzata da millenni. Le trasformazioni che Roma ha subito nei secoli – dalle ricostruzioni imperiali fino agli scavi archeologici del XIX e XX secolo – non sono riuscite a cancellare del tutto le tracce di un antico ecosistema che, pur modificato, continua a sopravvivere.

Secondo gli esperti dell’Università La Sapienza di Roma, che stanno conducendo studi approfonditi sulla popolazione di crostacei, è possibile che questi animali siano i discendenti diretti di granchi che abitavano la zona già in epoca preromana. Il fatto che abbiano saputo adattarsi ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alla crescente urbanizzazione rappresenta un esempio emblematico della resilienza della natura.

Monitoraggio e conservazione

Attualmente, la colonia è oggetto di monitoraggio da parte di un’équipe interdisciplinare, che comprende zoologi, ecologi urbani e tecnici ambientali. Le osservazioni sono ancora in fase preliminare, ma i primi dati raccolti mostrano un numero di individui stabile e un comportamento sociale relativamente complesso, con interazioni gerarchiche e una certa territorialità.

Uno degli obiettivi principali degli studiosi è comprendere in che misura le infrastrutture moderne, come i lavori di drenaggio o la manutenzione stradale, possano influire negativamente sull’habitat dei granchi. Inoltre, si sta valutando la possibilità di riconoscere ufficialmente l’area come “microhabitat urbano protetto”, in modo da inserire specifiche misure di tutela nei piani di gestione del patrimonio archeologico e ambientale.

Quando il patrimonio naturale si fonde con quello culturale

La vicenda di questi granchi non è solo una curiosità biologica. È anche un’occasione per riflettere sul valore della biodiversità nei contesti urbani e sull’interazione tra patrimonio naturale e culturale. Roma, con la sua stratificazione millenaria di storie, monumenti e memorie, dimostra ancora una volta di essere un laboratorio vivente, in cui l’antico e il moderno si intrecciano in modo spesso sorprendente.

Patricia Iori