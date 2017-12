Il colpo di fulmine non esiste, è solo un autoinganno

Come funziona l’innamoramento? Esiste il colpo di fulmine?

Secondo la scienza no, il colpo di fulmine non esiste. Cari romantici mettetevi il cuore in pace, non c’è freccia di Cupido che tenga: l’amore a prima vista è solo un’illusione. Il colpo di fulmine è questione di desiderio fisico.









Quello che facciamo è chiamare amore la percezione e le sensazioni che proviamo quando crediamo che la freccia di Cupido ci abbia colpiti. In realtà quello che stiamo provando non è amore, ma attrazione fisica.

I ricercatori del dipartimento di Psicologia dell’Università di Groningen, in Olanda, hanno misurato la “capacità di infatuazione” di alcune centinaia di giovani. Il campione era costituito soprattutto da studenti, maschi e femmine, intorno ai 20 anni.









I volontari sono stati sottoposti a sondaggi on line e test in laboratorio. Successivamente ci sono stati gli incontri reali: speed date e un meeting con cena. Infine i giovani hanno risposto a delle domande sulla loro esperienza e sui sentimenti provati.

Su 400 partecipanti allo studio soltanto 32, in maggioranza uomini, hanno dichiarato di aver sperimentato l’amore a prima vista. Qualcuno anche più volte visto che in totale i colpi di fulmine sono stati 42.









I dati

Dall’osservazione dei dati però è emerso che queste persone collegavano, in realtà, l’esperienza all’attrazione fisica. Non era amore, dunque, almeno non ancora. Sensazioni come “passione“, “intimità” e “impegno” nel senso di un legame duraturo non erano neanche considerate.

In altre parole, i tre elementi cardine della Teoria Triangolare dell’Amore sviluppata dallo psicologo americano Robert Sternberg restavano estranei.

Questo fenomeno non si verifica soltanto nelle coppie che si stanno formando, riguarda anche le relazioni di lunga durata. Molti studi indicano che nei paesi occidentali una persona su tre crede di aver provato il colpo di fulmine. Ma quello che le coppie ricordano come amore a prima vista altro non è che un ricordo costruito. Un ricordo che serve a rafforzare il legame di coppia, ma resta in qualche modo falso.

Anche in questo caso si tratta, infatti, di un’attrazione fisica mediata però dalla lente dei sentimenti cresciuti nel tempo. Ancora una volta, dunque, niente colpo di fulmine ma solo l’illusione di esso.

Non è un caso allora che i due innamorati di dantesca memoria, Paolo e Francesca, si trovino nel girone dei lussuriosi. Travolti in vita dall’attrazione fisica, sono ora sbattuti da un lato all’altro dal vento del desiderio che non si placa mai.

A questo punto vi starete chiedendo se dei 42 innamoramenti a prima vista qualcuno sia stato corrisposto. La risposta è semplice: no, nessun colpo di fulmine è stato contraccambiato.

Chiara Alla